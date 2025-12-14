https://sarabic.ae/20251214/باراك-الهجوم-الأخير-في-سوريا-لن-يمر-دون-رد-1108155911.html
باراك: الهجوم الأخير في سوريا لن يمر دون رد
باراك: الهجوم الأخير في سوريا لن يمر دون رد
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أن الهجوم الأخير يثبت استمرار خطر تنظيم "داعش" الإرهابي، مشددًا على أن التهديد لا يقتصر على سوريا وحدها بل يمتد... 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T16:42+0000
2025-12-14T16:42+0000
2025-12-14T16:42+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104156901_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2e39c3674b920ff38efe42d0a54670d0.jpg
وقال باراك، إن الاستراتيجية الأمريكية في سوريا تقوم على تمكين الشركاء السوريين من خلال دعم عملياتي محدود يهدف إلى ملاحقة شبكات التنظيم، موضحًا أن هذا النهج يُبقي المعركة محلية ويجنب الولايات المتحدة الانخراط في حرب واسعة جديدة في الشرق الأوسط.وأضاف أن الانتشار العسكري الأمريكي المحدود، بالتعاون مع القوات المحلية في سوريا، يسهم في حماية الولايات المتحدة من تهديدات كبيرة، لافتًا إلى أن منع عودة "داعش" في سوريا يقطع الطريق أمام تدفق محتمل للإرهاب عبر أوروبا وصولًا إلى الأراضي الأمريكية.وشدد المبعوث الأمريكي، على أن الهجوم الذي استهدف الجنود الأمريكيين "لن يمر دون رد".وأفادت صحيفة أمريكية، أمس السبت، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بوقوع هجوم على القوات الأمريكية في سوريا، خلال اجتماع بين ضابط أمريكي برتبة مقدم، وممثل عن وزارة الداخلية السورية.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "الهجوم وقع أثناء حراسة الجنود لاجتماع بين قائد أمريكي محلي، برتبة مقدم، ومسؤول من وزارة الداخلية السورية، لبحث الحرب ضد تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة).وردت القوات الأمريكية والسورية بإطلاق النار، ما اضطر القوات السورية إلى مطاردة المهاجم، الذي قُتل في نهاية المطاف.ووفقاً للصحيفة، "وقع الهجوم في منطقة خارجة عن سيطرة الحكومة السورية الحالية".وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أفاد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في هجوم بمدينة تدمر وسط سوريا، وإصابة 3 أشخاص.ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، هاجم عناصر من تنظيم "داعش" الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.
https://sarabic.ae/20251214/صحيفة-تشكف-كيف-حدث-الهجوم-على-القوات-الأمريكية-في-سوريا-1108139274.html
https://sarabic.ae/20251213/البنتاغون-مقتل-جنديين-أمريكيين-ومترجم-مدني-إثر-تعرضهم-لهجوم-في-سوريا-1108129999.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104156901_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9610db066401c8007c0edf2baebd4115.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
باراك: الهجوم الأخير في سوريا لن يمر دون رد
أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أن الهجوم الأخير يثبت استمرار خطر تنظيم "داعش" الإرهابي، مشددًا على أن التهديد لا يقتصر على سوريا وحدها بل يمتد ليشمل العالم أجمع.
وقال باراك، إن الاستراتيجية الأمريكية في سوريا تقوم على تمكين الشركاء السوريين من خلال دعم عملياتي محدود يهدف إلى ملاحقة شبكات التنظيم، موضحًا أن هذا النهج يُبقي المعركة محلية ويجنب الولايات المتحدة الانخراط في حرب واسعة جديدة في الشرق الأوسط.
وأضاف أن الانتشار العسكري الأمريكي المحدود، بالتعاون مع القوات المحلية في سوريا، يسهم في حماية الولايات المتحدة من تهديدات كبيرة، لافتًا إلى أن منع عودة "داعش" في سوريا يقطع الطريق أمام تدفق محتمل للإرهاب عبر أوروبا وصولًا إلى الأراضي الأمريكية.
وشدد المبعوث الأمريكي، على أن الهجوم الذي استهدف الجنود الأمريكيين "لن يمر دون رد".
وأفادت صحيفة أمريكية، أمس السبت، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بوقوع هجوم على القوات الأمريكية في سوريا
، خلال اجتماع بين ضابط أمريكي برتبة مقدم، وممثل عن وزارة الداخلية السورية.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "الهجوم وقع أثناء حراسة الجنو
د لاجتماع بين قائد أمريكي محلي، برتبة مقدم، ومسؤول من وزارة الداخلية السورية، لبحث الحرب ضد تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة).
وأشارت الصحيفة إلى أن المسلح أطل من نافذة الغرفة، التي كان يُعقد فيها الاجتماع، وأطلق النار على الجنود برشاش حربي.
وردت القوات الأمريكية والسورية بإطلاق النار، ما اضطر القوات السورية إلى مطاردة المهاجم، الذي قُتل في نهاية المطاف.
ووفقاً للصحيفة، "وقع الهجوم في منطقة خارجة عن سيطرة الحكومة السورية الحالية".
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أفاد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في هجوم بمدينة تدمر وسط سوريا، وإصابة 3 أشخاص.
ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، هاجم عناصر من تنظيم "داعش" الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.