صحيفة تشكف كيف حدث الهجوم على القوات الأمريكية في سوريا

موسكو –سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن الهجوم وقع أثناء حراسة الجنود لاجتماع بين قائد أمريكي محلي، برتبة مقدم، ومسؤول من وزارة الداخلية السورية، لبحث الحرب ضد تنظيم داعش (الدولة الإسلامية، وهو تنظيم إرهابي محظور في روسيا والولايات المتحدة).وردت القوات الأمريكية والسورية بإطلاق النار، ما اضطر القوات السورية إلى مطاردة المهاجم الذي قُتل في نهاية المطاف.ووفقاً للصحيفة، وقع الهجوم في منطقة خارجة عن سيطرة الحكومة السورية الحالية.في وقت سابق، أفاد البنتاغون بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني يوم السبت في هجوم بمدينة تدمر السورية، وإصابة ثلاثة أشخاص.ووفقًا لمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، فقد هاجم عناصر من تنظيم داعش الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.
موسكو –سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن الهجوم وقع أثناء حراسة الجنو
د لاجتماع بين قائد أمريكي محلي، برتبة مقدم، ومسؤول من وزارة الداخلية السورية، لبحث الحرب ضد تنظيم داعش (الدولة الإسلامية، وهو تنظيم إرهابي محظور في روسيا والولايات المتحدة).
وأشارت إلى أن المسلح أطل من نافذة الغرفة التي كان يُعقد فيها الاجتماع، وأطلق النار على الجنود برشاش.
وردت القوات الأمريكية والسورية بإطلاق النار، ما اضطر القوات السورية إلى مطاردة المهاجم الذي قُتل في نهاية المطاف.
ووفقاً للصحيفة، وقع الهجوم في منطقة خارجة عن سيطرة الحكومة السورية الحالية.
في وقت سابق، أفاد البنتاغون بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني يوم السبت في هجوم بمدينة تدمر السورية، وإصابة ثلاثة أشخاص.
ووفقًا لمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، فقد هاجم عناصر من تنظيم داعش الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.