https://sarabic.ae/20251214/صحيفة-تشكف-كيف-حدث-الهجوم-على-القوات-الأمريكية-في-سوريا-1108139274.html
صحيفة تشكف كيف حدث الهجوم على القوات الأمريكية في سوريا
صحيفة تشكف كيف حدث الهجوم على القوات الأمريكية في سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤول أمريكي، بوقوع هجوم على القوات الأمريكية في سوريا خلال اجتماع بين ضابط برتبة مقدم أمريكي وممثل عن وزارة الداخلية... 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T03:20+0000
2025-12-14T03:20+0000
القوات الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108124445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45fa64bc1378ce93f1cdfda9f8495f6e.jpg
موسكو –سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن الهجوم وقع أثناء حراسة الجنود لاجتماع بين قائد أمريكي محلي، برتبة مقدم، ومسؤول من وزارة الداخلية السورية، لبحث الحرب ضد تنظيم داعش (الدولة الإسلامية، وهو تنظيم إرهابي محظور في روسيا والولايات المتحدة).وردت القوات الأمريكية والسورية بإطلاق النار، ما اضطر القوات السورية إلى مطاردة المهاجم الذي قُتل في نهاية المطاف.ووفقاً للصحيفة، وقع الهجوم في منطقة خارجة عن سيطرة الحكومة السورية الحالية.في وقت سابق، أفاد البنتاغون بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني يوم السبت في هجوم بمدينة تدمر السورية، وإصابة ثلاثة أشخاص.ووفقًا لمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، فقد هاجم عناصر من تنظيم داعش الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.
https://sarabic.ae/20251213/البنتاغون-مقتل-جنديين-أمريكيين-ومترجم-مدني-إثر-تعرضهم-لهجوم-في-سوريا-1108129999.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108124445_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc3c6ac9fd847273acb65631f6da7040.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
القوات الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
القوات الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

صحيفة تشكف كيف حدث الهجوم على القوات الأمريكية في سوريا

03:20 GMT 14.12.2025
© AP Photo / Baderkhan Ahmadالجيش الأمريكي في سوريا
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
تابعنا عبر
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤول أمريكي، بوقوع هجوم على القوات الأمريكية في سوريا خلال اجتماع بين ضابط برتبة مقدم أمريكي وممثل عن وزارة الداخلية السورية.
موسكو –سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن الهجوم وقع أثناء حراسة الجنود لاجتماع بين قائد أمريكي محلي، برتبة مقدم، ومسؤول من وزارة الداخلية السورية، لبحث الحرب ضد تنظيم داعش (الدولة الإسلامية، وهو تنظيم إرهابي محظور في روسيا والولايات المتحدة).
وأشارت إلى أن المسلح أطل من نافذة الغرفة التي كان يُعقد فيها الاجتماع، وأطلق النار على الجنود برشاش.
وردت القوات الأمريكية والسورية بإطلاق النار، ما اضطر القوات السورية إلى مطاردة المهاجم الذي قُتل في نهاية المطاف.
ووفقاً للصحيفة، وقع الهجوم في منطقة خارجة عن سيطرة الحكومة السورية الحالية.
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني إثر تعرضهم لهجوم في سوريا
أمس, 17:09 GMT
في وقت سابق، أفاد البنتاغون بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني يوم السبت في هجوم بمدينة تدمر السورية، وإصابة ثلاثة أشخاص.
ووفقًا لمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، فقد هاجم عناصر من تنظيم داعش الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.
