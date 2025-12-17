عربي
الداخلية السورية تفكك خلية إرهابية لـ"داعش" وتقبض على 8 عناصر بعد هجمات في إدلب وحلب
الداخلية السورية تفكك خلية إرهابية لـ"داعش" وتقبض على 8 عناصر بعد هجمات في إدلب وحلب
الداخلية السورية تفكك خلية إرهابية لـ"داعش" وتقبض على 8 عناصر بعد هجمات في إدلب وحلب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السورية، تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي كانت تنشط في محافظتي إدلب وحلب، وتورطت في تنفيذ عدة هجمات استهدفت دوريات أمنية... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/04/1095466924_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_0580f84ced25b13a8bf20f91a887cb85.jpg
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قواتها نفذت عملية أمنية دقيقة عقب متابعة ورصد مستمر لتحركات عناصر الخلية، أسفرت عن تحييد زعيمها وإلقاء القبض على ثمانية عناصر، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر.وأوضح بيان للوزارة نُشر على قناتها في "تلغرام" أن التحقيقات تكثفت عقب العملية الإرهابية التي استهدفت دورية أمن الطرق في منطقة معرة النعمان، حيث تمكنت الوحدات المختصة من جمع معلومات ميدانية دقيقة وتحديد السيارة التي استخدمها منفذو الهجوم.وأضاف البيان أن عمليات الرصد والمتابعة قادت إلى إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من الخلية وتحييد عنصر رابع، فيما اعترف الموقوفون خلال التحقيقات بوجود أربعة متورطين آخرين شاركوا في تنفيذ العمليات الإرهابية.وبيّنت الوزارة أن الموقوفين اعترفوا بمسؤوليتهم عن تنفيذ ثلاث عمليات إرهابية، شملت استهداف دورية أمن الطرق في معرة النعمان، والاعتداء على عناصر من وزارة الدفاع على جسر سراقب بريف إدلب، إضافة إلى هجوم مسلح استهدف عناصر الضابطة الجمركية في منطقة الزربة بريف حلب.وأشارت الداخلية السورية إلى أن العمليتين الأمنيتين أسفرتا عن ضبط أحزمة ناسفة وكواتم صوت وصواريخ من نوع "ميم دال"، إلى جانب أسلحة رشاشة من طراز M4 كانت معدة لتنفيذ هجمات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.وأكدت الوزارة استمرارها في ملاحقة خلايا التنظيمات الإرهابية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتأمين الطرق والمرافق العامة، مشددة على إحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وكانت وزارة الداخلية السورية، أعلنت الأحد الماضي، مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي السورية وإصابة عنصر آخر جراء إطلاق مسلحين النار عليهم في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي في سوريا.وأكد البيان، الذي نقلته قناة "الإخبارية السورية"، "مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة خامس بجروح جراء إطلاق مسلحين النار عليهم في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي".ووفقا للبيان، تُجري الوحدات الأمنية المختصة حالياً عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم.وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، أفاد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في هجوم بمدينة تدمر وسط سوريا، وإصابة 3 أشخاص.ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، هاجم عناصر من تنظيم "داعش" الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.
https://sarabic.ae/20251216/ما-تداعيات-ومخاطر-خطوط-إسرائيل-الأمنية-في-سوريا-ولبنان-وغزة-1108249139.html
https://sarabic.ae/20251216/إعلام-سوري-الجيش-الإسرائيلي-يقصف-أطراف-قرية-جملة-في-ريف-درعا-جنوبي-سوريا-1108232371.html
https://sarabic.ae/20251216/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-ندعم-أمن-واستقرار-سوريا-وضرورة-الحفاظ-على-وحدتها-وسيادتها-1108228779.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
الداخلية السورية تفكك خلية إرهابية لـ"داعش" وتقبض على 8 عناصر بعد هجمات في إدلب وحلب

02:24 GMT 17.12.2025 (تم التحديث: 02:25 GMT 17.12.2025)
© AP Photo / Omar Albamمسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية وعربة مدرعة استولوا عليها من الجيش السوري في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا، 3 ديسمبر 2024.
مسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية وعربة مدرعة استولوا عليها من الجيش السوري في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا، 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Omar Albam
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية السورية، تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي كانت تنشط في محافظتي إدلب وحلب، وتورطت في تنفيذ عدة هجمات استهدفت دوريات أمنية وعسكرية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قواتها نفذت عملية أمنية دقيقة عقب متابعة ورصد مستمر لتحركات عناصر الخلية، أسفرت عن تحييد زعيمها وإلقاء القبض على ثمانية عناصر، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر.
وأوضح بيان للوزارة نُشر على قناتها في "تلغرام" أن التحقيقات تكثفت عقب العملية الإرهابية التي استهدفت دورية أمن الطرق في منطقة معرة النعمان، حيث تمكنت الوحدات المختصة من جمع معلومات ميدانية دقيقة وتحديد السيارة التي استخدمها منفذو الهجوم.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
ما تداعيات ومخاطر "خطوط إسرائيل الأمنية" في سوريا ولبنان وغزة؟
أمس, 18:30 GMT
وأضاف البيان أن عمليات الرصد والمتابعة قادت إلى إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من الخلية وتحييد عنصر رابع، فيما اعترف الموقوفون خلال التحقيقات بوجود أربعة متورطين آخرين شاركوا في تنفيذ العمليات الإرهابية.
وبحسب الوزارة، أسفرت عملية أمنية ثانية نُفذت بناءً على المعلومات التي جُمعت عن إلقاء القبض على بقية أفراد الخلية، ليصل إجمالي عدد الموقوفين إلى ثمانية أشخاص.
وبيّنت الوزارة أن الموقوفين اعترفوا بمسؤوليتهم عن تنفيذ ثلاث عمليات إرهابية، شملت استهداف دورية أمن الطرق في معرة النعمان، والاعتداء على عناصر من وزارة الدفاع على جسر سراقب بريف إدلب، إضافة إلى هجوم مسلح استهدف عناصر الضابطة الجمركية في منطقة الزربة بريف حلب.
وأشارت الداخلية السورية إلى أن العمليتين الأمنيتين أسفرتا عن ضبط أحزمة ناسفة وكواتم صوت وصواريخ من نوع "ميم دال"، إلى جانب أسلحة رشاشة من طراز M4 كانت معدة لتنفيذ هجمات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
إعلام سوري: الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف قرية جملة في ريف درعا جنوبي سوريا
أمس, 13:30 GMT
وأكدت الوزارة استمرارها في ملاحقة خلايا التنظيمات الإرهابية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتأمين الطرق والمرافق العامة، مشددة على إحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكانت وزارة الداخلية السورية، أعلنت الأحد الماضي، مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي السورية وإصابة عنصر آخر جراء إطلاق مسلحين النار عليهم في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي في سوريا.
وأكد البيان، الذي نقلته قناة "الإخبارية السورية"، "مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة خامس بجروح جراء إطلاق مسلحين النار عليهم في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي".
فوضى سوريا تدق أبواب العراق.. وجدار أمني لمنع الأسوأ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
مستشار الأمن القومي العراقي: ندعم أمن واستقرار سوريا.. وضرورة الحفاظ على وحدتها وسيادتها
أمس, 12:56 GMT
ووفقا للبيان، تُجري الوحدات الأمنية المختصة حالياً عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم.
وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، أفاد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في هجوم بمدينة تدمر وسط سوريا، وإصابة 3 أشخاص.
ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، هاجم عناصر من تنظيم "داعش" الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.
