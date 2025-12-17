الداخلية السورية تفكك خلية إرهابية لـ"داعش" وتقبض على 8 عناصر بعد هجمات في إدلب وحلب

https://sarabic.ae/20251217/الداخلية-السورية-تفكك-خلية-إرهابية-لـداعش-وتقبض-على-8-عناصر-بعد-هجمات-في-إدلب-وحلب-1108257299.html

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قواتها نفذت عملية أمنية دقيقة عقب متابعة ورصد مستمر لتحركات عناصر الخلية، أسفرت عن تحييد زعيمها وإلقاء القبض على ثمانية عناصر، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر.وأوضح بيان للوزارة نُشر على قناتها في "تلغرام" أن التحقيقات تكثفت عقب العملية الإرهابية التي استهدفت دورية أمن الطرق في منطقة معرة النعمان، حيث تمكنت الوحدات المختصة من جمع معلومات ميدانية دقيقة وتحديد السيارة التي استخدمها منفذو الهجوم.وأضاف البيان أن عمليات الرصد والمتابعة قادت إلى إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من الخلية وتحييد عنصر رابع، فيما اعترف الموقوفون خلال التحقيقات بوجود أربعة متورطين آخرين شاركوا في تنفيذ العمليات الإرهابية.وبيّنت الوزارة أن الموقوفين اعترفوا بمسؤوليتهم عن تنفيذ ثلاث عمليات إرهابية، شملت استهداف دورية أمن الطرق في معرة النعمان، والاعتداء على عناصر من وزارة الدفاع على جسر سراقب بريف إدلب، إضافة إلى هجوم مسلح استهدف عناصر الضابطة الجمركية في منطقة الزربة بريف حلب.وأشارت الداخلية السورية إلى أن العمليتين الأمنيتين أسفرتا عن ضبط أحزمة ناسفة وكواتم صوت وصواريخ من نوع "ميم دال"، إلى جانب أسلحة رشاشة من طراز M4 كانت معدة لتنفيذ هجمات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.وأكدت الوزارة استمرارها في ملاحقة خلايا التنظيمات الإرهابية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتأمين الطرق والمرافق العامة، مشددة على إحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وكانت وزارة الداخلية السورية، أعلنت الأحد الماضي، مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي السورية وإصابة عنصر آخر جراء إطلاق مسلحين النار عليهم في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي في سوريا.وأكد البيان، الذي نقلته قناة "الإخبارية السورية"، "مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة خامس بجروح جراء إطلاق مسلحين النار عليهم في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي".ووفقا للبيان، تُجري الوحدات الأمنية المختصة حالياً عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم.وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، أفاد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في هجوم بمدينة تدمر وسط سوريا، وإصابة 3 أشخاص.ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، هاجم عناصر من تنظيم "داعش" الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.

