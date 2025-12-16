https://sarabic.ae/20251216/إعلام-سوري-الجيش-الإسرائيلي-يقصف-أطراف-قرية-جملة-في-ريف-درعا-جنوبي-سوريا-1108232371.html
أفادت قناة "تلفزيون سوريا"، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي قصف أطراف قرية جملة في ريف درعا، في جنوب سوريا. 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T13:30+0000
2025-12-16T13:30+0000
2025-12-16T13:30+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099075320_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_7f81832dec5fc823824c427bd8ae58dd.jpg
وأكدت القناة، أن "قصفا للاحتلال الإسرائيلي تركز على أطراف قرية جملة بريف درعا".وبعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، توغل الجيش الإسرائيلي في المحافظات السورية الجنوبية، ومنها درعا.وذكرت وسائل إعلام سورية، نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالقذائف أطراف قرية كويا في ريف درعا جنوب غربي سوريا.وأكدت القناة أن "الانتهاك الإسرائيلي الجديد يأتي ضمن سلسلة انتهاكات متكررة ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع داخل الأراضي السورية في مناطق الجنوب، خاصة في ريفي القنيطرة ودرعا، في انتهاك واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".تقارير إسرائيلية: استعدادات لسيناريو اقتحام مفاجئ من الجبهة السورية شبيه بهجوم 7 أكتوبر
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, رصد عسكري
أفادت قناة "تلفزيون سوريا"، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي قصف أطراف قرية جملة في ريف درعا، في جنوب سوريا.
وأكدت القناة، أن "قصفا للاحتلال الإسرائيلي تركز على أطراف قرية جملة بريف درعا".
وبعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، توغل الجيش الإسرائيلي في المحافظات السورية الجنوبية، ومنها درعا.
وذكرت وسائل إعلام سورية
، نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالقذائف أطراف قرية كويا في ريف درعا جنوب غربي سوريا.
وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، بأن "قوات الاحتلال قصفت بثلاث قذائف متنوعة شمال غرب قرية كويا، وتزامن القصف مع إطلاق رشقات نارية في المنطقة".
وأكدت القناة أن "الانتهاك الإسرائيلي الجديد يأتي ضمن سلسلة انتهاكات متكررة ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع داخل الأراضي السورية في مناطق الجنوب، خاصة في ريفي القنيطرة ودرعا، في انتهاك واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".