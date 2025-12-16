إعلام سوري: الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف قرية جملة في ريف درعا جنوبي سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251216/إعلام-سوري-الجيش-الإسرائيلي-يقصف-أطراف-قرية-جملة-في-ريف-درعا-جنوبي-سوريا-1108232371.html
إعلام سوري: الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف قرية جملة في ريف درعا جنوبي سوريا
إعلام سوري: الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف قرية جملة في ريف درعا جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت قناة "تلفزيون سوريا"، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي قصف أطراف قرية جملة في ريف درعا، في جنوب سوريا. 16.12.2025, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, رصد عسكري

إعلام سوري: الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف قرية جملة في ريف درعا جنوبي سوريا

13:30 GMT 16.12.2025
الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ
الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© Photo / IDFSpokespersonArabic
تابعنا عبر
أفادت قناة "تلفزيون سوريا"، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي قصف أطراف قرية جملة في ريف درعا، في جنوب سوريا.
وأكدت القناة، أن "قصفا للاحتلال الإسرائيلي تركز على أطراف قرية جملة بريف درعا".
وبعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، توغل الجيش الإسرائيلي في المحافظات السورية الجنوبية، ومنها درعا.
فوضى سوريا تدق أبواب العراق.. وجدار أمني لمنع الأسوأ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
خبير سوري: تعنت إسرائيل أدى إلى تأخير الاتفاق الأمني مع دمشق
09:26 GMT
وذكرت وسائل إعلام سورية، نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالقذائف أطراف قرية كويا في ريف درعا جنوب غربي سوريا.
وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، بأن "قوات الاحتلال قصفت بثلاث قذائف متنوعة شمال غرب قرية كويا، وتزامن القصف مع إطلاق رشقات نارية في المنطقة".
وأكدت القناة أن "الانتهاك الإسرائيلي الجديد يأتي ضمن سلسلة انتهاكات متكررة ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع داخل الأراضي السورية في مناطق الجنوب، خاصة في ريفي القنيطرة ودرعا، في انتهاك واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".
تقارير إسرائيلية: استعدادات لسيناريو اقتحام مفاجئ من الجبهة السورية شبيه بهجوم 7 أكتوبر
