خبير سوري: تعنت إسرائيل أدى إلى تأخير الاتفاق الأمني مع دمشق

تناول عمار جلّو، الباحث في مركز "الحوار" للأبحاث والدراسات من سوريا، التطورات في بلاده، وأهمها الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل، بعد لقاء جمع المبعوث الأمريكي... 16.12.2025, سبوتنيك عربي

وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال جلّو، إن "هذا الاتفاق لقي وسيلقى بعض الصعوبات والتحديات للوصول إليه".وكشف أن "تعنّت الجانب الإسرائيلي ببعض الشروط غير المشروعة أدى إلى تأخير الاتفاق"، لافتًا إلى أن "الخط الأحمر الأمريكي حاليًا هو منع سوريا من العودة إلى الصراع"، وأن "تكون ساحة لحرب داخلية او إقليمية أو دولية".وشدد على أن "من يزعزع الاستقرار في سوريا هي إسرائيل، وهذا هو التباين بين واشنطن وتل ابيب مؤخرا"، مؤكدا أن "الحكومة الإسرائيلية تريد بناء واقع إقليمي تكون فيه إسرائيل هي الحاكمة امنيا واقتصاديا وسياسيا، من خلال بناء حدود آمنة بالنسبة لها مع عدم مراعاة الامن لدى الأطراف الأخرى، وبالتالي نقاط الارتكاز التي تبينها هي احد العقبات امام الوصول الى اتفاق امني من خلال بناء منطقة عازلة جدا، تصل الى دمشق".وفي ما يتعلق بمحاربة الحكومة السورية الجديدة لتنظيم داعش، اعتبر انها "الاقدر على محاربته او أي تنظيم متطرف آخر"، موضحا ان "كل من يحارب تنظيمات متشددة في كل منطقة يأخذ منحى العلمانية، بينما السلطة السورية الجديدة بصبغتها الإسلامية وايديولوجيتها ومحافظتها على البراغماتية التي تظهرها، تُعتبر الاقدر لتحييد الخزان البشري الذي يمكن ان يمدّ التنظيمات الإرهابية بالافراد او المعلومات او الأموال".واعتبر ان "داعش بمثابة تحدي امام استقرار سوريا"، موضحا ان "ما جرى في تدمر ليست نقطة قوة لتنظيم داعش وهو في اضعف حالاته لغاية الآن، وقياداته تتعرض للتصفية كل شهرين او اكثر".واكد ان "حكومة دمشق تستفيد من تلويح انقرة الدائم بأي عملية عسكرية لتليين موقف "قسد" على طاولة المفاوضات بالإضافة الى توافقات دولية بين انقرة، واشنطن ودمشق في المساعي الجدية للوصول الى حلول سلمية مرضية لجميع الأطراف، بالإضافة الى عامل اكبر، ان انقرة لن تقدم على عملية عسكرية".جلو، اعتبر ان "مشكلة العلويين الاكبر في الساحل السوري هي عدم وجود زعامة دينية او محلية موحدة"، كاشفا عن "لقاء عقد بين الشرع وزعامات محلية في دمشق، وفي حال استمرارها في هذا المسار ستعطي النتيجة الأكبر لان الناس معنية بالحياة الاقتصادية المعيشية".

