https://sarabic.ae/20251216/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-ندعم-أمن-واستقرار-سوريا-وضرورة-الحفاظ-على-وحدتها-وسيادتها-1108228779.html
مستشار الأمن القومي العراقي: ندعم أمن واستقرار سوريا.. وضرورة الحفاظ على وحدتها وسيادتها
مستشار الأمن القومي العراقي: ندعم أمن واستقرار سوريا.. وضرورة الحفاظ على وحدتها وسيادتها
سبوتنيك عربي
أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله كلاوديو كوردوني، مساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة في سوريا، دعم بغداد لأمن واستقرار... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T12:56+0000
2025-12-16T12:56+0000
2025-12-16T12:56+0000
العراق
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/18/1107432707_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_ec09eff6da1db9c0a6ed84245bf4435b.jpg
وجاء في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل اليوم الثلاثاء، مساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة في سوريا".وتابع البيان: "أكد الأعرجي أن العراق يدعم أمن واستقرار الشقيقة سوريا، وضرورة الحفاظ على وحدتها وسيادتها، بوصفها دولة مهمة ترتبط بحدود مشتركة مع العراق".وجرى خلال اللقاء بحث التطوّرات الإقليمية والدولية، ولا سيّما الأوضاع في سوريا، حيث أكدا "أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والمبادرات التنموية بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري".وأيضا تم خلال اللقاء مناقشة "ملف إيران وضرورة خفض التوترات في المنطقة، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على الحوار والتفاهم، بما يعزز الأمن الإقليمي".وزير الخارجية العراقي: التهديدات الإسرائيلية للعراق ما زالت قائمةمحاولة هروب نساء وأطفال من "مخيم الهول" في سوريا
https://sarabic.ae/20251216/العراق-القبض-على-عنصر-عالي-الخطورة-ينتمي-لـداعش-عائدا-من-دولة-مجاورة-1108225747.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/18/1107432707_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_4df2730265cd1f9fffe95022b997290b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مستشار الأمن القومي العراقي: ندعم أمن واستقرار سوريا.. وضرورة الحفاظ على وحدتها وسيادتها
أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله كلاوديو كوردوني، مساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة في سوريا، دعم بغداد لأمن واستقرار سوريا، وضرورة الحفاظ على وحدتها.
وجاء في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي
، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل اليوم الثلاثاء، مساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة في سوريا".
وتابع البيان: "أكد الأعرجي أن العراق يدعم أمن واستقرار الشقيقة سوريا، وضرورة الحفاظ على وحدتها وسيادتها، بوصفها دولة مهمة ترتبط بحدود مشتركة مع العراق".
وأضاف البيان: "شدد الأعرجي على أهمية تفكيك مخيم الهول"، معربًا عن "استعداد العراق لتقديم خبراته في مجالات التأهيل والإدماج".
وفي وقت سابق، شدد وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين، والتركي هاكان فيدان، خلال لقاء جمعهما على هامش منتدى الدوحة في قطر، على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا واعتماد الحوار والتفاهم بما في ذلك حول الملف الإيراني وضرورة خفض التوترات بالمنطقة.
وجرى خلال اللقاء بحث التطوّرات الإقليمية والدولية، ولا سيّما الأوضاع في سوريا، حيث أكدا "أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والمبادرات التنموية بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري".
وأيضا تم خلال اللقاء مناقشة "ملف إيران وضرورة خفض التوترات في المنطقة، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على الحوار والتفاهم، بما يعزز الأمن الإقليمي".