مستشار الأمن القومي العراقي: ندعم أمن واستقرار سوريا.. وضرورة الحفاظ على وحدتها وسيادتها

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مستشار الأمن القومي العراقي: ندعم أمن واستقرار سوريا.. وضرورة الحفاظ على وحدتها وسيادتها
وجاء في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل اليوم الثلاثاء، مساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة في سوريا".وتابع البيان: "أكد الأعرجي أن العراق يدعم أمن واستقرار الشقيقة سوريا، وضرورة الحفاظ على وحدتها وسيادتها، بوصفها دولة مهمة ترتبط بحدود مشتركة مع العراق".وجرى خلال اللقاء بحث التطوّرات الإقليمية والدولية، ولا سيّما الأوضاع في سوريا، حيث أكدا "أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والمبادرات التنموية بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري".وأيضا تم خلال اللقاء مناقشة "ملف إيران وضرورة خفض التوترات في المنطقة، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على الحوار والتفاهم، بما يعزز الأمن الإقليمي".وزير الخارجية العراقي: التهديدات الإسرائيلية للعراق ما زالت قائمةمحاولة هروب نساء وأطفال من "مخيم الهول" في سوريا
فوضى سوريا تدق أبواب العراق.. وجدار أمني لمنع الأسوأ
فوضى سوريا تدق أبواب العراق.. وجدار أمني لمنع الأسوأ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله كلاوديو كوردوني، مساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة في سوريا، دعم بغداد لأمن واستقرار سوريا، وضرورة الحفاظ على وحدتها.
وجاء في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل اليوم الثلاثاء، مساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة في سوريا".
وتابع البيان: "أكد الأعرجي أن العراق يدعم أمن واستقرار الشقيقة سوريا، وضرورة الحفاظ على وحدتها وسيادتها، بوصفها دولة مهمة ترتبط بحدود مشتركة مع العراق".

وأضاف البيان: "شدد الأعرجي على أهمية تفكيك مخيم الهول"، معربًا عن "استعداد العراق لتقديم خبراته في مجالات التأهيل والإدماج".

قوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
العراق: القبض على عنصر عالي الخطورة ينتمي لـ"داعش" عائدا من دولة مجاورة
11:44 GMT

وفي وقت سابق، شدد وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين، والتركي هاكان فيدان، خلال لقاء جمعهما على هامش منتدى الدوحة في قطر، على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا واعتماد الحوار والتفاهم بما في ذلك حول الملف الإيراني وضرورة خفض التوترات بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث التطوّرات الإقليمية والدولية، ولا سيّما الأوضاع في سوريا، حيث أكدا "أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والمبادرات التنموية بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري".
وأيضا تم خلال اللقاء مناقشة "ملف إيران وضرورة خفض التوترات في المنطقة، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على الحوار والتفاهم، بما يعزز الأمن الإقليمي".
وزير الخارجية العراقي: التهديدات الإسرائيلية للعراق ما زالت قائمة
محاولة هروب نساء وأطفال من "مخيم الهول" في سوريا
