العراق يبحث إنشاء قمر صناعي للأغراض البحثية والأمنية
العراق يبحث إنشاء قمر صناعي للأغراض البحثية والأمنية
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن مستشارية الأمن القومي العراقية بحثت مشروعا لإنشاء قمر صناعي عراقي للأغراض البحثية والأمنية. 05.11.2025
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، أنه "تم عقد الورشة الاستباقية للمؤتمر الدولي الخامس للتقنيات الجيومكانية والمدن الذكية، والتي جاءت تنفيذا للشراكة الاستراتيجية بين مستشارية الأمن القومي متمثلة بالمركز الوطني لإدارة البيانات المكانية وهيئة البحث العلمي / مركز بحوث وتكنولوجيا الفضاء".وأكد المكتب الإعلامي أنه جرى خلال الورشة الاطلاع على التجارب الدولية لمجموعة من وكالات الفضاء العالمية الحاضرة عبر الدائرة التلفزيونية، من أجل إنشاء قمر صناعي عراقي لمختلف الأغراض البحثية والأمنية.وأوضح المكتب في بيانه أن الورشة شهدت إطلاق مركز النهرين للجغرافيا ونظم المعلومات كمنظمة مجتمع مدني معنية بهذه التقنيات، وهي منظمة تم تشكيلها بموجب موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة المنظمات.وأشار المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي إلى أن الورشة حضرها عدد من رؤساء الجامعات والمديرين العامين المعنيين بالأقمار واللجنة العليا للفضاء العراقي. وكانت وزارة الاتصالات العراقية قد أعلنت في نيسان/ أبريل 2021 الاتفاق على إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق.
