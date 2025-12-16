وزير الخارجية العراقي: التهديدات الإسرائيلية للعراق ما زالت قائمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251216/وزير-الخارجية-العراقي-التهديدات-الإسرائيلية-للعراق-ما-زالت-قائمة-1108214358.html
وزير الخارجية العراقي: التهديدات الإسرائيلية للعراق ما زالت قائمة
وزير الخارجية العراقي: التهديدات الإسرائيلية للعراق ما زالت قائمة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن "المشكلة السياسية في العراق ليست بين المكونات، بل داخل كل مكون سياسي"، مشددًا على أن "الحراك الحقيقي لتشكيل الحكومة... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T10:53+0000
2025-12-16T10:53+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار سوريا اليوم
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_3ed3deb09b60b32c188830b19f88feba.jpg
وأشار حسين، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك، "لا تعكس الواقع العراقي"، مضيفًا أن "بعض الدول قد تفضل أطرافًا معينة في الحكومة، لكن القرار النهائي يبقى للعراقيين وحدهم".وحذّر من أن "التهديدات الإسرائيلية في العراق ولبنان وسوريا، ما تزال قائمة"، مشيرًا إلى أن "العراق يحافظ على تواصل مستمر مع سوريا، انطلاقًا من الجوار والتجربة المشتركة في مواجهة الإرهاب".وأوضح الوزير العراقي أنه "لم يبحث الملف اللبناني مع المبعوث الأمريكي"، مؤكدًا أن "العلاقات الإقليمية والسياسات العراقية تُبنى على مصالح البلاد وأمنها الوطني".وذكر بيان للمركز الإعلامي للمحكمة أنها عقدت جلستها غير العلنية، بحضور رئيسها القاضي منذر إبراهيم حسين، وبكامل الأعضاء لتدقيق النتائج المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأضاف البيان أن "التدقيق أظهر استيفاء عملية الاقتراع لجميع المتطلبات الدستورية والقانونية، وغياب أي موانع تؤثر على صحتها، ما دفع المحكمة إلى المصادقة على النتائج وفق المادة 93/سابعا من دستور العراق"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشارت المحكمة إلى أنها "ستخطر السلطات الثلاث بقرار المصادقة"، مؤكدة أن "القرار باتًا وملزمًا للسلطات كافة استنادًا لأحكام المواد 93 و94 من الدستور والمادتين 4/سابعا و5/ثانيا من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، المعدّل بالقانون رقم 25 لسنة 2021".ويلي الجلسة الأولى انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما بأغلبية الثلثين، ليكلف بعد ذلك رئيس الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، على أن يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر"، وفق ما ينص عليه الدستور، ليكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.وجرت الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وبلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 56%.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تصدّر ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نتائج التصويت، وجاء حزب "تقدّم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ثانيًا على مستوى بغداد، فيما تصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، نتائج محافظات أربيل ودهوك، واحتل المركز الأول في محافظة نينوى.
https://sarabic.ae/20251213/وزير-الخارجية-العراقي-إنهاء-مهام-بعثة-اليونامي-في-العراق-يعكس-ما-تحقق-من-تقدم-واستقرار-1108115148.html
https://sarabic.ae/20251211/بوتين-يلتقي-الرئيس-العراقي-خلال-وجوده-في-عشق-آباد-1108059826.html
العراق
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_c4b8b4ebf3756a8fe06d222a6afbf4a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية العراقي: التهديدات الإسرائيلية للعراق ما زالت قائمة

10:53 GMT 16.12.2025
© AP Photo / Johanna Geronوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Johanna Geron
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن "المشكلة السياسية في العراق ليست بين المكونات، بل داخل كل مكون سياسي"، مشددًا على أن "الحراك الحقيقي لتشكيل الحكومة الجديدة سيبدأ مطلع الشهر المقبل".
وأشار حسين، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك، "لا تعكس الواقع العراقي"، مضيفًا أن "بعض الدول قد تفضل أطرافًا معينة في الحكومة، لكن القرار النهائي يبقى للعراقيين وحدهم".
وحذّر من أن "التهديدات الإسرائيلية في العراق ولبنان وسوريا، ما تزال قائمة"، مشيرًا إلى أن "العراق يحافظ على تواصل مستمر مع سوريا، انطلاقًا من الجوار والتجربة المشتركة في مواجهة الإرهاب".
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
وزير الخارجية العراقي: إنهاء مهام بعثة "اليونامي" في العراق يعكس ما تحقق من تقدم واستقرار
13 ديسمبر, 10:52 GMT
وأوضح الوزير العراقي أنه "لم يبحث الملف اللبناني مع المبعوث الأمريكي"، مؤكدًا أن "العلاقات الإقليمية والسياسات العراقية تُبنى على مصالح البلاد وأمنها الوطني".
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد الماضي، المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي، للدورة السادسة لعام 2025.
وذكر بيان للمركز الإعلامي للمحكمة أنها عقدت جلستها غير العلنية، بحضور رئيسها القاضي منذر إبراهيم حسين، وبكامل الأعضاء لتدقيق النتائج المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف البيان أن "التدقيق أظهر استيفاء عملية الاقتراع لجميع المتطلبات الدستورية والقانونية، وغياب أي موانع تؤثر على صحتها، ما دفع المحكمة إلى المصادقة على النتائج وفق المادة 93/سابعا من دستور العراق"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الطائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
بوتين يلتقي الرئيس العراقي خلال وجوده في عشق آباد
11 ديسمبر, 16:00 GMT
وأشارت المحكمة إلى أنها "ستخطر السلطات الثلاث بقرار المصادقة"، مؤكدة أن "القرار باتًا وملزمًا للسلطات كافة استنادًا لأحكام المواد 93 و94 من الدستور والمادتين 4/سابعا و5/ثانيا من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، المعدّل بالقانون رقم 25 لسنة 2021".
وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات، يُفترض أن يعقد البرلمان العراقي جلسته الأولى، خلال 15 يوما من إعلان النتائج، برئاسة أكبر النواب سنًا، لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.
ويلي الجلسة الأولى انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما بأغلبية الثلثين، ليكلف بعد ذلك رئيس الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، على أن يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر"، وفق ما ينص عليه الدستور، ليكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.
وجرت الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وبلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 56%.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تصدّر ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نتائج التصويت، وجاء حزب "تقدّم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ثانيًا على مستوى بغداد، فيما تصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، نتائج محافظات أربيل ودهوك، واحتل المركز الأول في محافظة نينوى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала