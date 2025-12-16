https://sarabic.ae/20251216/وزير-الخارجية-العراقي-التهديدات-الإسرائيلية-للعراق-ما-زالت-قائمة-1108214358.html
وزير الخارجية العراقي: التهديدات الإسرائيلية للعراق ما زالت قائمة
وزير الخارجية العراقي: التهديدات الإسرائيلية للعراق ما زالت قائمة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن "المشكلة السياسية في العراق ليست بين المكونات، بل داخل كل مكون سياسي"، مشددًا على أن "الحراك الحقيقي لتشكيل الحكومة... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T10:53+0000
2025-12-16T10:53+0000
2025-12-16T10:53+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار سوريا اليوم
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_3ed3deb09b60b32c188830b19f88feba.jpg
وأشار حسين، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك، "لا تعكس الواقع العراقي"، مضيفًا أن "بعض الدول قد تفضل أطرافًا معينة في الحكومة، لكن القرار النهائي يبقى للعراقيين وحدهم".وحذّر من أن "التهديدات الإسرائيلية في العراق ولبنان وسوريا، ما تزال قائمة"، مشيرًا إلى أن "العراق يحافظ على تواصل مستمر مع سوريا، انطلاقًا من الجوار والتجربة المشتركة في مواجهة الإرهاب".وأوضح الوزير العراقي أنه "لم يبحث الملف اللبناني مع المبعوث الأمريكي"، مؤكدًا أن "العلاقات الإقليمية والسياسات العراقية تُبنى على مصالح البلاد وأمنها الوطني".وذكر بيان للمركز الإعلامي للمحكمة أنها عقدت جلستها غير العلنية، بحضور رئيسها القاضي منذر إبراهيم حسين، وبكامل الأعضاء لتدقيق النتائج المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأضاف البيان أن "التدقيق أظهر استيفاء عملية الاقتراع لجميع المتطلبات الدستورية والقانونية، وغياب أي موانع تؤثر على صحتها، ما دفع المحكمة إلى المصادقة على النتائج وفق المادة 93/سابعا من دستور العراق"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشارت المحكمة إلى أنها "ستخطر السلطات الثلاث بقرار المصادقة"، مؤكدة أن "القرار باتًا وملزمًا للسلطات كافة استنادًا لأحكام المواد 93 و94 من الدستور والمادتين 4/سابعا و5/ثانيا من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، المعدّل بالقانون رقم 25 لسنة 2021".ويلي الجلسة الأولى انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما بأغلبية الثلثين، ليكلف بعد ذلك رئيس الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، على أن يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر"، وفق ما ينص عليه الدستور، ليكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.وجرت الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وبلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 56%.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تصدّر ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نتائج التصويت، وجاء حزب "تقدّم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ثانيًا على مستوى بغداد، فيما تصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، نتائج محافظات أربيل ودهوك، واحتل المركز الأول في محافظة نينوى.
https://sarabic.ae/20251213/وزير-الخارجية-العراقي-إنهاء-مهام-بعثة-اليونامي-في-العراق-يعكس-ما-تحقق-من-تقدم-واستقرار-1108115148.html
https://sarabic.ae/20251211/بوتين-يلتقي-الرئيس-العراقي-خلال-وجوده-في-عشق-آباد-1108059826.html
العراق
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_c4b8b4ebf3756a8fe06d222a6afbf4a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية العراقي: التهديدات الإسرائيلية للعراق ما زالت قائمة
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن "المشكلة السياسية في العراق ليست بين المكونات، بل داخل كل مكون سياسي"، مشددًا على أن "الحراك الحقيقي لتشكيل الحكومة الجديدة سيبدأ مطلع الشهر المقبل".
وأشار حسين، في تصريحات تلفزيونية
، إلى أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك، "لا تعكس الواقع العراقي"، مضيفًا أن "بعض الدول قد تفضل أطرافًا معينة في الحكومة، لكن القرار النهائي يبقى للعراقيين وحدهم".
وحذّر من أن "التهديدات الإسرائيلية في العراق ولبنان وسوريا، ما تزال قائمة"، مشيرًا إلى أن "العراق يحافظ على تواصل مستمر مع سوريا، انطلاقًا من الجوار والتجربة المشتركة في مواجهة الإرهاب".
وأوضح الوزير العراقي أنه "لم يبحث الملف اللبناني مع المبعوث الأمريكي"، مؤكدًا أن "العلاقات الإقليمية والسياسات العراقية تُبنى على مصالح البلاد وأمنها الوطني".
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد الماضي، المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات
العامة لعضوية مجلس النواب العراقي، للدورة السادسة لعام 2025.
وذكر بيان للمركز الإعلامي للمحكمة أنها عقدت جلستها غير العلنية، بحضور رئيسها القاضي منذر إبراهيم حسين، وبكامل الأعضاء لتدقيق النتائج المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف البيان أن "التدقيق أظهر استيفاء عملية الاقتراع لجميع المتطلبات الدستورية والقانونية، وغياب أي موانع تؤثر على صحتها، ما دفع المحكمة إلى المصادقة على النتائج وفق المادة 93/سابعا من دستور العراق"، وفقًا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأشارت المحكمة إلى أنها "ستخطر السلطات الثلاث بقرار المصادقة"، مؤكدة أن "القرار باتًا وملزمًا للسلطات كافة استنادًا لأحكام المواد 93 و94 من الدستور والمادتين 4/سابعا و5/ثانيا من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، المعدّل بالقانون رقم 25 لسنة 2021".
وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات، يُفترض أن يعقد البرلمان العراقي جلسته الأولى، خلال 15 يوما من إعلان النتائج، برئاسة أكبر النواب سنًا، لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.
ويلي الجلسة الأولى انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما بأغلبية الثلثين، ليكلف بعد ذلك رئيس الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، على أن يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر"، وفق ما ينص عليه الدستور، ليكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.
وجرت الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وبلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 56%.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تصدّر ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نتائج التصويت، وجاء حزب "تقدّم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ثانيًا على مستوى بغداد، فيما تصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، نتائج محافظات أربيل ودهوك، واحتل المركز الأول في محافظة نينوى.