https://sarabic.ae/20251219/وزير-الحرب-الأمريكي-يعلن-بدء-عملية-ضربة-عين-الصقر-في-سوريا-ضد-داعش-1108363330.html
وزير الحرب الأمريكي يعلن بدء عملية ضربة "عين الصقر" في سوريا ضد "داعش"
وزير الحرب الأمريكي يعلن بدء عملية ضربة "عين الصقر" في سوريا ضد "داعش"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم السبت، بدء عملية ضربة "عين الصقر" في سوريا، للقضاء على مقاتلي "داعش الإرهابي [المحظور في روسيا وعدد من الدول]، ردا... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T23:20+0000
2025-12-19T23:20+0000
2025-12-19T23:22+0000
وزير الدفاع الأمريكي
العالم
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f31c15823f16b583ca3eb37607af09f2.jpg
وكتب هيغسيث على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "في وقت سابق من اليوم، بدأت القوات الأمريكية عملية ضربة "عين الصقر" في سوريا للقضاء على مقاتلي داعش والبنية التحتية ومواقع الأسلحة ردا مباشرا على الهجوم على القوات الأمريكية الذي وقع في 13 ديسمبر في تدمر، سوريا".وأضاف: "هذه ليست بداية الحرب - إنها إعلان انتقام".كما أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، أن القوات الأمريكية بدأت بتنفيذ ضربات واسعة ضد تنظيم" داعش" [المحظور في روسيا] في سوريا.وأضاف البيان أن "العملية تأتي في إطار جهود القضاء على قدرات التنظيم ومنع تهديده المستمر للقوات الأميركية وحلفائها، مشيراً إلى أن معلومات إضافية ستُعلن في وقت لاحق".وفي السياق ذاته، قلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في واشنطن أن الجيش الأميركي نفذ سلسلة غارات جوية واسعة النطاق ضد عشرات المواقع التابعة لتنظيم "داعش "في وسط سوريا، شملت مخازن أسلحة ومبانٍ تُستخدم لدعم عملياته.وبحسب مصادر إعلامية، شاركت في الهجوم طائرات حربية من طراز إف-15 وإيه-10، إضافة إلى مروحيات أباتشي الهجومية، إلى جانب استخدام صواريخ من منظومة "هيمارس". وأفادت التقارير بأن العمليات قد تستمر لعدة ساعات، في ظل تصعيد عسكري يستهدف ما تبقى من قدرات التنظيم في البادية السورية.و في 13 ديسمبر، أعلنت سنتكوم مقتل اثنان من أفراد الخدمة العسكرية الأميركية ومدني أميركي واحد، وإصابة ثلاثة من أفراد الخدمة، نتيجة كمين نفذه مسلح منفرد من تنظيم" داعش" في سوريا. وقد جرى الاشتباك مع المسلح وقتله".
https://sarabic.ae/20251218/منذ-يوليو-سنتكوم-دعمنا-أكثر-من-80-عملية-ضد-داعش-في-سوريا-1108292073.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e7b5a337ee8ccf798923d80968bc9482.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وزير الدفاع الأمريكي, العالم, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم
وزير الدفاع الأمريكي, العالم, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم
وزير الحرب الأمريكي يعلن بدء عملية ضربة "عين الصقر" في سوريا ضد "داعش"
23:20 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 23:22 GMT 19.12.2025)
أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم السبت، بدء عملية ضربة "عين الصقر" في سوريا، للقضاء على مقاتلي "داعش الإرهابي [المحظور في روسيا وعدد من الدول]، ردا على الهجوم الأخير على القوات الأمريكية في تدمر.
وكتب هيغسيث على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "في وقت سابق من اليوم، بدأت القوات الأمريكية عملية ضربة "عين الصقر" في سوريا للقضاء على مقاتلي داعش والبنية التحتية ومواقع الأسلحة ردا مباشرا على الهجوم على القوات الأمريكية الذي وقع في 13 ديسمبر في تدمر، سوريا".
وأضاف: "هذه ليست بداية الحرب - إنها إعلان انتقام".
كما أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، أن القوات الأمريكية بدأت بتنفيذ ضربات واسعة ضد تنظيم" داعش" [المحظور في روسيا] في سوريا.
وقالت قوات "سنتكوم" إن "القوات الأميركية بدأت تنفيذ ضربات واسعة النطاق استهدفت البنية التحتية لتنظيم" داعش" ومواقع الأسلحة التابعة له في سوريا، وذلك رداً على الهجوم الذي تعرضت له القوات الأميركية والقوات الشريكة في البلاد في 13 ديسمبر/كانون الأول".
وأضاف البيان أن "العملية تأتي في إطار جهود القضاء على قدرات التنظيم ومنع تهديده المستمر للقوات الأميركية وحلفائها، مشيراً إلى أن معلومات إضافية ستُعلن في وقت لاحق".
وفي السياق ذاته، قلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في واشنطن أن الجيش الأميركي نفذ سلسلة غارات جوية واسعة النطاق ضد عشرات المواقع التابعة لتنظيم "داعش "في وسط سوريا، شملت مخازن أسلحة ومبانٍ تُستخدم لدعم عملياته.
وبحسب مصادر إعلامية، شاركت في الهجوم طائرات حربية
من طراز إف-15 وإيه-10، إضافة إلى مروحيات أباتشي الهجومية، إلى جانب استخدام صواريخ من منظومة "هيمارس".
وأفادت التقارير بأن العمليات قد تستمر لعدة ساعات، في ظل تصعيد عسكري يستهدف ما تبقى من قدرات التنظيم في البادية السورية.
و في 13 ديسمبر، أعلنت سنتكوم مقتل اثنان من أفراد الخدمة العسكرية الأميركية ومدني أميركي واحد، وإصابة ثلاثة من أفراد الخدمة، نتيجة كمين نفذه مسلح منفرد من تنظيم" داعش" في سوريا. وقد جرى الاشتباك مع المسلح وقتله".