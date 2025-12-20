https://sarabic.ae/20251220/الأردن-يعلن-مشاركته-في-عملية-استهداف-مواقع-لـداعش-في-مناطق-جنوبي-سوريا-1108379961.html

الأردن يعلن مشاركته في عملية استهداف مواقع لـ"داعش" في مناطق جنوبي سوريا

الأردن يعلن مشاركته في عملية استهداف مواقع لـ"داعش" في مناطق جنوبي سوريا

أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، أن سلاح الجو الملكي الأردني نفذ فجر أمس الجمعة، ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع عدة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا... 20.12.2025

وأوضح الجيش، في بيان له، أن "المشاركة الأردنية جاءت بالتعاون مع أمريكا، ضمن عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، الذي عادت الحكومة السورية مؤخرًا للانخراط في مواجهته".وأكد أن "العملية استمرار الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب ومنع التنظيمات المتطرفة من استخدام هذه المناطق كنقاط انطلاق تهدد أمن الجوار السوري والمنطقة، خاصة بعد عودة تنظيم "داعش" لتعزيز قدراته في جنوب سوريا"، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم السبت، بدء عملية "ضربة عين الصقر" في سوريا، للقضاء على مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، ردًا على الهجوم الأخير على القوات الأمريكية في مدينة تدمر وسط سوريا.وكتب هيغسيث عبر منصة "إكس": "في وقت سابق من اليوم، بدأت القوات الأمريكية عملية "ضربة عين الصقر" في سوريا، للقضاء على مقاتلي "داعش" والبنية التحتية ومواقع الأسلحة، ردًا مباشرًا على الهجوم على القوات الأمريكية، الذي وقع في 13 ديسمبر (كانون الأول) في تدمر، سوريا".كما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، أن "القوات الأمريكية بدأت بتنفيذ ضربات واسعة ضد تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا.وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن "القوات الأمريكية بدأت تنفيذ ضربات واسعة النطاق استهدفت البنية التحتية لتنظيم" داعش" ومواقع الأسلحة التابعة له في سوريا، وذلك ردًا على الهجوم الذي تعرضت له القوات الأمريكية والقوات الشريكة في البلاد، في 13 ديسمبر (كانون الأول الجاري)".وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين في واشنطن، إن "الجيش الأمريكي نفذ سلسلة غارات جوية واسعة النطاق ضد عشرات المواقع التابعة لتنظيم "داعش" في وسط سوريا، شملت مخازن أسلحة ومبانٍ تُستخدم لدعم عملياته".وبحسب وسائل إعلامية أمريكية، شاركت في الهجوم طائرات حربية من طراز "إف-15" و"إيه-10"، إضافة إلى مروحيات "أباتشي" الهجومية، إلى جانب استخدام صواريخ من منظومة "هيمارس".وفي 13 ديسمبر الجاري، أعلنت "سنتكوم" مقتل اثنان من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية ومدني أمريكي واحد، وإصابة 3 أشخاص من أفراد الخدمة، نتيجة كمين نفذه مسلح منفرد من تنظيم" داعش" الإرهابي في سوريا. وقد جرى الاشتباك مع المسلح وقتله، بحسب "سنتكوم".

