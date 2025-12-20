عربي
ترامب: الحكومة السورية تدعم بالكامل الضربات الأمريكية ضد تنظيم داعش
ترامب: الحكومة السورية تدعم بالكامل الضربات الأمريكية ضد تنظيم داعش
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في سوريا تحظى بدعم كامل من الحكومة... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
ترامب
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم
وجاءت تصريحات ترامب عقب إعلان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إطلاق عملية "عين الصقر" في سوريا، ردًا على الهجوم الذي استهدف جنودًا أمريكيين في تدمر.وكتب ترامب على منصة "إكس"، "نوجّه ضربات قوية للغاية لمعاقل داعش في سوريا، وهي أرض غارقة بالدماء وتواجه مشكلات كثيرة، لكنها تملك مستقبلًا مشرقًا إذا جرى القضاء على داعش".وأضاف، "الحكومة السورية، بقيادة رجل يعمل بجد لإعادة العظمة إلى سوريا، تدعم هذه الضربات بالكامل".وتابع، "نحذّر جميع الإرهابيين الذين يجرؤون على مهاجمة الأمريكيين، ستتلقون ضربات لم تتعرضوا لها من قبل إذا هددتم الولايات المتحدة بأي شكل".
الأخبار
سبوتنيك عربي
ترامب: الحكومة السورية تدعم بالكامل الضربات الأمريكية ضد تنظيم داعش

00:10 GMT 20.12.2025 (تم التحديث: 00:53 GMT 20.12.2025)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في سوريا تحظى بدعم كامل من الحكومة السورية، متوعدًا بتوجيه ضربات أشد قسوة للتنظيم في حال حاول مهاجمة الولايات المتحدة أو تهديدها.
وجاءت تصريحات ترامب عقب إعلان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إطلاق عملية "عين الصقر" في سوريا، ردًا على الهجوم الذي استهدف جنودًا أمريكيين في تدمر.
وكتب ترامب على منصة "إكس"، "نوجّه ضربات قوية للغاية لمعاقل داعش في سوريا، وهي أرض غارقة بالدماء وتواجه مشكلات كثيرة، لكنها تملك مستقبلًا مشرقًا إذا جرى القضاء على داعش".
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
وزير الحرب الأمريكي يعلن بدء عملية ضربة "عين الصقر" في سوريا ضد "داعش"
أمس, 23:20 GMT
وأضاف، "الحكومة السورية، بقيادة رجل يعمل بجد لإعادة العظمة إلى سوريا، تدعم هذه الضربات بالكامل".
وتابع، "نحذّر جميع الإرهابيين الذين يجرؤون على مهاجمة الأمريكيين، ستتلقون ضربات لم تتعرضوا لها من قبل إذا هددتم الولايات المتحدة بأي شكل".
