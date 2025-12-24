https://sarabic.ae/20251224/الألغام-الصامتة-الموت-المختبئ-تحت-أرض-العراق-1108489261.html

الألغام الصامتة... الموت المختبئ تحت أرض العراق

ملف الألغام لم يعد مجرد قضية فنية أو أمنية، بل مأساة إنسانية مستمرة تستنزف الأرواح وتشكل خسارة كبيرة للثروة البشرية، وسط حاجة ملحّة لتكثيف الجهود وإنهاء هذا الإرث الثقيل من الحروب.تراجع الدعم الدوليقال المتحدث باسم دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، مصطفى مجيد حميد، إن انخفاض الدعم الدولي الموجّه لملف إزالة الألغام في العراق، نتيجة التطورات والأحداث الإقليمية والدولية، أثّر بشكل سلبي على أعمال التطهير وإزالة المخلفات الحربية في البلاد.وأوضح أن هذا التراجع انعكس بشكل مباشر على وتيرة عمليات إزالة الألغام والمخلفات الحربية بمختلف أنواعها، مبينا أن الجهات الحكومية الرسمية، المتمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، تعد من أبرز الشركاء في تنفيذ أعمال التطهير والإزالة على الأرض.وتابع، قائلا إن نحو 60 % من المساحات المتبقية تتركز في الشريط الحدودي، إلى جانب مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية (محظور في روسيا ودول عدة) في بعض المدن، حيث تم تطهير مساحات واسعة منها خلال السنوات الماضية، فيما تتركز الأعمال الحالية في مناطق المجاري المائية والشريط الحدودي.وأكد أن المناطق الحدودية غالبا ما تكون غير مأهولة بالسكان، إلا أن خطورتها تكمن في قربها من مناطق النشاط الزراعي والرعوي، ما يؤدي إلى تسجيل حوادث بين الحين والآخر، مشيرا إلى أن الجهات التنفيذية العاملة على الأرض تواصل مهامها تحت إشراف دائرة شؤون الألغام ووفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة.وقبل أيام قليلة، أكدت وزارة البيئة العراقية، تسجيل أكثر من 35 ألف ضحية ألغام في عموم العراق، فيما أشارت إلى وجود شراكات وطنية ودولية لإنهاء ملف الألغام.قتلى ومصابونفي المقابل، يرى المواطن مصطفى كمال، من قضاء تلعفر، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي ما تزال تشكل خطرا حقيقيا على حياة السكان، ولا سيما الأطفال، في بعض المناطق الحدودية والمحررة.ويلفت إلى أن المخلفات الحربية لا تزال منتشرة في بعض الساحات والمناطق المفتوحة، موضحا أن حادثة مؤلمة وقعت قبل نحو عام، عندما انفجرت إحدى مخلفات "داعش" الإرهابي، ما أدى إلى سقوط ضحايا من الأطفال كانوا يلعبون في ساحة مفتوحة، واثنين إلى ثلاثة أطفال فقدوا حياتهم جراء الانفجار.وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد بينت، في أبريل/نيسان الماضي، أن الحجم الإجمالي للمساحة الملوثة بالأسلحة والمخلفات الحربية في العراق تخطى 6000 كيلومتر مربّع بعد عام 2003، وقد جرى تطهير ما يصل إلى ثلثيها بفضل جهود الحكومة العراقية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهات دولية أخرى.ولفتت إلى أن محافظة البصرة تعد من أكثر المناطق تلوثا في العالم، إذ تصل المساحة الملوثة فيها إلى 1200 كيلومتر مربع، وتتنوع الملوثات ما بين ألغام أرضية وذخائر عنقودية وغيرها من مخلفات الحرب القابلة للانفجار.مشكلات إنسانية مستمرةفي غضون ذلك، أكد الخبير في الشؤون الحربية، عبد الجليل البديري، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن مخلفات الحروب ما تزال تمثل مشكلة إنسانية وأمنية كبيرة في العراق، ولا سيما في المناطق التي شهدت نزاعات وحروبا متكررة، خصوصا في المحافظات الجنوبية والغربية.وأوضح أن جميع الجهود الإنسانية والأمنية، إلى جانب عمل المنظمات الدولية، توحدت خلال السنوات الماضية لمعالجة هذا الملف الحيوي، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تولي اهتماما كبيرا عالميا بملف إزالة الألغام، والعراق كان شاهدا خلال السنوات الماضية على العديد من الحوادث التي راح ضحيتها مواطنون أبرياء.ووفقا لتصريحات الحكومة العراقية، فقد تم تطهير أكثر من 4500 كيلومتر من أراضي العراق وإقليم كردستان من الألغام منذ عام 2003.

