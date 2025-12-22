عربي
https://sarabic.ae/20251222/واشنطن-نزع-سلاح-الفصائل-العراقية-خطوة-إيجابية-لكن-بيانات-النوايا-لا-تكفي-1108448657.html
واشنطن: نزع سلاح الفصائل العراقية خطوة إيجابية لكن "بيانات النوايا لا تكفي"
واشنطن: نزع سلاح الفصائل العراقية خطوة إيجابية لكن "بيانات النوايا لا تكفي"
سبوتنيك عربي
رحّب المبعوث الأمريكي للعراق مارك سافايا، اليوم الاثنين، بالخطوات التي أعلنتها بعض الفصائل المسلحة العراقية بشأن نزع سلاحها، معتبرًا إياها "تطورًا إيجابيًا... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T06:29+0000
2025-12-22T06:29+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104142254_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_79c337544f42d725b42c927a6d49ca00.jpg
وأكد سافايا، في بيان عبر منصة "إكس"، تقديره لما وصفه بـ"الحكمة والقيادة الأخلاقية للمرجعية الدينية"، مشيرًا إلى دورها المستمر في توجيه المجتمع العراقي نحو الاستقرار وسيادة القانون.وشدد المبعوث الأمريكي على أن "بيانات النوايا وحدها لا تكفي"، مؤكدًا ضرورة أن "يكون نزع السلاح شاملًا ونهائيًا ولا رجعة فيه، ويتم ضمن إطار وطني واضح وملزم، يشمل التفكيك الكامل لجميع الفصائل المسلحة وضمان انتقال عناصرها بشكل منظّم وقانوني إلى الحياة المدنية".وأشار سافايا إلى أن "العراق يقف عند مفترق طرق حاسم، إما التقدم نحو السيادة والاستقرار والوحدة والازدهار أو الاستمرار في حالة من التشرذم وانعدام الأمن، إذ تستغل الجماعات المسلحة غير الشرعية الموارد الوطنية لخدمة مصالحها الخاصة وأجنداتها الخارجية، بما يضعف سلطة الدولة ويقوّض استقرارها"، وفق قوله.وتأتي تصريحات المبعوث الأمريكي للعراق، مارك سافايا، وسط نقاش داخلي محتدم حول الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، ففي خلال الساعات الـ48 الماضية، أبدت فصائل عدة، من بينها "كتائب الإمام علي" و"عصائب أهل الحق" و"أنصار الله العوفية" و"كتائب سيد الشهداء"، استعدادها لدعم تقييد تسليح الدولة.وفي المقابل، رفضت فصائل أخرى هذا المسار، إذ أكدت "كتائب حزب الله" العراقية، أنها لن تنزع سلاحها، بحجة أن "سيادة الدولة وأمنها يجب ضمانهما أولًا، من خلال انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي والقوات التركية، مع التأكيد على أن المقاومة المسلحة حق مشروع".وتم تعيين مارك سافايا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مبعوثا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بغداد، ليصبح ثالث من يشغل هذا المنصب منذ عام 2003.ووفقًا لمسؤولين عراقيين، فقد ضغط مسؤولون أمريكيون لسنوات على بغداد، لوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة ومنع الفصائل المسلحة من المشاركة في الحكومة المقبلة، وأصبحت هذه المطالب محورية بشكل متزايد في مفاوضات ما بعد الانتخابات.
https://sarabic.ae/20251220/كتائب-حزب-الله-العراقية-ترفض-نزع-سلاحها-وترهن-أي-تفاهم-بحصر-السلاح-بخروج-القوات-الأجنبية-1108395489.html
https://sarabic.ae/20251221/الداخلية-العراقية-لن-يسمح-بأي-سلاح-خارج-إطار-الدولة-1108425464.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104142254_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5405f66bc4258190906994eff9794170.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

واشنطن: نزع سلاح الفصائل العراقية خطوة إيجابية لكن "بيانات النوايا لا تكفي"

06:29 GMT 22.12.2025
الحشد الشعبي في العراق
الحشد الشعبي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
رحّب المبعوث الأمريكي للعراق مارك سافايا، اليوم الاثنين، بالخطوات التي أعلنتها بعض الفصائل المسلحة العراقية بشأن نزع سلاحها، معتبرًا إياها "تطورًا إيجابيًا ومشجعًا، واستجابة لدعوات المرجعية الدينية والسلطات الدينية في البلاد".
وأكد سافايا، في بيان عبر منصة "إكس"، تقديره لما وصفه بـ"الحكمة والقيادة الأخلاقية للمرجعية الدينية"، مشيرًا إلى دورها المستمر في توجيه المجتمع العراقي نحو الاستقرار وسيادة القانون.
وشدد المبعوث الأمريكي على أن "بيانات النوايا وحدها لا تكفي"، مؤكدًا ضرورة أن "يكون نزع السلاح شاملًا ونهائيًا ولا رجعة فيه، ويتم ضمن إطار وطني واضح وملزم، يشمل التفكيك الكامل لجميع الفصائل المسلحة وضمان انتقال عناصرها بشكل منظّم وقانوني إلى الحياة المدنية".

وأوضح أن "الدستور العراقي وسيادة القانون يمنعان أي حزب أو منظمة أو فرد من امتلاك أو تشغيل تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة"، مؤكدًا أن "هذا المبدأ يجب أن يُطبّق في جميع أنحاء العراق دون استثناء، مع حصر حق حمل السلاح واستخدام القوة بالمؤسسات الاتحادية والإقليمية الشرعية".

وأشار سافايا إلى أن "العراق يقف عند مفترق طرق حاسم، إما التقدم نحو السيادة والاستقرار والوحدة والازدهار أو الاستمرار في حالة من التشرذم وانعدام الأمن، إذ تستغل الجماعات المسلحة غير الشرعية الموارد الوطنية لخدمة مصالحها الخاصة وأجنداتها الخارجية، بما يضعف سلطة الدولة ويقوّض استقرارها"، وفق قوله.
وتأتي تصريحات المبعوث الأمريكي للعراق، مارك سافايا، وسط نقاش داخلي محتدم حول الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، ففي خلال الساعات الـ48 الماضية، أبدت فصائل عدة، من بينها "كتائب الإمام علي" و"عصائب أهل الحق" و"أنصار الله العوفية" و"كتائب سيد الشهداء"، استعدادها لدعم تقييد تسليح الدولة.
الحشد الشعبي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
كتائب "حزب الله" العراقية ترفض نزع سلاحها وترهن أي تفاهم لحصر السلاح بخروج القوات الأجنبية
20 ديسمبر, 17:47 GMT

وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء فائق زيدان، إلى أن "هذه الجماعات استجابت بشكل إيجابي للتوجيهات، التي تحثّ على التعاون مع مؤسسات الدولة والتحول نحو النشاط السياسي حالما يصبح العمل المسلح غير مبرر".

وفي المقابل، رفضت فصائل أخرى هذا المسار، إذ أكدت "كتائب حزب الله" العراقية، أنها لن تنزع سلاحها، بحجة أن "سيادة الدولة وأمنها يجب ضمانهما أولًا، من خلال انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي والقوات التركية، مع التأكيد على أن المقاومة المسلحة حق مشروع".
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
‏الداخلية العراقية: لن يسمح بأي سلاح خارج إطار الدولة
أمس, 13:45 GMT
وتم تعيين مارك سافايا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مبعوثا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بغداد، ليصبح ثالث من يشغل هذا المنصب منذ عام 2003.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حثّ سافايا على "إنهاء نشاط الجماعات المسلحة خارج نطاق سلطة الدولة"، محذرًا من مشاركتها في الحكومة، وهو موقف زاد من حساسية الوضع السياسي قبيل زيارته المرتقبة إلى العراق.

ووفقًا لمسؤولين عراقيين، فقد ضغط مسؤولون أمريكيون لسنوات على بغداد، لوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة ومنع الفصائل المسلحة من المشاركة في الحكومة المقبلة، وأصبحت هذه المطالب محورية بشكل متزايد في مفاوضات ما بعد الانتخابات.
