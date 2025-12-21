https://sarabic.ae/20251221/المخابرات-العراقية-تنفي-تلقي-حكومة-بلادها-تحذيرات-من-ضربات-عسكرية-وشيكة-1108409630.html

المخابرات العراقية تنفي تلقي حكومة بلادها تحذيرات من "ضربات عسكرية وشيكة"

المخابرات العراقية تنفي تلقي حكومة بلادها تحذيرات من "ضربات عسكرية وشيكة"

سبوتنيك عربي

نفى جهاز المخابرات العراقي، ما تردد عن تلقي الحكومة العراقية، رسائل تحذير بشأن "تعرض البلاد لضربات عسكرية وشيكة". 21.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-21T08:07+0000

2025-12-21T08:07+0000

2025-12-21T08:07+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103893/38/1038933833_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_dc6e9d9717bf962b627ef12c8035adaa.jpg

وذكر الجهاز، في بيان له، أن "ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، بتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2025، حول تلقي الحكومة رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخباري غربي، لا يمتّ إلى الصحة بصلة"، مؤكدًا أن "الحكومة العراقية لم تتلقَّ أي رسائل من هذا النوع".ودعا جهاز المخابرات العراقي، وسائل الإعلام إلى "تحرّي الدقة والمسؤولية في تناول القضايا، التي تمس الأمن القومي العراقي، وتجنّب نشر معلومات غير دقيقة قد تثير القلق أو البلبلة"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان "كتائب حزب الله" العراقية، رفضها القاطع لأي حديث عن نزع سلاحها أو حصر السلاح بيد الدولة، مرهنة أي تفاهم مع الحكومة بخروج جميع القوات الأجنبية، بما فيها قوات "الاحتلال" الأمريكي والناتو والجيش التركي.وقالت الكتائب إن "السيادة الكاملة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها هي مقدمات أساسية للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة"، مؤكدة توافق موقفها "تمامًا" مع هذه التوجهات.كما انتقد البيان "أي شخص يفكر في تسليم سلاحه دون تحقيق السيادة الكاملة"، معتبرًا ذلك "قرارًا شخصيًا"، داعيءًا إياه إلى "إعادة السلاح إلى مصدره لأنه أمانة يجب أداؤها إلى أصحابها".وقالت الكتائب، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "إيران لا تحتاج إلى أي دعم عسكري من أحد لردع الكيان الصهيوني المجرم، فهي تملك من الرجال والإمكانات ما يكفي لتمريغ أنف نتنياهو (بنيامين رئيس الوزراء الإسرائيلي) بالتراب، وكبح جماح طغيان هذا الكيان الغاصب"، وفق وصف البيان.وتابعت: "وانطلاقًا من الوضع الراهن، فإن الواجب يفرض على الحكومة العراقية، والإخوة في الإطار التنسيقي، والمخلصين من المتصدّين تحّمل المسؤولية، واتخاذ موقف شجاع كي لا تتسع رقعة الحرب، وذلك بغلق سفارة الشر الأكبر، وطرد قوات الاحتلال الأمريكي من البلاد، كونها التهديد الأوضح والأخطر لأمن العراق واستقرار المنطقة".

https://sarabic.ae/20250817/وزير-الخارجية-العراقي-لا-يمكن-نزع-سلاح-الفصائل-ولا-حزب-الله-اللبناني-بالقوة-1103853462.html

https://sarabic.ae/20250809/رئيس-الوزراء-العراقي-لا-مبرر-لوجود-أي-سلاح-خارج-مؤسسات-الدولة-1103548911.html

https://sarabic.ae/20251220/الجيش-العراقي-يؤكد-التنسيق-الوثيق-مع-سوريا-لملاحقة-الإرهابيين-وتبادل-المعلومات-1108387883.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي