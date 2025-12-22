https://sarabic.ae/20251222/هجرة-بلا-نهاية-لماذا-لا-يزال-مسيحيو-العراق-يغادرون-رغم-تحسن-الأمن-1108469199.html

هجرة بلا نهاية... لماذا تستمر مغادرة مسيحيي العراق رغم تحسن الأمن؟

هجرة بلا نهاية... لماذا تستمر مغادرة مسيحيي العراق رغم تحسن الأمن؟

سبوتنيك عربي

بين حقائب لم تُفرغ منذ سنوات، وحنينٍ مؤجَّل ينتظر فرصة للعودة، يعيش المسيحيون في العراق قصة هجرة لا تنتهي، فبين من غادر وهو يحلم بالرجوع، ومن بقي يبحث عن... 22.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-22T17:57+0000

2025-12-22T17:57+0000

2025-12-22T17:58+0000

حصري

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102438572_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7b81012b08e62eb13d9c1ccc9acafcd0.jpg

وتقدّر منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، وهي منظمة أهلية، عدد المسيحيين في العراق حتى عام 2000 بنحو مليون ونصف المليون نسمة، إلا أن هذا العدد تراجع بشكل كبير بعد سقوط نظام صدام حسين نتيجة موجات التهجير، ليصل إلى نحو 450 ألف شخص فقط، يتركز معظمهم حالياً في محافظات إقليم كردستان.تحذير من استمرار هجرة المسيحيينويقول علي، إن المسيحيين يُعدّون مكوّناً أساسياً وكبيراً من مكوّنات المجتمع العراقي، بل ومن جذوره التاريخية، مشيراً إلى أن وصفهم بـ"المكوّن الصغير" يُعدّ توصيفاً خاطئاً وغير دقيق.ويضيف أن أسباب الهجرة لم تعد تقتصر على الجوانب الأمنية، بل أصبحت الدوافع الاقتصادية العامل الأبرز والمحفّز الأساسي لمغادرة البلاد.ويشير إلى أن استمرار هجرة المسيحيين قد يفتح الباب أمام هجرة مكوّنات أو ديانات أخرى، ما يشكّل تهديداً للتنوّع الاجتماعي والتاريخي الذي يتميّز به العراق، مؤكداً أن الحفاظ على هذا التنوّع مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل.وبحسب تقرير سابق لمفوضية حقوق الإنسان في العراق صدر في (آذار/مارس 2021)، هناك نحو 250 ألف مسيحي فقط موجودون في جميع أنحاء العراق، كاشفاً عن قتل 1315 مسيحياً بين عامي 2003-2014، بالإضافة إلى نزوح 130 ألفاً واختطاف 161 آخرين خلال فترة سيطرة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) على مدينة الموصل بين عامي 2014-2017.حلم العودة مستمرإلى ذلك، تقول المواطنة العراقية من الديانة المسيحية لانا نجيب، إن واقع المسيحيين في العراق يشهد حالة تشتّت منذ سنوات طويلة، موضحة أن من بقي داخل البلاد يعيش حالة انتظار، فيما غادر آخرون قبل سنوات وهم يتمنّون العودة يوماً ما، لكن ظروف الحياة وتقدّم العمر تجعل هذا الحلم صعب التحقيق.وتوضح أن هجرة المسيحيين لا تزال مستمرة نحو دول العالم، إلا أنها أصبحت أكثر صعوبة في الوقت الحالي بسبب تشديد إجراءات السفر وانسداد العديد من الطرق التي كانت تُستخدم سابقاً للهجرة.وتختم العراقية، حديثها بالقول إن هذه الأوضاع عمّقت شعور القلق لدى من بقي في الداخل، في ظل غياب حلول حقيقية تشجّع على العودة أو توفّر بيئة مستقرة تضمن العيش الكريم، مبينة أن الاستقرار الاقتصادي وفرص العمل تمثّل عاملاً حاسماً في اتخاذ قرار البقاء أو الرحيل.وقبل شهرين تقريباً، قال بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، بحضور عدد من السفراء والمسؤولين الحكوميين، إن "المسيحيين في العراق، والذين يُعتبرون من أقدم سكان بلاد الرافدين، يعيشون منذ أكثر من عقدين ظروفاً استثنائية وصعبة جعلتهم من أكثر المكوّنات هشاشة، فقد دفعهم تصاعد العنف الطائفي، وظهور التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، إلى مواجهة تهديدات وجودية".وأضاف أن "سيطرة الميليشيات والعصابات الإجرامية على بعض مناطق البلاد أسهمت في تدهور أوضاع المسيحيين بشكل متواصل".

https://sarabic.ae/20221120/بطريرك-الكلدان-الكاثوليك-20-عائلة-مسيحية-تغادر-العراق-شهريا-1070362902.html

https://sarabic.ae/20220717/وكيل-السيستاني-يحذر-من-خطر-هجرة-العقول-العراقية-1065173844.html

https://sarabic.ae/20211224/رغد-صدام-حسين-تبعث-رسالة-إلى-المسيحيين-في-العراق-والعالم-1054530457.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك