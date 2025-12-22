هجرة بلا نهاية... لماذا تستمر مغادرة مسيحيي العراق رغم تحسن الأمن؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
هجرة بلا نهاية... لماذا تستمر مغادرة مسيحيي العراق رغم تحسن الأمن؟
هجرة بلا نهاية... لماذا تستمر مغادرة مسيحيي العراق رغم تحسن الأمن؟
بين حقائب لم تُفرغ منذ سنوات، وحنينٍ مؤجَّل ينتظر فرصة للعودة، يعيش المسيحيون في العراق قصة هجرة لا تنتهي، فبين من غادر وهو يحلم بالرجوع، ومن بقي يبحث عن... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
وتقدّر منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، وهي منظمة أهلية، عدد المسيحيين في العراق حتى عام 2000 بنحو مليون ونصف المليون نسمة، إلا أن هذا العدد تراجع بشكل كبير بعد سقوط نظام صدام حسين نتيجة موجات التهجير، ليصل إلى نحو 450 ألف شخص فقط، يتركز معظمهم حالياً في محافظات إقليم كردستان.تحذير من استمرار هجرة المسيحيينويقول علي، إن المسيحيين يُعدّون مكوّناً أساسياً وكبيراً من مكوّنات المجتمع العراقي، بل ومن جذوره التاريخية، مشيراً إلى أن وصفهم بـ"المكوّن الصغير" يُعدّ توصيفاً خاطئاً وغير دقيق.ويضيف أن أسباب الهجرة لم تعد تقتصر على الجوانب الأمنية، بل أصبحت الدوافع الاقتصادية العامل الأبرز والمحفّز الأساسي لمغادرة البلاد.ويشير إلى أن استمرار هجرة المسيحيين قد يفتح الباب أمام هجرة مكوّنات أو ديانات أخرى، ما يشكّل تهديداً للتنوّع الاجتماعي والتاريخي الذي يتميّز به العراق، مؤكداً أن الحفاظ على هذا التنوّع مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل.وبحسب تقرير سابق لمفوضية حقوق الإنسان في العراق صدر في (آذار/مارس 2021)، هناك نحو 250 ألف مسيحي فقط موجودون في جميع أنحاء العراق، كاشفاً عن قتل 1315 مسيحياً بين عامي 2003-2014، بالإضافة إلى نزوح 130 ألفاً واختطاف 161 آخرين خلال فترة سيطرة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) على مدينة الموصل بين عامي 2014-2017.حلم العودة مستمرإلى ذلك، تقول المواطنة العراقية من الديانة المسيحية لانا نجيب، إن واقع المسيحيين في العراق يشهد حالة تشتّت منذ سنوات طويلة، موضحة أن من بقي داخل البلاد يعيش حالة انتظار، فيما غادر آخرون قبل سنوات وهم يتمنّون العودة يوماً ما، لكن ظروف الحياة وتقدّم العمر تجعل هذا الحلم صعب التحقيق.وتوضح أن هجرة المسيحيين لا تزال مستمرة نحو دول العالم، إلا أنها أصبحت أكثر صعوبة في الوقت الحالي بسبب تشديد إجراءات السفر وانسداد العديد من الطرق التي كانت تُستخدم سابقاً للهجرة.وتختم العراقية، حديثها بالقول إن هذه الأوضاع عمّقت شعور القلق لدى من بقي في الداخل، في ظل غياب حلول حقيقية تشجّع على العودة أو توفّر بيئة مستقرة تضمن العيش الكريم، مبينة أن الاستقرار الاقتصادي وفرص العمل تمثّل عاملاً حاسماً في اتخاذ قرار البقاء أو الرحيل.وقبل شهرين تقريباً، قال بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، بحضور عدد من السفراء والمسؤولين الحكوميين، إن "المسيحيين في العراق، والذين يُعتبرون من أقدم سكان بلاد الرافدين، يعيشون منذ أكثر من عقدين ظروفاً استثنائية وصعبة جعلتهم من أكثر المكوّنات هشاشة، فقد دفعهم تصاعد العنف الطائفي، وظهور التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، إلى مواجهة تهديدات وجودية".وأضاف أن "سيطرة الميليشيات والعصابات الإجرامية على بعض مناطق البلاد أسهمت في تدهور أوضاع المسيحيين بشكل متواصل".
هجرة بلا نهاية... لماذا تستمر مغادرة مسيحيي العراق رغم تحسن الأمن؟

بين حقائب لم تُفرغ منذ سنوات، وحنينٍ مؤجَّل ينتظر فرصة للعودة، يعيش المسيحيون في العراق قصة هجرة لا تنتهي، فبين من غادر وهو يحلم بالرجوع، ومن بقي يبحث عن استقرار مفقود، تتواصل رحلة الرحيل بصمتٍ موجع، رغم انسداد طرق السفر وصعوبة المغادرة، إلا أن "هجرة الديانة المسيحية" مستمرة في العراق.
وتقدّر منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، وهي منظمة أهلية، عدد المسيحيين في العراق حتى عام 2000 بنحو مليون ونصف المليون نسمة، إلا أن هذا العدد تراجع بشكل كبير بعد سقوط نظام صدام حسين نتيجة موجات التهجير، ليصل إلى نحو 450 ألف شخص فقط، يتركز معظمهم حالياً في محافظات إقليم كردستان.
مسيحيون عراقيون خلال قداس عيد الميلاد في مدينة قراقوش، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
بطريرك الكلدان الكاثوليك: 20 عائلة مسيحية تغادر العراق شهريا
20 نوفمبر 2022, 17:02 GMT

تحذير من استمرار هجرة المسيحيين

يحذّر الصحفي سيف علي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، من استمرار هجرة المكوّن المسيحي من العراق، مؤكداً أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة حتى اليوم، رغم التحسّن النسبي في الوضعين الأمني والعام مقارنة بالسنوات السابقة.

ويقول علي، إن المسيحيين يُعدّون مكوّناً أساسياً وكبيراً من مكوّنات المجتمع العراقي، بل ومن جذوره التاريخية، مشيراً إلى أن وصفهم بـ"المكوّن الصغير" يُعدّ توصيفاً خاطئاً وغير دقيق.
ويضيف أن أسباب الهجرة لم تعد تقتصر على الجوانب الأمنية، بل أصبحت الدوافع الاقتصادية العامل الأبرز والمحفّز الأساسي لمغادرة البلاد.

ويتابع علي، قائلاً: إن غياب الفرص الاقتصادية، وضعف الدعم الحكومي، وعدم وجود تشريعات واضحة تحمي حقوق هذا المكوّن وتوفّر له الاستقرار، كلها عوامل أسهمت في استمرار الهجرة حتى اللحظة، داعياً الحكومة والبرلمان إلى تحمّل مسؤولياتهم من خلال سنّ قوانين وتشريعات خاصة تهدف إلى حماية المكوّنات العراقية الأصيلة، وفي مقدمتها المكوّن المسيحي، وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة تضمن بقاءهم داخل البلاد.

ويشير إلى أن استمرار هجرة المسيحيين قد يفتح الباب أمام هجرة مكوّنات أو ديانات أخرى، ما يشكّل تهديداً للتنوّع الاجتماعي والتاريخي الذي يتميّز به العراق، مؤكداً أن الحفاظ على هذا التنوّع مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل.
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
وكيل السيستاني يحذر من خطر هجرة العقول العراقية
17 يوليو 2022, 08:58 GMT
وبحسب تقرير سابق لمفوضية حقوق الإنسان في العراق صدر في (آذار/مارس 2021)، هناك نحو 250 ألف مسيحي فقط موجودون في جميع أنحاء العراق، كاشفاً عن قتل 1315 مسيحياً بين عامي 2003-2014، بالإضافة إلى نزوح 130 ألفاً واختطاف 161 آخرين خلال فترة سيطرة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) على مدينة الموصل بين عامي 2014-2017.

حلم العودة مستمر

إلى ذلك، تقول المواطنة العراقية من الديانة المسيحية لانا نجيب، إن واقع المسيحيين في العراق يشهد حالة تشتّت منذ سنوات طويلة، موضحة أن من بقي داخل البلاد يعيش حالة انتظار، فيما غادر آخرون قبل سنوات وهم يتمنّون العودة يوماً ما، لكن ظروف الحياة وتقدّم العمر تجعل هذا الحلم صعب التحقيق.
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، ترى نجيب، أن بعض العائلات ما زالت تبحث عن الاستقرار داخل العراق، سواء للتجارة أو للحياة العامة، مشيرة إلى أن حالة عدم الاستقرار لا تخص فئة بعينها، بل تشمل مختلف الشرائح والأصناف من المسيحيين.
وتوضح أن هجرة المسيحيين لا تزال مستمرة نحو دول العالم، إلا أنها أصبحت أكثر صعوبة في الوقت الحالي بسبب تشديد إجراءات السفر وانسداد العديد من الطرق التي كانت تُستخدم سابقاً للهجرة.
وتختم العراقية، حديثها بالقول إن هذه الأوضاع عمّقت شعور القلق لدى من بقي في الداخل، في ظل غياب حلول حقيقية تشجّع على العودة أو توفّر بيئة مستقرة تضمن العيش الكريم، مبينة أن الاستقرار الاقتصادي وفرص العمل تمثّل عاملاً حاسماً في اتخاذ قرار البقاء أو الرحيل.
.رغد صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
رغد صدام حسين تبعث رسالة إلى المسيحيين في العراق والعالم
24 ديسمبر 2021, 18:03 GMT
وقبل شهرين تقريباً، قال بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، بحضور عدد من السفراء والمسؤولين الحكوميين، إن "المسيحيين في العراق، والذين يُعتبرون من أقدم سكان بلاد الرافدين، يعيشون منذ أكثر من عقدين ظروفاً استثنائية وصعبة جعلتهم من أكثر المكوّنات هشاشة، فقد دفعهم تصاعد العنف الطائفي، وظهور التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، إلى مواجهة تهديدات وجودية".
وأضاف أن "سيطرة الميليشيات والعصابات الإجرامية على بعض مناطق البلاد أسهمت في تدهور أوضاع المسيحيين بشكل متواصل".
