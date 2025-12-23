الرئيس العراقي يؤكد أهمية تكثيف المشاورات لاستكمال تشكيل الحكومة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251223/الرئيس-العراقي-يؤكد-أهمية-تكثيف-المشاورات-لاستكمال-تشكيل-الحكومة-1108482105.html
الرئيس العراقي يؤكد أهمية تكثيف المشاورات لاستكمال تشكيل الحكومة
الرئيس العراقي يؤكد أهمية تكثيف المشاورات لاستكمال تشكيل الحكومة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة تكثيف المشاورات بين القوى السياسية للإسراع في استكمال متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة. 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T09:54+0000
2025-12-23T09:54+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100632676_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_96ad3b60f86138753161df391b0d9171.jpg
جاء ذلك خلال استقباله في قصر بغداد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة فاضل ميراني، إذ شدد خلال اللقاء على أهمية تسريع الحوارات السياسية بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وتلبية تطلعات الشعب العراقي.وتناول اللقاء ملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إذ أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، ضرورة حسم القضايا العالقة عبر الحوار البنّاء والتفاهمات المشتركة، وفقًا للدستور والقانون، وبما يرسخ مبادئ الشراكة الوطنية الحقيقية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).من جانبه، أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، للرئيس العراقي حرص الحزب على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع مختلف القوى السياسية للتوصل إلى تشكيل حكومة قوية ومتجانسة، قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية، وتعزيز روح الشراكة الوطنية.وكان "الإطار التنسيقي" دعا، الأسبوع الماضي، إلى عقد جلسة لمجلس النواب والشروع في انتخاب هيئة رئاسته، عقب تعثره في التوصل إلى توافق بشأن مرشح لرئاسة الوزراء.ويرجّح معظم المراقبين استمرار حالة الخلاف حول اسم رئيس الحكومة، لا سيما في ظل المهلة الزمنية المتاحة أمام القوى السياسية قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، ثم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيتولى تكليف الكتلة الأكبر بتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، وهي إجراءات قد تمتد إلى 3 أشهر كحد أقصى وفق الاستحقاقات الدستورية.وفي هذا السياق، كان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أعلن الأسبوع الماضي، تحديد يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، والتي من المقرر أن تشهد انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
https://sarabic.ae/20251112/رئيس-الوزراء-العراقي-يعلن-تصدر-ائتلافه-نتائج-الانتخابات-البرلمانية-1107058442.html
https://sarabic.ae/20251112/العراق-المفوضية-العليا-للانتخابات-تعلن-النتائج-الأولية-للاقتراع-1107048024.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100632676_76:0:1500:1068_1920x0_80_0_0_71851804a6fc2cef960e61f841720fc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الرئيس العراقي يؤكد أهمية تكثيف المشاورات لاستكمال تشكيل الحكومة

09:54 GMT 23.12.2025
© AP Photo / Yiannis Kourtoglouالرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Yiannis Kourtoglou
تابعنا عبر
أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة تكثيف المشاورات بين القوى السياسية للإسراع في استكمال متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة.
جاء ذلك خلال استقباله في قصر بغداد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة فاضل ميراني، إذ شدد خلال اللقاء على أهمية تسريع الحوارات السياسية بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وتلبية تطلعات الشعب العراقي.
وتناول اللقاء ملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إذ أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، ضرورة حسم القضايا العالقة عبر الحوار البنّاء والتفاهمات المشتركة، وفقًا للدستور والقانون، وبما يرسخ مبادئ الشراكة الوطنية الحقيقية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
رئيس الوزراء العراقي يعلن تصدر ائتلافه نتائج الانتخابات البرلمانية
12 نوفمبر, 21:46 GMT
من جانبه، أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، للرئيس العراقي حرص الحزب على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع مختلف القوى السياسية للتوصل إلى تشكيل حكومة قوية ومتجانسة، قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية، وتعزيز روح الشراكة الوطنية.
وكان "الإطار التنسيقي" دعا، الأسبوع الماضي، إلى عقد جلسة لمجلس النواب والشروع في انتخاب هيئة رئاسته، عقب تعثره في التوصل إلى توافق بشأن مرشح لرئاسة الوزراء.
العراق يفتتح سباق انتخابات 2025 بعملية التصويت الخاص وسط إجراءات مشددة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
العراق... ‌‏المفوضية العليا للانتخابات تعلن النتائج الأولية للاقتراع
12 نوفمبر, 17:38 GMT
ويرجّح معظم المراقبين استمرار حالة الخلاف حول اسم رئيس الحكومة، لا سيما في ظل المهلة الزمنية المتاحة أمام القوى السياسية قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، ثم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيتولى تكليف الكتلة الأكبر بتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، وهي إجراءات قد تمتد إلى 3 أشهر كحد أقصى وفق الاستحقاقات الدستورية.
وفي هذا السياق، كان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أعلن الأسبوع الماضي، تحديد يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، والتي من المقرر أن تشهد انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала