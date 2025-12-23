https://sarabic.ae/20251223/الرئيس-العراقي-يؤكد-أهمية-تكثيف-المشاورات-لاستكمال-تشكيل-الحكومة-1108482105.html
الرئيس العراقي يؤكد أهمية تكثيف المشاورات لاستكمال تشكيل الحكومة
أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة تكثيف المشاورات بين القوى السياسية للإسراع في استكمال متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة. 23.12.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك خلال استقباله في قصر بغداد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة فاضل ميراني، إذ شدد خلال اللقاء على أهمية تسريع الحوارات السياسية بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وتلبية تطلعات الشعب العراقي.وتناول اللقاء ملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إذ أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، ضرورة حسم القضايا العالقة عبر الحوار البنّاء والتفاهمات المشتركة، وفقًا للدستور والقانون، وبما يرسخ مبادئ الشراكة الوطنية الحقيقية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).من جانبه، أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، للرئيس العراقي حرص الحزب على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع مختلف القوى السياسية للتوصل إلى تشكيل حكومة قوية ومتجانسة، قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية، وتعزيز روح الشراكة الوطنية.وكان "الإطار التنسيقي" دعا، الأسبوع الماضي، إلى عقد جلسة لمجلس النواب والشروع في انتخاب هيئة رئاسته، عقب تعثره في التوصل إلى توافق بشأن مرشح لرئاسة الوزراء.ويرجّح معظم المراقبين استمرار حالة الخلاف حول اسم رئيس الحكومة، لا سيما في ظل المهلة الزمنية المتاحة أمام القوى السياسية قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، ثم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيتولى تكليف الكتلة الأكبر بتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، وهي إجراءات قد تمتد إلى 3 أشهر كحد أقصى وفق الاستحقاقات الدستورية.وفي هذا السياق، كان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أعلن الأسبوع الماضي، تحديد يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، والتي من المقرر أن تشهد انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
