رئيس الوزراء العراقي يعلن تصدر ائتلافه نتائج الانتخابات البرلمانية
رئيس الوزراء العراقي يعلن تصدر ائتلافه نتائج الانتخابات البرلمانية
أعلن رئيس الوزراء العراقي رئيس ائتلاف "الإعمار والتنمية"، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن ائتلافه جاء في المرتبة الأولى في نتائج الانتخابات البرلمانية
ونشر السوداني، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، أعلن فيها أن ائتلاف "الإعمار والتنمية" جاء في المرتبة الأولى، في الانتخابات البرلمانية العراقية، وذلك بحسب النتائج الأولية للانتخابات التي نشرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.وكتب السوداني: "ائتلافنا الإعمار والتنمية أولا، لأننا نؤمن أن العراق أولا، وسيبقى أولا بهمة أبنائه المخلصين".وتابع رئيس الوزراء العراقي: "شكرا لأبناء شعبنا لمؤازرتهم مسيرة العمل والبناء والإنجاز".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكدت مفوضية الانتخابات العراقية أن الأجهزة الانتخابية عملت بكفاءة عالية وانتخابات مجلس النواب في البلاد جرت بانسيابية عالية، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مفوضية الانتخابات النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، أن "عمليات العد والفرز مطابقة للإلكتروني بنسبة 100 بالمئة".وذكرت أن "عملنا كان حياديا ومهنيا ووقفنا على مسافة واحدة من جميع المرشحين"، موضحة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 56.11%، وبأن النتائج الأولية للانتخابات غير قابلة للطعون.وأفادت بأن المركز الأول بمحافظة بغداد احتله ائتلاف "الإعمار والتنمية" بـ411 ألفا و26 صوتا، فيما جاء حزب "تقدم" في المرتبة الثانية بمحافظة بغداد بحصوله على 284.109 أصوات و"دولة القانون" ثالثا.وأشارت إلى أنه "في محافظة نينوى حل بالمركز الأول الحزب الديمقراطي الكردستاني بحصوله على 189.120 صوتا، يليه "تقدم" و"الإعمار والتنمية" وائتلاف "إدارة الدولة" حل بالمرتبة الثالثة.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق قد قالت في بيان، أول أمس الاثنين، إن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20063773، وعدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8703 مراكز، فيما بلغ عدد محطات التصويت العام 39285 محطة في عموم البلاد".وجرت في العراق، الأحد الماضي، عملية الاقتراع الخاص بعناصر القوات العسكرية والنازحين للانتخابات التشريعية في البلاد، ومن جانبها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت أكثر من 82 في المئة.وتعد هذه الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ 2003، وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
رئيس الوزراء العراقي يعلن تصدر ائتلافه نتائج الانتخابات البرلمانية

21:46 GMT 12.11.2025
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات
أعلن رئيس الوزراء العراقي رئيس ائتلاف "الإعمار والتنمية"، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن ائتلافه جاء في المرتبة الأولى في نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق.
ونشر السوداني، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، أعلن فيها أن ائتلاف "الإعمار والتنمية" جاء في المرتبة الأولى، في الانتخابات البرلمانية العراقية، وذلك بحسب النتائج الأولية للانتخابات التي نشرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وكتب السوداني: "ائتلافنا الإعمار والتنمية أولا، لأننا نؤمن أن العراق أولا، وسيبقى أولا بهمة أبنائه المخلصين".
العراق يفتتح سباق انتخابات 2025 بعملية التصويت الخاص وسط إجراءات مشددة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
العراق... ‌‏المفوضية العليا للانتخابات تعلن النتائج الأولية للاقتراع
17:38 GMT
وتابع رئيس الوزراء العراقي: "شكرا لأبناء شعبنا لمؤازرتهم مسيرة العمل والبناء والإنجاز".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكدت مفوضية الانتخابات العراقية أن الأجهزة الانتخابية عملت بكفاءة عالية وانتخابات مجلس النواب في البلاد جرت بانسيابية عالية، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مفوضية الانتخابات النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، أن "عمليات العد والفرز مطابقة للإلكتروني بنسبة 100 بالمئة".
وذكرت أن "عملنا كان حياديا ومهنيا ووقفنا على مسافة واحدة من جميع المرشحين"، موضحة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 56.11%، وبأن النتائج الأولية للانتخابات غير قابلة للطعون.
وأفادت بأن المركز الأول بمحافظة بغداد احتله ائتلاف "الإعمار والتنمية" بـ411 ألفا و26 صوتا، فيما جاء حزب "تقدم" في المرتبة الثانية بمحافظة بغداد بحصوله على 284.109 أصوات و"دولة القانون" ثالثا.
وأشارت إلى أنه "في محافظة نينوى حل بالمركز الأول الحزب الديمقراطي الكردستاني بحصوله على 189.120 صوتا، يليه "تقدم" و"الإعمار والتنمية" وائتلاف "إدارة الدولة" حل بالمرتبة الثالثة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق قد قالت في بيان، أول أمس الاثنين، إن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20063773، وعدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8703 مراكز، فيما بلغ عدد محطات التصويت العام 39285 محطة في عموم البلاد".
وجرت في العراق، الأحد الماضي، عملية الاقتراع الخاص بعناصر القوات العسكرية والنازحين للانتخابات التشريعية في البلاد، ومن جانبها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت أكثر من 82 في المئة.
وتعد هذه الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ 2003، وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
