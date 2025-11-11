الانتخابات العراقية... تعزيز حضور بغداد في ظل التحولات الشرق أوسطية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
الانتخابات العراقية... تعزيز حضور بغداد في ظل التحولات الشرق أوسطية
الانتخابات العراقية... تعزيز حضور بغداد في ظل التحولات الشرق أوسطية
سبوتنيك عربي
شهد العراق اليوم الانتخابات البرلمانية السادسة، وسط إقبال متفاوت من الناخبين وإجراءات أمنية مشددة، ومن المنتظر إعلان النتائج خلال ما يقارب اليومين من إقفال... 11.11.2025, سبوتنيك عربي
الانتخابات العراقية... تعزيز حضور بغداد في ظل التحولات الشرق أوسطية

18:29 GMT 11.11.2025
© Sputnik . HASSAN NABILالعراق يفتتح سباق انتخابات 2025 بعملية التصويت الخاص وسط إجراءات مشددة
العراق يفتتح سباق انتخابات 2025 بعملية التصويت الخاص وسط إجراءات مشددة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
حصري
شهد العراق اليوم الانتخابات البرلمانية السادسة، وسط إقبال متفاوت من الناخبين وإجراءات أمنية مشددة، ومن المنتظر إعلان النتائج خلال ما يقارب اليومين من إقفال صناديق الاقتراع.
وأكد مراقبون وخبراء لإذاعة "سبوتنيك"، أن العملية تعكس استقرارا نفسيا وتمسكا بالديمقراطية، رغم تحديات إقليمية وغياب التيار الصدري، مع توقعات بتشكيل حكومة ائتلافية متوازنة تعزز حضور بغداد في ظل التحولات الشرق أوسطية.
العراقيون شاركوا بحماس في "العرس الانتخابي الكبير"
وصف المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، العملية الانتخابية في العراق بأنها "عرس انتخابي كبير"، مشيرا إلى أن "نسبة المشاركة فاقت كل التوقعات وشملت جميع المحافظات، حيث كان حماس الناخبين واضحا، وهو ما يعكس حال الاستقرار النفسي للمواطنين العراقيين وتمسكهم بالدولة والقانون والإصلاح، في ظل عمليات الإعمار والتنمية والاستقرار الأمني".

ولفت الشمري إلى أن "الأخوة في التيار الصدري لم يشاركوا في الانتخابات"، مؤكدا احترام موقفهم في إطار النظام الديمقراطي العراقي"، مشددا أن "العراق دخل المسار السياسي بقوة من خلال هذه الانتخابات التي تؤكد على ثوابته الوطنية وتعزز حضوره الإقليمي، في ظل التحولات التي يشهدها الشرق الأوسط".

العراقيون ينتخبون ممثليهم في الانتخابات البرلمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
العراقيون ينتخبون ممثليهم في الانتخابات البرلمانية
11:56 GMT
وأكد أن "العراق نجح بشكل كبير في الحافظ على استقراره السياسي والأمني رغم اشتعال المنطقة"، مشيدا بالوعي السياسي المتنامي لدى العراقيين، ومتوقعا ان "تستغرق عملية تشكيل الحكومة الجديدة عدة أشهر للتوصل إلى صيغة توافقية وحكومة ائتلافية متوازنة".
العراق أمام اختبار سياسي
من جهته، رأى الصحفي والباحث السياسي العراقي، أمير الكندي، أن الانتخابات العراقية اتسمت بالهدوء الحذر على الصعيد الأمني"، مشيرا إلى أن "نسبة المشاركة تفاوتت بين المحافظات تبعا للتحالفات السياسية، خصوصا بعد عزوف التيار الصدري عن المشاركة، ما شكل تحديا واضحا في بعض المناطق".

وأوضح الكندي أن "العراق يقف اليوم أمام اختبار سياسي جديد بعد الزلزال الإقليمي الأخير"، معتبرا أن "الإقبال على الانتخابات يعكس حالة توازن إقليمي بين النفوذين الأمريكي والإيراني في العراق ما يشكل تحديا على المستويين السياسي والأمني "، لافتا إلى أن "تشكيل الحكومة يرتبط بنوع التحالفات".

المشهد على حاله في كردستان
من جانبها، أكدت الباحثة السياسية والنائب السابقة في البرلمان العراقي عن إقليم كوردستان، ريزان شيخ دلير، أن نتائج الانتخابات لن تحمل مفاجآت كبيرة، وأن المشهد في كردستان سيبقى على حاله، لافتة إلى ضعف الثقة بالأحزاب الجديدة، وأن المقاعد الأساسية ستبقى من نصيب الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
الخارجية العراقية: تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن الانتخابات "تدخل واضح ومرفوض"
أمس, 18:04 GMT
وأوضحت ان المواطنين يبحثون عن الخدمات بالدرجة الأولى، وان الانتخابات لن تغير جذريا من المشهد السياسي في العراق، خصوصا أن الأحزاب التقليدية تمتلك إمكانات مالية كبيرة قادرة على شراء الأصوات، مشيرة إلى أن هذه الأحزاب السياسية ومنها الكردية تبحث عن مصالحها من خلال التحالفات، لا عن مصالح العامة متوقعة أن تستمر الإشكالية بين بغداد وأربيل ولا سيما في ما يتعلق بالرواتب وإيرادات النفط.
المواطن العراقي ما زال يعاني من الأزمات الاقتصادية
وفي تقييم أولي للعملية الانتخابية، أوضح مدير المركز العراقي للدراسات، الدكتور غازي فيصل، أن "الحديث عن نسبة متدنية من المشاركة ومحدودية شعبية الانتخابات"، يشير إلى إمكانية وجود فجوة بين الشعب والسلطات الثلاث.
وأشار فيصل إلى أن "المواطن العراقي ما زال يعاني من الأزمات الاقتصادية، متوقعا تكرار تجربة عام 2021 في ظل غياب الأغلبية السياسية القادرة على تشكيل الحكومة، ما قد يؤدي إلى تحالفات جديدة وإعادة رسم الخريطة السياسية في البلاد.
العراقيون ينتخبون ممثليهم في الانتخابات البرلمانية
"العراق الجديد".. السوداني يبعث رسالة قبل الانتخابات البرلمانية
