العراقيون ينتخبون ممثليهم في الانتخابات البرلمانية

فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، الساعة السابعة صباحًا، أبواب مراكز الاقتراع في جميع محافظات العراق، لاستقبال ملايين... 11.11.2025, سبوتنيك عربي

ويستمر الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء، وهو الموعد المحدد لإغلاق صناديق الاقتراع، حيث سيحسم المواطنون اختيار ممثليهم في الدورة البرلمانية المقبلة، حيث يتنافس في الانتخابات التشريعية العراقية أكثر من 7 آلاف مرشح، لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب، لولاية تستمر لأربع سنوات.وأضافت عدنان: "الإقبال على مراكز الاقتراع كان جيدا ومفرحا في جميع المحافظات العراقية، من الجنوب إلى الشمال"، موضحة أن "العملية الانتخابية تسير بسلاسة وتنظيم عال".وختمت حديثها بالقول: "هذا التفاعل الشعبي يعكس تقدما في الوعي الاجتماعي والسياسي للمواطن العراقي"، مؤكدة أن "المجتمع اليوم يتطلع إلى مستقبل أكثر مدنية وتطورا وتنمية، على خطى الدول الصناعية المتقدمة".الانتخابات تعكس تطور العملية الديمقراطيةفي المقابل، يرى المواطن رافد مكي، في تصريح لـ "سبوتنيك": "سير العملية الانتخابية في العراق يجري بانسيابية وبتقنيات حديثة"، مشيدا بـ"الإجراءات الجديدة المعتمدة في مراكز الاقتراع، والتي ساهمت، في تسهيل عملية التصويت وضمان دقتها".ووفقا لأرقام المفوضية العليا للانتخابات، يحق لنحو 21 مليون ناخب من أصل 46 مليون عراقي المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، لاختيار 329 نائبا سيتولون تمثيلهم في البرلمان المقبل، وسط منافسة بين أكثر من سبعة آلاف مرشح من الرجال والنساء، موزعين على 37 تحالفا وائتلافا سياسيا.العملية الانتخابية حياديةإلى ذلك، تؤكد المراقبة الدولية، لقاء جمعة، أن "سير العملية الانتخابية في العراق يجري بشكل منظم وشفاف"، مشيرة إلى أن "المراقبين الدوليين يتابعون مجريات التصويت لضمان نزاهة الانتخابات وسهولة مشاركة المواطنين فيها".وأصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق تقريره الأولي الذي وثّق خلاله بعض الخروقات والتجاوزات في مراكز الاقتراع في عموم محافظات العراق. وبحسب التقرير، فإن الفرق الميدانية رصدت 1275 مخالفة منذ بدء الاقتراع العام.

