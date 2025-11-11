العراقيون ينتخبون ممثليهم في الانتخابات البرلمانية

عربي
فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، الساعة السابعة صباحًا، أبواب مراكز الاقتراع في جميع محافظات العراق، لاستقبال ملايين الناخبين للمشاركة في التصويت العام.
ويستمر الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء، وهو الموعد المحدد لإغلاق صناديق الاقتراع، حيث سيحسم المواطنون اختيار ممثليهم في الدورة البرلمانية المقبلة، حيث يتنافس في الانتخابات التشريعية العراقية أكثر من 7 آلاف مرشح، لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب، لولاية تستمر لأربع سنوات.

وقالت مديرة علاقات الأسرة والطفل في وزارة الداخلية العراقية، الرائد الحقوقي يسرى عدنان، خلال حديث لـ "سبوتنيك": "يشهد المجتمع العراقي تطورا واضحا في وعيه الانتخابي والسياسي مقارنة بالسنوات التي أعقبت عام 2003"، مشيرة إلى أن "الناخبين باتوا أكثر اهتماما بالقضايا المدنية والتنموية بعيدا عن الاصطفافات الطائفية والحزبية".

وأضافت عدنان: "الإقبال على مراكز الاقتراع كان جيدا ومفرحا في جميع المحافظات العراقية، من الجنوب إلى الشمال"، موضحة أن "العملية الانتخابية تسير بسلاسة وتنظيم عال".

وأشارت إلى أن "يوم العطلة ساهم في زيادة الإقبال، خصوصا في ساعات الظهيرة، حيث تجاوزت نسب المشاركة في بعض المراكز 50%".

وختمت حديثها بالقول: "هذا التفاعل الشعبي يعكس تقدما في الوعي الاجتماعي والسياسي للمواطن العراقي"، مؤكدة أن "المجتمع اليوم يتطلع إلى مستقبل أكثر مدنية وتطورا وتنمية، على خطى الدول الصناعية المتقدمة".
الانتخابات تعكس تطور العملية الديمقراطية

في المقابل، يرى المواطن رافد مكي، في تصريح لـ "سبوتنيك": "سير العملية الانتخابية في العراق يجري بانسيابية وبتقنيات حديثة"، مشيدا بـ"الإجراءات الجديدة المعتمدة في مراكز الاقتراع، والتي ساهمت، في تسهيل عملية التصويت وضمان دقتها".

ويضيف مكي: "الانتخابات الحالية تمثل خطوة متقدمة نحو ترسيخ الممارسة الديمقراطية في البلاد، فالمواطن العراقي بات أكثر وعيا بأهمية المشاركة في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع، بوصفها الطريق الوحيد للتغيير والإصلاح". ويضيف أن رسالته إلى أبناء الشعب العراقي "هي التمسك بحقهم في الانتخاب والحفاظ على وحدة العراق واستقراره"، مؤكدا ثقته بأن "الإرادة الشعبية ستكون الفيصل في رسم مستقبل البلاد".

ووفقا لأرقام المفوضية العليا للانتخابات، يحق لنحو 21 مليون ناخب من أصل 46 مليون عراقي المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، لاختيار 329 نائبا سيتولون تمثيلهم في البرلمان المقبل، وسط منافسة بين أكثر من سبعة آلاف مرشح من الرجال والنساء، موزعين على 37 تحالفا وائتلافا سياسيا.
العملية الانتخابية حيادية

إلى ذلك، تؤكد المراقبة الدولية، لقاء جمعة، أن "سير العملية الانتخابية في العراق يجري بشكل منظم وشفاف"، مشيرة إلى أن "المراقبين الدوليين يتابعون مجريات التصويت لضمان نزاهة الانتخابات وسهولة مشاركة المواطنين فيها".

وفي حديث لـ "سبوتنيك"، تقول جمعة: "رصد المراقبون إقبالا جيدا من الناخبين، حيث جرت عملية الاقتراع بهدوء ومن دون خروقات أو انتهاكات تذكر حتى الآن"، مؤكدة أن "المراكز الانتخابية تعمل بانسيابية، وأن القائمين عليها ملتزمون بالحياد وعدم الترويج لأي جهة أو كيان سياسي وأن الأجواء العامة تتسم بالأمان والانضباط والثقة بالعملية الديمقراطية".

وأصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق تقريره الأولي الذي وثّق خلاله بعض الخروقات والتجاوزات في مراكز الاقتراع في عموم محافظات العراق. وبحسب التقرير، فإن الفرق الميدانية رصدت 1275 مخالفة منذ بدء الاقتراع العام.
