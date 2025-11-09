"بالتصويت الخاص"... العراق يفتتح سباق الانتخابات التشريعية السادسة وسط إجراءات مشددة... صور
10:45 GMT 09.11.2025 (تم التحديث: 11:23 GMT 09.11.2025)
© Sputnik . HASSAN NABILالعراق يفتتح سباق انتخابات 2025 بعملية التصويت الخاص وسط إجراءات مشددة
انطلقت صباح، اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتنظيم دقيق من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ويشمل هذا التصويت فئات القوات الأمنية والعسكرية بمختلف تشكيلاتها، إضافة إلى النازحين المسجلين مسبقا لدى المفوضية، الذين يتوجهون إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم في عموم محافظات البلاد للإدلاء بأصواتهم قبل يومين من موعد التصويت العام.
"التصويت الخاص" يسير بانسيابية عالية
ويؤكد المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسن سلمان، أن "جميع الجوانب القانونية والإدارية واللوجستية المتعلقة بعملية التصويت الخاص جرت اليوم بانسيابية وتنظيم عال"، مشيرا إلى أن "المؤشرات الميدانية تعكس نجاح المفوضية في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة".
وأوضح سلمان في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المفوضية استندت في استعداداتها وإجراءاتها إلى أسس قانونية وتنظيمية دقيقة، الأمر الذي أسهم في سلاسة عملية التصويت وارتفاع نسبة الإقبال منذ ساعات الصباح الأولى وحتى منتصف فترة التصويت".
وأضاف أن "سير العملية الانتخابية بهذا المستوى من الانضباط والتنسيق يمثل خطوة أولى نحو نجاح أكبر في يوم التصويت العام"، مؤكدا أن "المفوضية ماضية في تنفيذ خطتها لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الناخبين".
أكثر من 800 مركز اقتراع للتصويت الخاص
في المقابل، يقول رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، إن "عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية تسير بسلاسة وتنظيم عال في عموم المحافظات"، مبينا أن "المفوضية خصصت 809 مراكز اقتراع تضم أكثر من 4,137 محطة انتخابية لهذا الغرض".
وأضاف جميل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "عملية تصويت النازحين تجري أيضا بانسيابية، إذ خُصصت 27 مركزا و97 محطة اقتراع موزعة على أماكن تسوية أوضاع النازحين، تتركز 99% منها في محافظة دهوك، مؤكداً أن الإجراءات تسير بشكل طبيعي وتحت إشراف أمني مشدد".
وأكد أن "هناك إقبالا كبيرا من الناخبين في بعض المراكز، حيث شهدت طوابير منتظمة بفضل التنسيق المسبق بين المفوضية والقوات الأمنية لتسهيل دخول وخروج الناخبين ومنع حدوث أي ازدحام أو اختناقات".
وأشار جميل إلى أن "الأجهزة الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية ولم تُسجل أي حالات توقف أو خروقات في العملية الانتخابية حتى الآن"، لافتا إلى أن "المفوضية تطبق إجراءات صارمة لضمان الشفافية والنزاهة".
كما نوّه بأن "المفوضية اعتمدت تقنيات حديثة لتسهيل عملية التصويت، لاسيما للناخبين الذين لا يمتلكون بصمات، إذ جرى استخدام كاميرات التعرف على الوجه لضمان مشاركة الجميع في العملية الانتخابية"، مؤكدا أن "سير هذه العملية بسلاسة يمثل خطوة مهمة نحو نجاح الانتخابات العامة المقبلة".
إقبال واسع على التصويت في انتخابات 2025
شهدت مراكز التصويت الخاص في انتخابات مجلس النواب العراقي للدورة السادسة لعام 2025 منذ ساعات الصباح الأولى إقبالا واسعا من منتسبي القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتهم من وزارتي الداخلية والدفاع، وسط انسيابية عالية وتنظيم دقيق داخل مراكز الاقتراع، وفقا للصحفي علاء الموسوي.
ويقول الموسوي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "العملية الانتخابية تجري بسلاسة وهدوء، دون تسجيل أي معوقات تُذكر"، مشيرا إلى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نجحت في معالجة المشكلات التقنية التي ظهرت في الانتخابات السابقة، خاصة ما يتعلق بعمل أجهزة البصمة".
وأضاف الموسوي أن "المفوضية اعتمدت هذه المرة نظام التعرف على الوجه كإجراء بديل في حال عدم تطابق بصمات الأصابع، مما وفر مرونة عالية وأسهم في تسهيل عملية التصويت".
كما أشار إلى "مشاركة نحو 26 ألف نازح في التصويت الخاص لهذا اليوم"، مؤكدا أن "العملية تسير وفق معايير النزاهة والشفافية وتعدّ تجربة ناجحة تمهّد لانطلاق التصويت العام في الأيام المقبلة".
ويشمل التصويت الخاص الناخبين من العناصر الأمنية والسجناء والمرضى والنازحين، قبل أن ينطلق الاقتراع العام بعد غد الثلاثاء في انتخابات برلمانية هي السادسة منذ عام 2003.
ويتنافس في الانتخابات التشريعية العراقية أكثر من 7 آلاف مرشح، لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب، لولاية تستمر لأربع سنوات.