"العراق الجديد".. السوداني يبعث رسالة قبل الانتخابات البرلمانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/العراق-الجديد-السوداني-يبعث-رسالة-قبل-الانتخابات-البرلمانية-1106853645.html
"العراق الجديد".. السوداني يبعث رسالة قبل الانتخابات البرلمانية
"العراق الجديد".. السوداني يبعث رسالة قبل الانتخابات البرلمانية
سبوتنيك عربي
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، خطابا للشعب العراقي، حث فيه على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن الانتخابات ملك للشعب... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T18:21+0000
2025-11-07T18:21+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105329136_0:0:1937:1091_1920x0_80_0_0_4291d689f7399fce345fdec262c3aba8.jpg
وقال السوداني في كلمة متلفزة: إن الحكومة العراقية استكملت جميع المتطلبات لضمان إجراء الاقتراع في موعده، وبجاهزية كاملة في جميع المحافظات، بالتعاون المباشر مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأضاف أن الحكومة وفّرت كل ما تحتاجه العملية الانتخابية بمهنية عالية ومسؤولية وطنية، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات "تأتي بعد 10 سنوات على آخر انتخابات لمجالس المحافظات، وخصوصا في كركوك التي جرت آخر انتخابات فيها عام 2005، بالإضافة إلى الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).ودعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، جميع العراقيين لممارسة حقهم في التصويت بحرية ووعي ومسؤولية، مؤكدا أن "أصواتهم أمانة وقيمة عالية، وأن المشاركة في الانتخابات تمثل اختيار المستقبل، وتُظهر للعالم قدرة العراق على التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.وتعد هذه سادس انتخابات برلمانية بعد عام 2003، والتي تأتي وسط في أجواء مختلفة، خصوصا في ظل دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعتها بشكل كامل، في خطوة تعد غير مسبوقة من حيث تأثيرها المحتمل على الخارطة السياسية العراقية.
https://sarabic.ae/20251101/العراق-يحسم-تطبيق-إجراءات-الحظر-الشامل-أو-الجزئي-للتجوال-من-عدمه-خلال-الانتخابات-البرلمانية-1106633411.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105329136_148:0:1937:1342_1920x0_80_0_0_ca71c1adea2057b72a8dc658ca5277b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

"العراق الجديد".. السوداني يبعث رسالة قبل الانتخابات البرلمانية

18:21 GMT 07.11.2025
© AP Photo / Hadi Mizbanرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبر
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، خطابا للشعب العراقي، حث فيه على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن الانتخابات ملك للشعب وصوته أساس العملية الديمقراطية، وأن المشاركة ستكون رسالة واضحة عن العراق الجديد للعالم.
وقال السوداني في كلمة متلفزة: إن الحكومة العراقية استكملت جميع المتطلبات لضمان إجراء الاقتراع في موعده، وبجاهزية كاملة في جميع المحافظات، بالتعاون المباشر مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف أن الحكومة وفّرت كل ما تحتاجه العملية الانتخابية بمهنية عالية ومسؤولية وطنية، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات "تأتي بعد 10 سنوات على آخر انتخابات لمجالس المحافظات، وخصوصا في كركوك التي جرت آخر انتخابات فيها عام 2005، بالإضافة إلى الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
العراق يحسم تطبيق إجراءات الحظر الشامل أو الجزئي للتجوال من عدمه خلال الانتخابات البرلمانية
1 نوفمبر, 11:55 GMT
ودعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، جميع العراقيين لممارسة حقهم في التصويت بحرية ووعي ومسؤولية، مؤكدا أن "أصواتهم أمانة وقيمة عالية، وأن المشاركة في الانتخابات تمثل اختيار المستقبل، وتُظهر للعالم قدرة العراق على التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وتعد هذه سادس انتخابات برلمانية بعد عام 2003، والتي تأتي وسط في أجواء مختلفة، خصوصا في ظل دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعتها بشكل كامل، في خطوة تعد غير مسبوقة من حيث تأثيرها المحتمل على الخارطة السياسية العراقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала