"العراق الجديد".. السوداني يبعث رسالة قبل الانتخابات البرلمانية
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، خطابا للشعب العراقي، حث فيه على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن الانتخابات ملك للشعب
وقال السوداني في كلمة متلفزة: إن الحكومة العراقية استكملت جميع المتطلبات لضمان إجراء الاقتراع في موعده، وبجاهزية كاملة في جميع المحافظات، بالتعاون المباشر مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأضاف أن الحكومة وفّرت كل ما تحتاجه العملية الانتخابية بمهنية عالية ومسؤولية وطنية، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات "تأتي بعد 10 سنوات على آخر انتخابات لمجالس المحافظات، وخصوصا في كركوك التي جرت آخر انتخابات فيها عام 2005، بالإضافة إلى الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).ودعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، جميع العراقيين لممارسة حقهم في التصويت بحرية ووعي ومسؤولية، مؤكدا أن "أصواتهم أمانة وقيمة عالية، وأن المشاركة في الانتخابات تمثل اختيار المستقبل، وتُظهر للعالم قدرة العراق على التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.وتعد هذه سادس انتخابات برلمانية بعد عام 2003، والتي تأتي وسط في أجواء مختلفة، خصوصا في ظل دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعتها بشكل كامل، في خطوة تعد غير مسبوقة من حيث تأثيرها المحتمل على الخارطة السياسية العراقية.
وقال السوداني في كلمة متلفزة: إن الحكومة العراقية استكملت جميع المتطلبات لضمان إجراء الاقتراع في موعده، وبجاهزية كاملة في جميع المحافظات، بالتعاون المباشر مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف أن الحكومة وفّرت كل ما تحتاجه العملية الانتخابية بمهنية عالية ومسؤولية وطنية، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات "تأتي بعد 10 سنوات على آخر انتخابات لمجالس المحافظات، وخصوصا في كركوك التي جرت آخر انتخابات فيها عام 2005، بالإضافة إلى الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
ودعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، جميع العراقيين لممارسة حقهم في التصويت بحرية ووعي ومسؤولية، مؤكدا أن "أصواتهم أمانة وقيمة عالية، وأن المشاركة في الانتخابات تمثل اختيار المستقبل، وتُظهر للعالم قدرة العراق على التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وتعد هذه سادس انتخابات برلمانية بعد عام 2003، والتي تأتي وسط في أجواء مختلفة، خصوصا في ظل دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعتها بشكل كامل، في خطوة تعد غير مسبوقة من حيث تأثيرها المحتمل على الخارطة السياسية العراقية.