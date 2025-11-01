العراق يحسم تطبيق إجراءات الحظر الشامل أو الجزئي للتجوال من عدمه خلال الانتخابات البرلمانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251101/العراق-يحسم-تطبيق-إجراءات-الحظر-الشامل-أو-الجزئي-للتجوال-من-عدمه-خلال-الانتخابات-البرلمانية-1106633411.html
العراق يحسم تطبيق إجراءات الحظر الشامل أو الجزئي للتجوال من عدمه خلال الانتخابات البرلمانية
العراق يحسم تطبيق إجراءات الحظر الشامل أو الجزئي للتجوال من عدمه خلال الانتخابات البرلمانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، تفاصيل خطتها الأمنية لتأمين الانتخابات البرلمانية، المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T11:55+0000
2025-11-01T11:56+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101997/25/1019972501_0:22:1037:605_1920x0_80_0_0_3725bb2e609f5da000ac1e647a0d0ac1.jpg
وأكد مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، أنه لن يُفرض أي حظر تجوال كلي أو جزئي خلال فترة الاقتراع، وأن القرار بهذا الشأن يعود للجنة العليا للانتخابات.وقال إن "الوزارة أكملت جميع الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية"، موضحا أن "قوات الداخلية ستتولى حماية 7047 مركزا انتخابياً للتصويت العام، إضافة إلى نحو 598 مركزاً للتصويت الخاص"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار ميري إلى أن "عدد الضباط المشاركين في تأمين المراكز الانتخابية بلغ 9932 ضابطا، بينما يبلغ إجمالي عدد المنتسبين المشاركين في العملية الأمنية 185162 منتسبا"، لافتا إلى أن "الخطة تشمل إدخال قوات الوزارة في حالة الإنذار (ج)".وأكد أن "وزارة الداخلية العراقية لم تسجل أي خروقات تمس سير العملية الانتخابية".وتابع أن "الداخلية رصدت 526 شائعة حاولت التأثير على الانتخابات، إضافة إلى 214 شائعة إلكترونية تمت معالجتها بالكامل".ويستعد العراق لإجراء سادس انتخابات برلمانية بعد عام 2003، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، و تأتي هذه الانتخابات وسط في أجواء مختلفة، خصوصا في ظل دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعتها بشكل كامل، في خطوة تعد غير مسبوقة من حيث تأثيرها المحتمل على الخارطة السياسية العراقية.كما تأتي هذه الانتخابات في ظل إجراءات أمنية مشددة لتأمين المرشحين و الحملات الانتخابية، وصولا لتأمين العملية الانتخابية بالكامل، بعدما أعلنت الحكومة العراقية عن خطة متكاملة لتأمين الانتخابات.و تكتسب هذه الانتخابات أهمية استثنائية، ليس فقط على المستوى الداخلي في العراق، بل أيضا على مستوى الإقليم الذي يشهد تصاعدا في التوترات، والتي قد لا يكون العراق بمنأى عنها.
https://sarabic.ae/20250330/ما-تداعيات-إعلان-الصدر-عدم-خوض-الانتخابات-البرلمانية-في-العراق-1099080452.html
https://sarabic.ae/20251031/مبعوث-ترامب-إلى-بغداد-العراق-أحد-أقوى-شركاء-الولايات-المتحدة-وأكثرهم-قيمة-1106586658.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101997/25/1019972501_100:0:935:626_1920x0_80_0_0_bf20740e92a1ac770638356069e23a34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

العراق يحسم تطبيق إجراءات الحظر الشامل أو الجزئي للتجوال من عدمه خلال الانتخابات البرلمانية

11:55 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 11:56 GMT 01.11.2025)
© worldakhbar.comأفراد الشرطة العراقية
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© worldakhbar.com
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، تفاصيل خطتها الأمنية لتأمين الانتخابات البرلمانية، المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأكد مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، أنه لن يُفرض أي حظر تجوال كلي أو جزئي خلال فترة الاقتراع، وأن القرار بهذا الشأن يعود للجنة العليا للانتخابات.
وقال إن "الوزارة أكملت جميع الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية"، موضحا أن "قوات الداخلية ستتولى حماية 7047 مركزا انتخابياً للتصويت العام، إضافة إلى نحو 598 مركزاً للتصويت الخاص"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشار ميري إلى أن "عدد الضباط المشاركين في تأمين المراكز الانتخابية بلغ 9932 ضابطا، بينما يبلغ إجمالي عدد المنتسبين المشاركين في العملية الأمنية 185162 منتسبا"، لافتا إلى أن "الخطة تشمل إدخال قوات الوزارة في حالة الإنذار (ج)".
الانتخابات العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
30 مارس, 14:47 GMT
وأكد أن "وزارة الداخلية العراقية لم تسجل أي خروقات تمس سير العملية الانتخابية".
وتابع أن "الداخلية رصدت 526 شائعة حاولت التأثير على الانتخابات، إضافة إلى 214 شائعة إلكترونية تمت معالجتها بالكامل".
ويستعد العراق لإجراء سادس انتخابات برلمانية بعد عام 2003، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، و تأتي هذه الانتخابات وسط في أجواء مختلفة، خصوصا في ظل دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعتها بشكل كامل، في خطوة تعد غير مسبوقة من حيث تأثيرها المحتمل على الخارطة السياسية العراقية.
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
مبعوث ترامب إلى بغداد: العراق أحد أقوى شركاء الولايات المتحدة وأكثرهم قيمة
أمس, 08:48 GMT
كما تأتي هذه الانتخابات في ظل إجراءات أمنية مشددة لتأمين المرشحين و الحملات الانتخابية، وصولا لتأمين العملية الانتخابية بالكامل، بعدما أعلنت الحكومة العراقية عن خطة متكاملة لتأمين الانتخابات.
و تكتسب هذه الانتخابات أهمية استثنائية، ليس فقط على المستوى الداخلي في العراق، بل أيضا على مستوى الإقليم الذي يشهد تصاعدا في التوترات، والتي قد لا يكون العراق بمنأى عنها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала