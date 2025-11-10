https://sarabic.ae/20251110/الخارجية-العراقية-تصريحات-المتحدث-باسم-الخارجية-الإيرانية-بشأن-الانتخابات-تدخل-واضح-ومرفوض--1106947754.html

الخارجية العراقية: تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن الانتخابات "تدخل واضح ومرفوض"

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن استغرابها من تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشأن الانتخابات العراقية، معتبرة... 10.11.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكدت فيه الوزارة أنها "تابعت التصريحات، التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشأن الانتخابات في جمهورية العراق".وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "العراق يقيم علاقات متوازنة مع جيرانه، تقوم على مبدأ احترام السيادة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مشددة على أن "الحفاظ على حسن الجوار يتطلب التزامًا دقيقًا بهذه المبادئ، وتجنب أي تصريحات أو مواقف من شأنها المساس بسيادة العراق أو التدخل في شؤونه الداخلية".وكان بقائي، قد قال في وقت سابق من اليوم الاثنين: "الانتخابات العراقية الحالية مهمّة، وأي تدخل خارجي مرفوض ومُدان من قبل الشعب والحكومة في العراق. التدخلات الأمريكية ضارّة بلا شك، والسوابق تثبت أن تدخل أمريكا في أي دولة كان دائمًا ضد مصلحة تلك الدولة وضد أمن المنطقة بأسرها"، بحسب ماذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء.ويشمل هذا التصويت فئات القوات الأمنية والعسكرية بمختلف تشكيلاتها، إضافة إلى النازحين المسجلين مسبقا لدى المفوضية، الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم في عموم محافظات البلاد للإدلاء بأصواتهم قبل يومين من موعد التصويت العام.

