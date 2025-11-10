https://sarabic.ae/20251110/الخارجية-العراقية-تصريحات-المتحدث-باسم-الخارجية-الإيرانية-بشأن-الانتخابات-تدخل-واضح-ومرفوض--1106947754.html
الخارجية العراقية: تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن الانتخابات "تدخل واضح ومرفوض"
الخارجية العراقية: تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن الانتخابات "تدخل واضح ومرفوض"
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن استغرابها من تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشأن الانتخابات العراقية، معتبرة... 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T18:04+0000
2025-11-10T18:04+0000
2025-11-10T18:07+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102045/39/1020453959_12:0:1000:556_1920x0_80_0_0_06437c39dccc89aaaa20c8118de88b42.jpg
جاء ذلك في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكدت فيه الوزارة أنها "تابعت التصريحات، التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشأن الانتخابات في جمهورية العراق".وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "العراق يقيم علاقات متوازنة مع جيرانه، تقوم على مبدأ احترام السيادة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مشددة على أن "الحفاظ على حسن الجوار يتطلب التزامًا دقيقًا بهذه المبادئ، وتجنب أي تصريحات أو مواقف من شأنها المساس بسيادة العراق أو التدخل في شؤونه الداخلية".وكان بقائي، قد قال في وقت سابق من اليوم الاثنين: "الانتخابات العراقية الحالية مهمّة، وأي تدخل خارجي مرفوض ومُدان من قبل الشعب والحكومة في العراق. التدخلات الأمريكية ضارّة بلا شك، والسوابق تثبت أن تدخل أمريكا في أي دولة كان دائمًا ضد مصلحة تلك الدولة وضد أمن المنطقة بأسرها"، بحسب ماذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء.ويشمل هذا التصويت فئات القوات الأمنية والعسكرية بمختلف تشكيلاتها، إضافة إلى النازحين المسجلين مسبقا لدى المفوضية، الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم في عموم محافظات البلاد للإدلاء بأصواتهم قبل يومين من موعد التصويت العام.
https://sarabic.ae/20251020/العراق-لن-نسمح-باستخدام-أراضينا-لتهديد-إيران-وملتزمون-بالاستقرار-الإقليمي-1106215506.html
https://sarabic.ae/20251005/العراق-وإيران-يتفقان-على-إنشاء-سوق-حدودية-مشتركة-1105635480.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102045/39/1020453959_180:0:921:556_1920x0_80_0_0_69d3499f4e4bc4fb308a2f07eab248e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية العراقية: تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن الانتخابات "تدخل واضح ومرفوض"
18:04 GMT 10.11.2025 (تم التحديث: 18:07 GMT 10.11.2025)
أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن استغرابها من تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشأن الانتخابات العراقية، معتبرة إياها "تدخلا واضحا ومرفوضا" في الشأن الداخلي العراقي، وفق تعبيرها.
جاء ذلك في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكدت فيه الوزارة أنها "تابعت التصريحات، التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشأن الانتخابات في جمهورية العراق
".
وأضاف البيان أن "الوزارة تعرب عن استغرابها من هذا التصريح، الذي تراه مستفزًا ويمثل تدخلًا واضحًا ومرفوضًا في الشأن الداخلي العراقي، إذ إن العملية الانتخابية تعد شأنًا وطنيًا خالصًا يخضع لإرادة الشعب العراقي ومؤسساته الدستورية حصرًا".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "العراق يقيم علاقات متوازنة مع جيرانه، تقوم على مبدأ احترام السيادة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مشددة على أن "الحفاظ على حسن الجوار يتطلب التزامًا دقيقًا بهذه المبادئ، وتجنب أي تصريحات أو مواقف من شأنها المساس بسيادة العراق أو التدخل في شؤونه الداخلية".
وكان بقائي،
قد قال في وقت سابق من اليوم الاثنين: "الانتخابات العراقية الحالية مهمّة، وأي تدخل خارجي مرفوض ومُدان من قبل الشعب والحكومة في العراق. التدخلات الأمريكية ضارّة بلا شك، والسوابق تثبت أن تدخل أمريكا في أي دولة كان دائمًا ضد مصلحة تلك الدولة وضد أمن المنطقة بأسرها"، بحسب ماذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء.
وانطلقت صباح أمس الأحد، عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية
العراقية لعام 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتنظيم دقيق من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ويشمل هذا التصويت فئات القوات الأمنية والعسكرية بمختلف تشكيلاتها، إضافة إلى النازحين المسجلين مسبقا لدى المفوضية، الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم في عموم محافظات البلاد للإدلاء بأصواتهم قبل يومين من موعد التصويت العام.