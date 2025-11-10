عربي
الخارجية العراقية: تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن الانتخابات "تدخل واضح ومرفوض"
جاء ذلك في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكدت فيه الوزارة أنها "تابعت التصريحات، التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشأن الانتخابات في جمهورية العراق".وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "العراق يقيم علاقات متوازنة مع جيرانه، تقوم على مبدأ احترام السيادة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مشددة على أن "الحفاظ على حسن الجوار يتطلب التزامًا دقيقًا بهذه المبادئ، وتجنب أي تصريحات أو مواقف من شأنها المساس بسيادة العراق أو التدخل في شؤونه الداخلية".وكان بقائي، قد قال في وقت سابق من اليوم الاثنين: "الانتخابات العراقية الحالية مهمّة، وأي تدخل خارجي مرفوض ومُدان من قبل الشعب والحكومة في العراق. التدخلات الأمريكية ضارّة بلا شك، والسوابق تثبت أن تدخل أمريكا في أي دولة كان دائمًا ضد مصلحة تلك الدولة وضد أمن المنطقة بأسرها"، بحسب ماذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء.ويشمل هذا التصويت فئات القوات الأمنية والعسكرية بمختلف تشكيلاتها، إضافة إلى النازحين المسجلين مسبقا لدى المفوضية، الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم في عموم محافظات البلاد للإدلاء بأصواتهم قبل يومين من موعد التصويت العام.
أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن استغرابها من تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشأن الانتخابات العراقية، معتبرة إياها "تدخلا واضحا ومرفوضا" في الشأن الداخلي العراقي، وفق تعبيرها.
جاء ذلك في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكدت فيه الوزارة أنها "تابعت التصريحات، التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشأن الانتخابات في جمهورية العراق".
الحدود العراقية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد إيران وملتزمون بالاستقرار الإقليمي
20 أكتوبر, 16:42 GMT

وأضاف البيان أن "الوزارة تعرب عن استغرابها من هذا التصريح، الذي تراه مستفزًا ويمثل تدخلًا واضحًا ومرفوضًا في الشأن الداخلي العراقي، إذ إن العملية الانتخابية تعد شأنًا وطنيًا خالصًا يخضع لإرادة الشعب العراقي ومؤسساته الدستورية حصرًا".

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "العراق يقيم علاقات متوازنة مع جيرانه، تقوم على مبدأ احترام السيادة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مشددة على أن "الحفاظ على حسن الجوار يتطلب التزامًا دقيقًا بهذه المبادئ، وتجنب أي تصريحات أو مواقف من شأنها المساس بسيادة العراق أو التدخل في شؤونه الداخلية".
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
العراق وإيران يتفقان على إنشاء سوق حدودية مشتركة
5 أكتوبر, 09:23 GMT
وكان بقائي، قد قال في وقت سابق من اليوم الاثنين: "الانتخابات العراقية الحالية مهمّة، وأي تدخل خارجي مرفوض ومُدان من قبل الشعب والحكومة في العراق. التدخلات الأمريكية ضارّة بلا شك، والسوابق تثبت أن تدخل أمريكا في أي دولة كان دائمًا ضد مصلحة تلك الدولة وضد أمن المنطقة بأسرها"، بحسب ماذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء.
وانطلقت صباح أمس الأحد، عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتنظيم دقيق من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ويشمل هذا التصويت فئات القوات الأمنية والعسكرية بمختلف تشكيلاتها، إضافة إلى النازحين المسجلين مسبقا لدى المفوضية، الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم في عموم محافظات البلاد للإدلاء بأصواتهم قبل يومين من موعد التصويت العام.
