مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إغلاق صناديق الاقتراع وانتهاء "التصويت الخاص"
أُغلِقت مساء اليوم الأحد، صناديق الاقتراع الخاصة بعملية التصويت الخاص في انتخابات مجلس النواب العراقي للعام 2025. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت وكالة الأنباء العراقية - "واع"، بأن "مفوضية الانتخابات أغلقت مراكز الاقتراع في عموم البلاد، بعد إتمام عملية التصويت الخاص"، مضيفة أن نسبة المشاركة سجلت ارتفاعًا في أغلب المراكز.وأوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق من اليوم، أن التصويت الخاص جرى تحت مراقبة وإشراف أممي ودولي، وتغطية من وسائل الإعلام، مؤكدةً أنها ليست طرفًا في استبعاد المرشحين.وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتنظيم دقيق من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأكد المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن سلمان، أن "جميع الجوانب القانونية والإدارية واللوجستية المتعلقة بعملية التصويت الخاص جرت اليوم بانسيابية وتنظيم عالٍ"، مشيرًا إلى أن "المؤشرات الميدانية تعكس نجاح المفوضية في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة".
أُغلِقت مساء اليوم الأحد، صناديق الاقتراع الخاصة بعملية التصويت الخاص في انتخابات مجلس النواب العراقي للعام 2025.
الأنباء العراقية - "واع"، بأن "مفوضية الانتخابات أغلقت مراكز الاقتراع في عموم البلاد، بعد إتمام عملية التصويت الخاص"، مضيفة أن نسبة المشاركة سجلت ارتفاعًا في أغلب المراكز.
، في وقت سابق من اليوم، أن التصويت الخاص جرى تحت مراقبة وإشراف أممي ودولي، وتغطية من وسائل الإعلام، مؤكدةً أنها ليست طرفًا في استبعاد المرشحين.
العراقية لعام 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتنظيم دقيق من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ويشمل هذا التصويت فئات القوات الأمنية والعسكرية بمختلف تشكيلاتها، إضافة إلى النازحين المسجلين مسبقا لدى المفوضية، الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم في عموم محافظات البلاد للإدلاء بأصواتهم قبل يومين من موعد التصويت العام.
وأكد المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن سلمان، أن "جميع الجوانب القانونية والإدارية واللوجستية المتعلقة بعملية التصويت الخاص جرت اليوم بانسيابية وتنظيم عالٍ"، مشيرًا إلى أن "المؤشرات الميدانية تعكس نجاح المفوضية في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة".