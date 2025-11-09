‌‏مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إغلاق صناديق الاقتراع وانتهاء "التصويت الخاص"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251109/مفوضية-الانتخابات-العراقية-تعلن-إغلاق-صناديق-الاقتراع-وانتهاء-التصويت-الخاص-1106911782.html
‌‏مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إغلاق صناديق الاقتراع وانتهاء "التصويت الخاص"
‌‏مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إغلاق صناديق الاقتراع وانتهاء "التصويت الخاص"
سبوتنيك عربي
أُغلِقت مساء اليوم الأحد، صناديق الاقتراع الخاصة بعملية التصويت الخاص في انتخابات مجلس النواب العراقي للعام 2025. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T15:54+0000
2025-11-09T15:54+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106902330_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dd4c21b924d3a693e0c0aa19138438fa.jpg
وأفادت وكالة الأنباء العراقية - "واع"، بأن "مفوضية الانتخابات أغلقت مراكز الاقتراع في عموم البلاد، بعد إتمام عملية التصويت الخاص"، مضيفة أن نسبة المشاركة سجلت ارتفاعًا في أغلب المراكز.وأوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق من اليوم، أن التصويت الخاص جرى تحت مراقبة وإشراف أممي ودولي، وتغطية من وسائل الإعلام، مؤكدةً أنها ليست طرفًا في استبعاد المرشحين.وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتنظيم دقيق من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأكد المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن سلمان، أن "جميع الجوانب القانونية والإدارية واللوجستية المتعلقة بعملية التصويت الخاص جرت اليوم بانسيابية وتنظيم عالٍ"، مشيرًا إلى أن "المؤشرات الميدانية تعكس نجاح المفوضية في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة".
https://sarabic.ae/20251109/العراق-يفتتح-سباق-انتخابات-2025-بعملية-التصويت-الخاص-وسط-إجراءات-مشددة-صور-1106903693.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106902330_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6dd3c29beee3815f977ef6c100d4cdf1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

‌‏مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إغلاق صناديق الاقتراع وانتهاء "التصويت الخاص"

15:54 GMT 09.11.2025
© Sputnik . HASSAN NABILالعراق يفتتح سباق انتخابات 2025 بعملية التصويت الخاص وسط إجراءات مشددة
العراق يفتتح سباق انتخابات 2025 بعملية التصويت الخاص وسط إجراءات مشددة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
أُغلِقت مساء اليوم الأحد، صناديق الاقتراع الخاصة بعملية التصويت الخاص في انتخابات مجلس النواب العراقي للعام 2025.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية - "واع"، بأن "مفوضية الانتخابات أغلقت مراكز الاقتراع في عموم البلاد، بعد إتمام عملية التصويت الخاص"، مضيفة أن نسبة المشاركة سجلت ارتفاعًا في أغلب المراكز.
وأوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق من اليوم، أن التصويت الخاص جرى تحت مراقبة وإشراف أممي ودولي، وتغطية من وسائل الإعلام، مؤكدةً أنها ليست طرفًا في استبعاد المرشحين.
العراق يفتتح سباق انتخابات 2025 بعملية التصويت الخاص وسط إجراءات مشددة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
"بالتصويت الخاص"... العراق يفتتح سباق الانتخابات التشريعية السادسة وسط إجراءات مشددة... صور
10:45 GMT
وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتنظيم دقيق من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ويشمل هذا التصويت فئات القوات الأمنية والعسكرية بمختلف تشكيلاتها، إضافة إلى النازحين المسجلين مسبقا لدى المفوضية، الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم في عموم محافظات البلاد للإدلاء بأصواتهم قبل يومين من موعد التصويت العام.

وأكد المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن سلمان، أن "جميع الجوانب القانونية والإدارية واللوجستية المتعلقة بعملية التصويت الخاص جرت اليوم بانسيابية وتنظيم عالٍ"، مشيرًا إلى أن "المؤشرات الميدانية تعكس نجاح المفوضية في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала