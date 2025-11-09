https://sarabic.ae/20251109/مفوضية-الانتخابات-العراقية-نسبة-المشاركة-في-التصويت-الخاص-حتى-الآن-60-بالمئة-1106907677.html
مفوضية الانتخابات العراقية: نسبة المشاركة في التصويت الخاص حتى الآن 60 بالمئة
مفوضية الانتخابات العراقية: نسبة المشاركة في التصويت الخاص حتى الآن 60 بالمئة
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، أن "نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 60%"، وفقًا لتقريرها الأولي في منتصف اليوم الانتخابي
وأكد المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن سلمان، أن "جميع الجوانب القانونية والإدارية واللوجستية المتعلقة بعملية التصويت الخاص جرت اليوم بانسيابية وتنظيم عالٍ"، مشيرًا إلى أن "المؤشرات الميدانية تعكس نجاح المفوضية في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة".

وأضاف جميل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "عملية تصويت النازحين تجري أيضا بانسيابية، إذ خُصصت 27 مركزا و97 محطة اقتراع موزعة على أماكن تسوية أوضاع النازحين، تتركز 99% منها في محافظة دهوك"، مؤكدًا أن "الإجراءات تسير بشكل طبيعي وتحت إشراف أمني مشدد".

كما نوّه بأن "المفوضية اعتمدت تقنيات حديثة لتسهيل عملية التصويت، لا سيما للناخبين الذين لا يمتلكون بصمات، إذ جرى استخدام كاميرات التعرف على الوجه لضمان مشاركة الجميع في العملية الانتخابية"، مؤكدًا أن "سير هذه العملية بسلاسة يمثل خطوة مهمة نحو نجاح الانتخابات العامة المقبلة".
مفوضية الانتخابات العراقية: نسبة المشاركة في التصويت الخاص حتى الآن 60 بالمئة
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، أن "نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 60%"، وفقًا لتقريرها الأولي في منتصف اليوم الانتخابي الأول.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية - "واع"، قالت المفوضية، في تقرير المنتصف المتعلق بنسبة المشاركة، إن "عملية التصويت الخاص شهدت إقبالًا واسعًا من أفراد القوات الأمنية في مختلف المحافظات"، مشيرة إلى أن "العملية تسير بسلاسة وفق الجداول الزمنية المعتمدة".
وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية
العراقية لعام 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتنظيم دقيق من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ويشمل هذا التصويت فئات القوات الأمنية والعسكرية بمختلف تشكيلاتها، إضافة إلى النازحين المسجلين مسبقا لدى المفوضية، الذين يتوجهون إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم في عموم محافظات البلاد للإدلاء بأصواتهم قبل يومين من موعد التصويت العام.
وأكد المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن سلمان، أن "جميع الجوانب القانونية والإدارية واللوجستية المتعلقة بعملية التصويت الخاص جرت اليوم بانسيابية وتنظيم عالٍ"، مشيرًا إلى أن "المؤشرات الميدانية تعكس نجاح المفوضية في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة".
وأوضح سلمان في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المفوضية استندت في استعداداتها وإجراءاتها إلى أسس قانونية وتنظيمية دقيقة، الأمر الذي أسهم في سلاسة عملية التصويت وارتفاع نسبة الإقبال منذ ساعات الصباح الأولى وحتى منتصف فترة التصويت".
وأضاف أن "سير العملية الانتخابية بهذا المستوى من الانضباط والتنسيق يمثل خطوة أولى نحو نجاح أكبر في يوم التصويت العام"، مؤكدًا أن "المفوضية ماضية في تنفيذ خطتها لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الناخبين".
في المقابل، قال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل، إن "عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية تسير بسلاسة وتنظيم عالٍ في عموم المحافظات"، مبيّنًا أن "المفوضية خصصت 809 مراكز اقتراع تضم أكثر من 4,137 محطة انتخابية لهذا الغرض".
وأضاف جميل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "عملية تصويت النازحين تجري أيضا بانسيابية، إذ خُصصت 27 مركزا و97 محطة اقتراع موزعة على أماكن تسوية أوضاع النازحين، تتركز 99% منها في محافظة دهوك"، مؤكدًا أن "الإجراءات تسير بشكل طبيعي وتحت إشراف أمني مشدد".
وأكد أن "هناك إقبالا كبيرا من الناخبين في بعض المراكز، حيث شهدت طوابير منتظمة بفضل التنسيق المسبق بين المفوضية والقوات الأمنية لتسهيل دخول وخروج الناخبين ومنع حدوث أي ازدحام أو اختناقات".
وأشار جميل إلى أن "الأجهزة الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية ولم تُسجل أي حالات توقف أو خروقات في العملية الانتخابية حتى الآن"، لافتًا إلى أن "المفوضية تطبق إجراءات صارمة لضمان الشفافية والنزاهة".
كما نوّه بأن "المفوضية اعتمدت تقنيات حديثة لتسهيل عملية التصويت، لا سيما للناخبين الذين لا يمتلكون بصمات، إذ جرى استخدام كاميرات التعرف على الوجه لضمان مشاركة الجميع في العملية الانتخابية"، مؤكدًا أن "سير هذه العملية بسلاسة يمثل خطوة مهمة نحو نجاح الانتخابات العامة المقبلة".
وشهدت مراكز التصويت الخاص في انتخابات مجلس النواب العراقي للدورة السادسة لعام 2025، منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم، إقبالا واسعا من منتسبي القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتهم من وزارتي الداخلية والدفاع، وسط انسيابية عالية وتنظيم دقيق داخل مراكز الاقتراع، وفقا لإعلام محلي.