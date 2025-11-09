https://sarabic.ae/20251109/مفوضية-الانتخابات-العراقية-نسبة-المشاركة-في-التصويت-الخاص-حتى-الآن-60-بالمئة-1106907677.html

مفوضية الانتخابات العراقية: نسبة المشاركة في التصويت الخاص حتى الآن 60 بالمئة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، أن "نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 60%"، وفقًا لتقريرها الأولي في منتصف اليوم الانتخابي...

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية - "واع"، قالت المفوضية، في تقرير المنتصف المتعلق بنسبة المشاركة، إن "عملية التصويت الخاص شهدت إقبالًا واسعًا من أفراد القوات الأمنية في مختلف المحافظات"، مشيرة إلى أن "العملية تسير بسلاسة وفق الجداول الزمنية المعتمدة".وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتنظيم دقيق من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.ويشمل هذا التصويت فئات القوات الأمنية والعسكرية بمختلف تشكيلاتها، إضافة إلى النازحين المسجلين مسبقا لدى المفوضية، الذين يتوجهون إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم في عموم محافظات البلاد للإدلاء بأصواتهم قبل يومين من موعد التصويت العام.وأوضح سلمان في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المفوضية استندت في استعداداتها وإجراءاتها إلى أسس قانونية وتنظيمية دقيقة، الأمر الذي أسهم في سلاسة عملية التصويت وارتفاع نسبة الإقبال منذ ساعات الصباح الأولى وحتى منتصف فترة التصويت".وأضاف أن "سير العملية الانتخابية بهذا المستوى من الانضباط والتنسيق يمثل خطوة أولى نحو نجاح أكبر في يوم التصويت العام"، مؤكدًا أن "المفوضية ماضية في تنفيذ خطتها لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الناخبين".في المقابل، قال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل، إن "عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية تسير بسلاسة وتنظيم عالٍ في عموم المحافظات"، مبيّنًا أن "المفوضية خصصت 809 مراكز اقتراع تضم أكثر من 4,137 محطة انتخابية لهذا الغرض".وأكد أن "هناك إقبالا كبيرا من الناخبين في بعض المراكز، حيث شهدت طوابير منتظمة بفضل التنسيق المسبق بين المفوضية والقوات الأمنية لتسهيل دخول وخروج الناخبين ومنع حدوث أي ازدحام أو اختناقات".وأشار جميل إلى أن "الأجهزة الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية ولم تُسجل أي حالات توقف أو خروقات في العملية الانتخابية حتى الآن"، لافتًا إلى أن "المفوضية تطبق إجراءات صارمة لضمان الشفافية والنزاهة".وشهدت مراكز التصويت الخاص في انتخابات مجلس النواب العراقي للدورة السادسة لعام 2025، منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم، إقبالا واسعا من منتسبي القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتهم من وزارتي الداخلية والدفاع، وسط انسيابية عالية وتنظيم دقيق داخل مراكز الاقتراع، وفقا لإعلام محلي.

