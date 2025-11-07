عربي
بعد توقف لأكثر من 12 عاما... افتتاح مطار الموصل الدولي شمالي العراق
بعد توقف لأكثر من 12 عاما... افتتاح مطار الموصل الدولي شمالي العراق
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
بعد توقف استمر أكثر من 12 عامًا، استؤنفت الرحلات الجوية عبر مطار الموصل الدولي، حيث انطلقت أول رحلة من بغداد إلى الموصل على متن الخطوط الجوية العراقية، بحضور رسمي وشعبي واسع جسّد رمزية الحدث لدى أبناء المدينة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، أنه وفقًا للبيانات الحكومية العراقية، سيتمكّن المطار المصمم لاستيعاب الطائرات الكبيرة لنقل المسافرين والشحن الجوي، من استيعاب 630 ألف مسافر سنويا وستبلغ طاقته للشحن الجوي نحو 30 ألف طن سنويا.
وقال مدير الخطوط الجوية العراقية، مناف عبد المنعم، في حديث لـ "سبوتنيك": "تم تسيير أول رحلة جوية عبر مطار الموصل، وذلك بعد أن تجاوزنا التحديات الأمنية السابقة، والمطار أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الداخلية والدولية".
وأضاف عبد المنعم: "سيتم التشغيل وفقا للعرض والطلب، حيث سيتم إطلاق رحلات منتظمة بين الموصل والنجف، والموصل والبصرة، في المرحلة المقبلة، كما ننتظر استكمال الموافقات اللازمة لتسيير رحلات خارجية، تبدأ بنظام الترانزيت (بغداد – موصل – القاهرة/بيروت/إسطنبول)".
وأكد عبد المنعم أن "الرحلات ستكون صباحية مع عودة في اليوم نفسه، مع إمكانية زيادة عددها مستقبلا وفق احتياجات المسافرين".
فرحة الأهالي بعودة المطار

وأعرب محمد يوسف، أحد سكان الموصل الذين حضروا مراسم الافتتاح، عن سعادته الكبيرة بالقول لـ"سبوتنيك": "سعادتنا بعودة المطار لا يمكن وصفها، حيث عانت المدينة طويلا منذ توقفه عام 2014، واليوم الجميع يشعر بأن الحياة تعود مجددا".

وأضاف: "المطار كان وما زال شريانًا يربط الموصل بباقي المحافظات والعالم".

بدوره، قال الناشط المدني صقر آل زكريا، لـ "سبوتنيك": "هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة للمدينة التي تواصل إعادة بناء ذاتها بعد الحرب"، ويضيف: "ما نشهده اليوم، ليس مجرد تشغيل مطار، بل استعادة جزء من هوية الموصل، صدور أول وثيقة سفر من المطار منذ نحو عقد يرمز إلى عودة الحياة الطبيعية، وإلى مستقبل أكثر استقرارا".
السوداني يفتتح الجامع النوري الكبير في الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
بعد تفجيره من قبل "داعش"... السوداني يفتتح الجامع النوري الكبير في الموصل
1 سبتمبر, 13:00 GMT

رمزية اقتصادية وتنموية

وبحسب مراقبون، "يمثل افتتاح مطار الموصل الدولي خطوة محورية ضمن مسار إعادة إعمار المدينة، إذ يُتوقع أن يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، ويدعم جهود عودة العائلات النازحة، فضلا عن إيجاد فرص عمل في قطاعات النقل والسفر والخدمات المساندة".
ويرى المراقبون أن "استئناف الرحلات الجوية من وإلى الموصل يعزز موقع المدينة كمركز اقتصادي مهم في شمال العراق، ويجسد مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار بعد سنوات من الدمار والمعاناة".
مطار بغداد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
العراق.. حقيقة إطلاق نار داخل مطار بغداد الدولي
24 أغسطس, 05:23 GMT
يذكر أن القوات العراقية حررت مدينة الموصل في محافظة نينوى، في عام 2017، من تنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا ودول عدة)، وأعلن العراق في نهاية العام نفسه هزيمة التنظيم في العراق بعدما سيطر على مساحات واسعة من شماله وغربه.
كما استعادت السلطات العراقية، في شباط/فبراير 2017، السيطرة على مطار الموصل الدولي بعد 3 أعوام من تدميره بالكامل وخروجه عن الخدمة، بينما شهد عام 2022، وضع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، حجر الأساس لإعادة بنائه.
