https://sarabic.ae/20251107/بعد-توقف-لأكثر-من-12-عاما-افتتاح-مطار-الموصل-الدولي-شمالي-العراق-1106840510.html

بعد توقف لأكثر من 12 عاما... افتتاح مطار الموصل الدولي شمالي العراق

بعد توقف لأكثر من 12 عاما... افتتاح مطار الموصل الدولي شمالي العراق

سبوتنيك عربي

بعد توقف استمر أكثر من 12 عامًا، استؤنفت الرحلات الجوية عبر مطار الموصل الدولي، حيث انطلقت أول رحلة من بغداد إلى الموصل على متن الخطوط الجوية العراقية، بحضور... 07.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-07T10:47+0000

2025-11-07T10:47+0000

2025-11-07T11:18+0000

العراق

الموصل

رحلات جوية

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/07/1106840193_23:0:844:462_1920x0_80_0_0_ea5189d3129ea5a80e1a44be88df2800.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، أنه وفقًا للبيانات الحكومية العراقية، سيتمكّن المطار المصمم لاستيعاب الطائرات الكبيرة لنقل المسافرين والشحن الجوي، من استيعاب 630 ألف مسافر سنويا وستبلغ طاقته للشحن الجوي نحو 30 ألف طن سنويا.وأضاف عبد المنعم: "سيتم التشغيل وفقا للعرض والطلب، حيث سيتم إطلاق رحلات منتظمة بين الموصل والنجف، والموصل والبصرة، في المرحلة المقبلة، كما ننتظر استكمال الموافقات اللازمة لتسيير رحلات خارجية، تبدأ بنظام الترانزيت (بغداد – موصل – القاهرة/بيروت/إسطنبول)".فرحة الأهالي بعودة المطاروأعرب محمد يوسف، أحد سكان الموصل الذين حضروا مراسم الافتتاح، عن سعادته الكبيرة بالقول لـ"سبوتنيك": "سعادتنا بعودة المطار لا يمكن وصفها، حيث عانت المدينة طويلا منذ توقفه عام 2014، واليوم الجميع يشعر بأن الحياة تعود مجددا".بدوره، قال الناشط المدني صقر آل زكريا، لـ "سبوتنيك": "هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة للمدينة التي تواصل إعادة بناء ذاتها بعد الحرب"، ويضيف: "ما نشهده اليوم، ليس مجرد تشغيل مطار، بل استعادة جزء من هوية الموصل، صدور أول وثيقة سفر من المطار منذ نحو عقد يرمز إلى عودة الحياة الطبيعية، وإلى مستقبل أكثر استقرارا".رمزية اقتصادية وتنمويةويرى المراقبون أن "استئناف الرحلات الجوية من وإلى الموصل يعزز موقع المدينة كمركز اقتصادي مهم في شمال العراق، ويجسد مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار بعد سنوات من الدمار والمعاناة".كما استعادت السلطات العراقية، في شباط/فبراير 2017، السيطرة على مطار الموصل الدولي بعد 3 أعوام من تدميره بالكامل وخروجه عن الخدمة، بينما شهد عام 2022، وضع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، حجر الأساس لإعادة بنائه.

https://sarabic.ae/20250901/بعد-تفجيره-من-قبل-داعش-السوداني-يفتتح-الجامع-النوري-الكبير-في-الموصل-1104376315.html

https://sarabic.ae/20250824/العراق-حقيقة-إطلاق-نار-داخل-مطار-بغداد-الدولي-1104075977.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, الموصل, رحلات جوية, تقارير سبوتنيك, حصري