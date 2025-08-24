العراق.. حقيقة إطلاق نار داخل مطار بغداد الدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250824/العراق-حقيقة-إطلاق-نار-داخل-مطار-بغداد-الدولي-1104075977.html
العراق.. حقيقة إطلاق نار داخل مطار بغداد الدولي
العراق.. حقيقة إطلاق نار داخل مطار بغداد الدولي
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير إعلامية عراقية، فجر اليوم الأحد، أن "شرطيا أطلق النار على نفسه في مطار بغداد الدولي". 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T05:23+0000
2025-08-24T05:23+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100088839_0:0:1760:991_1920x0_80_0_0_ce1e49e44a5eb8353b17a043a5262476.jpg
وقال مصدر أمني عراقي لوكالة "شفق نيوز"، إن "الحادث وقع عندما أطلق الشرطي النار على نفسه، من بندقيته الحكومية من طراز "إم 4"، أثناء مناوبته في نقطة تفتيش بالمطار، مما أسفر عن إصابته بشكل حرج".وتابع أن السلطات شكّلت فريق عمل، وفتحت تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت الواقعة محاولة انتحار أم ناجمة عن ملابسات أخرى.لكن إدارة مطار بغداد الدولي خرجت بعد ذلك، لتنفي الأنباء المتداولة، بشأن سماع إطلاق نار داخل المطار.وأضافت أن "الحركة الجوية مستمرة بشكل طبيعي دون أي تأخير أو توقف"، ودعت وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار، واستقائها من المصادر الرسمية".
https://sarabic.ae/20250817/العراق-القوات-الأمريكية-تستعد-للانسحاب-الكامل-من-بغداد-إلى-أربيل-1103840409.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100088839_196:0:1760:1173_1920x0_80_0_0_d600752684f1ebea19ec85cb60c0f4d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

العراق.. حقيقة إطلاق نار داخل مطار بغداد الدولي

05:23 GMT 24.08.2025
© AP Photo / Khalid Mohammedمطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Khalid Mohammed
تابعنا عبر
ذكرت تقارير إعلامية عراقية، فجر اليوم الأحد، أن "شرطيا أطلق النار على نفسه في مطار بغداد الدولي".
وقال مصدر أمني عراقي لوكالة "شفق نيوز"، إن "الحادث وقع عندما أطلق الشرطي النار على نفسه، من بندقيته الحكومية من طراز "إم 4"، أثناء مناوبته في نقطة تفتيش بالمطار، مما أسفر عن إصابته بشكل حرج".
وتابع أن السلطات شكّلت فريق عمل، وفتحت تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت الواقعة محاولة انتحار أم ناجمة عن ملابسات أخرى.
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
العراق.. القوات الأمريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد إلى أربيل
17 أغسطس, 08:20 GMT
لكن إدارة مطار بغداد الدولي خرجت بعد ذلك، لتنفي الأنباء المتداولة، بشأن سماع إطلاق نار داخل المطار.
وذكرت ‏إدارة المطار أن "الأنباء المتداولة حول سماع إطلاق نار في مطار بغداد الدولي غير دقيقة، وأن تلك الأصوات ربما كانت خارج محيط المطار"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضافت أن "الحركة الجوية مستمرة بشكل طبيعي دون أي تأخير أو توقف"، ودعت وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار، واستقائها من المصادر الرسمية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала