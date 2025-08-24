https://sarabic.ae/20250824/العراق-حقيقة-إطلاق-نار-داخل-مطار-بغداد-الدولي-1104075977.html
العراق.. حقيقة إطلاق نار داخل مطار بغداد الدولي
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير إعلامية عراقية، فجر اليوم الأحد، أن "شرطيا أطلق النار على نفسه في مطار بغداد الدولي". 24.08.2025, سبوتنيك عربي
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
العراق
العراق.. حقيقة إطلاق نار داخل مطار بغداد الدولي
ذكرت تقارير إعلامية عراقية، فجر اليوم الأحد، أن "شرطيا أطلق النار على نفسه في مطار بغداد الدولي".
وقال مصدر أمني عراقي لوكالة
"شفق نيوز"، إن "الحادث وقع عندما أطلق الشرطي النار على نفسه، من بندقيته الحكومية من طراز "إم 4"، أثناء مناوبته في نقطة تفتيش بالمطار، مما أسفر عن إصابته بشكل حرج".
وتابع أن السلطات شكّلت فريق عمل، وفتحت تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت الواقعة محاولة انتحار أم ناجمة عن ملابسات أخرى.
لكن إدارة مطار بغداد الدولي خرجت بعد ذلك، لتنفي الأنباء المتداولة، بشأن سماع إطلاق نار داخل المطار.
وذكرت إدارة المطار أن "الأنباء المتداولة حول سماع إطلاق نار في مطار بغداد الدولي غير دقيقة، وأن تلك الأصوات ربما كانت خارج محيط المطار"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأضافت أن "الحركة الجوية مستمرة بشكل طبيعي دون أي تأخير أو توقف"، ودعت وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار، واستقائها من المصادر الرسمية".