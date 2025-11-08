https://sarabic.ae/20251108/السوداني-فصائل-عراقية-تعتقد-أن-وجود-التحالف-الدولي-نوع-من-الاحتلال-1106859063.html

السوداني: فصائل عراقية تعتقد أن وجود التحالف الدولي "نوع من الاحتلال"

السوداني: فصائل عراقية تعتقد أن وجود التحالف الدولي "نوع من الاحتلال"

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إنه "لا يمكن للعراق نزع سلاح الفصائل بشكل فعّال طالما وجود التحالف الدولي مستمر"، مضيفاً أن "بعض...

وأشار السوداني، إلى أن "التهديد، الذي فرض وجود التحالف، قد تراجع إلى حد كبير، قائلا: "لا داعي لوجود 86 دولة داخل التحالف هنا"، في إشارة إلى عدد الدول التي شاركت فيه منذ 2014.وبيّن أن "البرنامج المخطط ينص على انتهاء مهمة التحالف في العراق بحلول سبتمبر/ أيلول 2026، وبعدها سيتم الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية بين العراق ودول التحالف"، لافتا إلى أن "هيمنة الدولة على السلاح ستكون الطلب الرئيسي، وأنه بمجرد انتهاء مبرّر بقاء التحالف، فلن يكون هناك سبب لأي سلاح خارج مؤسسات الدولة".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس الجمعه، تفويض القوات العراقية الجوية بتنفيذ ضربات مستقلة بعد اجتيازها تدريبات مكثفة استمرت ثمانية أسابيع، وذلك في وقت يقترب فيه موعد انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق.وبحسب بيان صادر عن قوة المهام المشتركة ضمن عملية "العزم الصلب"، فإن القوات المسلحة العراقية حققت دقة استهداف بلغت 100% باستخدام طائرات "إف-16" و"أس-208"، ما يشكل إنجازاً تاريخياً يؤكد جاهزيتها وقدرتها على إدارة الضربات الجوية بشكل مستقل، ويمثل محطة رئيسية في انتقال العراق إلى دور قيادي في العمليات الإقليمية.وأشار البيان إلى أن "قوة المهام المشتركة صادقت على اعتماد القدرات الهجومية لقوات الأمن العراقية خلال مناورة تكتيكية بالذخيرة الحية داخل البلاد”، لافتاً إلى أنّ “القوات العراقية أنهت دورة الاستهداف بنجاح ضمن ظروف ميدانية واقعية، وأظهرت كفاءة عالية في تنفيذ المهام دون أي دعم مباشر من القوات الأمريكية أو التحالف الدولي".يُذكر أن بغداد وواشنطن كانتا قد اتفقتا، في أواخر سبتمبر/ أيلول 2024، على تحديد نهاية عام 2026 موعداً رسمياً لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد جولات من الحوار بين الجانبين.وخلال أغسطس/ آب الماضي، شهدت قاعدة عين الأسد في غرب الأنبار انسحاب عدد من الأرتال العسكرية الأمريكية في أول خطوة عملية ضمن خطة الانسحاب التدريجي.ووفق مصادر أمنية في بغداد والأنبار، فإن بعض تلك الأرتال كانت تحمل معدات ثقيلة، ما عُدّ مؤشراً واضحاً على بدء تنفيذ عملية "انسحاب" فعلية وليست مجرد إعادة تموضع.

