البنتاغون: الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف سيقلصون مهمتهم العسكرية في العراق

جددت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، "التزامها بتقليص مهمتها العسكرية في العراق وفقاً لما جرى الاتفاق عليه العام الماضي". 01.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال البنتاغون، إن "انتقال عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة جاء نتيجة لنجاحه في محاربة تنظيم داعش"، مؤكدا أن "الحكومة الأمريكية ستواصل التنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية وأعضاء التحالف لضمان انتقال جدير بالثقة".وأوضح قال مسؤول أمريكي، أن "العملية ستشهد قيادة بغداد جهود مكافحة فلول تنظيم داعش داخل البلاد"، مضيفا أنه "بموجب الخطة ستركز الولايات المتحدة وأعضاء التحالف بدلاً من ذلك على محاربة داعش في سوريا وستنقل معظم أفرادها إلى إقليم كردستان العراق لتنفيذ تلك المهمة".وبدأت في يناير/ كانون الثاني 2024، أعمال اللجنة العسكریة العلیا المشتركة بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لمراجعة مھمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي ( تنظيم محظور في روسيا ودول عدة).وجاء في بيان صدر حينها عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي: "سيتولى متخصصون عسكریون إنھاء المهمة العسكریة للتحالف الدولي ضد "داعش"، بعد عقد من بدایة ھذه المھمة، والنجاح الكبیر في تحقیقها، بالشراكة مع القوّات الأمنیة والعسكریة العراقیة".وكان العراق قد أعلن، في يناير 2024 أيضًا، الاتفاق مع الولايات المتحدة على صياغة جدول زمني لخفض تدريجي لمستشاري التحالف الدولي في العراق، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد تنظيم "داعش".يذكر أنه لدى الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق، إضافة إلى 900 جندي في سوريا، وذلك في إطار التحالف، الذي تشكّل في العام 2014، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد اجتياحه مساحات شاسعة في البلدين، قبل طرده من معظم تلك المناطق، قبل سنوات.

