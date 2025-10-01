البنتاغون: الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف سيقلصون مهمتهم العسكرية في العراق

عربي
بوتين: العلاقات بين روسيا والصين في مستوى مرتفع غير مسبوق
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251001/البنتاغون-الولايات-المتحدة-وشركاؤها-في-التحالف-سيقلصون-مهمتهم-العسكرية-في-العراق-1105481254.html
البنتاغون: الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف سيقلصون مهمتهم العسكرية في العراق
البنتاغون: الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف سيقلصون مهمتهم العسكرية في العراق
سبوتنيك عربي
جددت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، "التزامها بتقليص مهمتها العسكرية في العراق وفقاً لما جرى الاتفاق عليه العام الماضي". 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T06:06+0000
2025-10-01T06:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العراق اليوم
العراق
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/18/1013351870_0:947:1393:1731_1920x0_80_0_0_e8c4de8cf6125b7bc468b24b54dabf7b.jpg
وقال البنتاغون، إن "انتقال عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة جاء نتيجة لنجاحه في محاربة تنظيم داعش"، مؤكدا أن "الحكومة الأمريكية ستواصل التنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية وأعضاء التحالف لضمان انتقال جدير بالثقة".وأوضح قال مسؤول أمريكي، أن "العملية ستشهد قيادة بغداد جهود مكافحة فلول تنظيم داعش داخل البلاد"، مضيفا أنه "بموجب الخطة ستركز الولايات المتحدة وأعضاء التحالف بدلاً من ذلك على محاربة داعش في سوريا وستنقل معظم أفرادها إلى إقليم كردستان العراق لتنفيذ تلك المهمة".وبدأت في يناير/ كانون الثاني 2024، أعمال اللجنة العسكریة العلیا المشتركة بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لمراجعة مھمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي ( تنظيم محظور في روسيا ودول عدة).وجاء في بيان صدر حينها عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي: "سيتولى متخصصون عسكریون إنھاء المهمة العسكریة للتحالف الدولي ضد "داعش"، بعد عقد من بدایة ھذه المھمة، والنجاح الكبیر في تحقیقها، بالشراكة مع القوّات الأمنیة والعسكریة العراقیة".وكان العراق قد أعلن، في يناير 2024 أيضًا، الاتفاق مع الولايات المتحدة على صياغة جدول زمني لخفض تدريجي لمستشاري التحالف الدولي في العراق، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد تنظيم "داعش".يذكر أنه لدى الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق، إضافة إلى 900 جندي في سوريا، وذلك في إطار التحالف، الذي تشكّل في العام 2014، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد اجتياحه مساحات شاسعة في البلدين، قبل طرده من معظم تلك المناطق، قبل سنوات.
https://sarabic.ae/20250125/وزير-الخارجية-العراقي-يرجح-بقاء-القوات-الأمريكية-في-بلاده-بظل-إدارة-ترامب-1097132455.html
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/18/1013351870_0:817:1393:1862_1920x0_80_0_0_9f59aaace3678a142727b53a91e47dde.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن, العالم العربي

البنتاغون: الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف سيقلصون مهمتهم العسكرية في العراق

06:06 GMT 01.10.2025
© Sputnik . Pavel Davidov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الأمريكية في العراق
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© Sputnik . Pavel Davidov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
جددت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، "التزامها بتقليص مهمتها العسكرية في العراق وفقاً لما جرى الاتفاق عليه العام الماضي".
وقال البنتاغون، إن "انتقال عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة جاء نتيجة لنجاحه في محاربة تنظيم داعش"، مؤكدا أن "الحكومة الأمريكية ستواصل التنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية وأعضاء التحالف لضمان انتقال جدير بالثقة".
وأوضح قال مسؤول أمريكي، أن "العملية ستشهد قيادة بغداد جهود مكافحة فلول تنظيم داعش داخل البلاد"، مضيفا أنه "بموجب الخطة ستركز الولايات المتحدة وأعضاء التحالف بدلاً من ذلك على محاربة داعش في سوريا وستنقل معظم أفرادها إلى إقليم كردستان العراق لتنفيذ تلك المهمة".
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
وزير الخارجية العراقي يرجح بقاء القوات الأمريكية في بلاده بظل إدارة ترامب
25 يناير, 08:26 GMT
وبدأت في يناير/ كانون الثاني 2024، أعمال اللجنة العسكریة العلیا المشتركة بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لمراجعة مھمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي ( تنظيم محظور في روسيا ودول عدة).
وجاء في بيان صدر حينها عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي: "سيتولى متخصصون عسكریون إنھاء المهمة العسكریة للتحالف الدولي ضد "داعش"، بعد عقد من بدایة ھذه المھمة، والنجاح الكبیر في تحقیقها، بالشراكة مع القوّات الأمنیة والعسكریة العراقیة".
وكان العراق قد أعلن، في يناير 2024 أيضًا، الاتفاق مع الولايات المتحدة على صياغة جدول زمني لخفض تدريجي لمستشاري التحالف الدولي في العراق، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد تنظيم "داعش".
يذكر أنه لدى الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق، إضافة إلى 900 جندي في سوريا، وذلك في إطار التحالف، الذي تشكّل في العام 2014، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد اجتياحه مساحات شاسعة في البلدين، قبل طرده من معظم تلك المناطق، قبل سنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала