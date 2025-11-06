الجيش الأمريكي يفوض القوات العراقية بتنفيذ ضربات مستقلة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الأمريكي يفوض القوات العراقية بتنفيذ ضربات مستقلة
الجيش الأمريكي يفوض القوات العراقية بتنفيذ ضربات مستقلة
الجيش الأمريكي يفوض القوات العراقية بتنفيذ ضربات مستقلة

الطيران العراقي
الطيران العراقي
© Sputnik . Thaier al-Sudani
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تفويض القوات العراقية الجوية بتنفيذ ضربات مستقلة بعد اجتيازها تدريبات مكثفة استمرت ثمانية أسابيع، وذلك في وقت يقترب فيه موعد انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق.
وبحسب بيان صادر عن قوة المهام المشتركة ضمن عملية "العزم الصلب"، فإن القوات المسلحة العراقية حققت دقة استهداف بلغت 100% باستخدام طائرات "إف-16" و"أس-208"، ما يشكل إنجازاً تاريخياً يؤكد جاهزيتها وقدرتها على إدارة الضربات الجوية بشكل مستقل، ويمثل محطة رئيسية في انتقال العراق إلى دور قيادي في العمليات الإقليمية.
وأشار البيان إلى أن "قوة المهام المشتركة صادقت على اعتماد القدرات الهجومية لقوات الأمن العراقية خلال مناورة تكتيكية بالذخيرة الحية داخل البلاد”، لافتاً إلى أنّ “القوات العراقية أنهت دورة الاستهداف بنجاح ضمن ظروف ميدانية واقعية، وأظهرت كفاءة عالية في تنفيذ المهام دون أي دعم مباشر من القوات الأمريكية أو التحالف الدولي".
من جهته، قال العميد ستيفن ريفيرا، مدير المجموعة الاستشارية العسكرية في قوة المهام المشتركة، إن "الإنجاز يمثل مثالاً واضحاً على نجاح الشراكة بين العراق والولايات المتحدة خلال مرحلة الانتقال إلى تعاون أمني ثنائي"، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "التهديد التقليدي لتنظيم داعش تراجع بشكل كبير، فيما عززت قوات مكافحة الإرهاب العراقية قدراتها ومعداتها لتصبح أكثر كفاءة واحترافية".
ولا تقتصر أهمية هذا التفويض على الجانب العسكري فحسب، بل تحمل أبعاداً سياسية أيضاً، إذ يعكس من جهة ثقة واشنطن بقدرات القوات العراقية، ومن جهة أخرى يؤشر إلى بدء العد التنازلي لإنهاء الوجود القتالي للتحالف الدولي في العراق وتحول مهامه إلى الدعم الاستشاري والتدريب.
يُذكر أن بغداد وواشنطن كانتا قد اتفقتا، في أواخر سبتمبر/ أيلول 2024، على تحديد نهاية عام 2026 موعداً رسمياً لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد جولات من الحوار بين الجانبين.
وخلال أغسطس/ آب الماضي، شهدت قاعدة عين الأسد في غرب الأنبار انسحاب عدد من الأرتال العسكرية الأمريكية في أول خطوة عملية ضمن خطة الانسحاب التدريجي.
ووفق مصادر أمنية في بغداد والأنبار، فإن بعض تلك الأرتال كانت تحمل معدات ثقيلة، ما عُدّ مؤشراً واضحاً على بدء تنفيذ عملية "انسحاب" فعلية وليست مجرد إعادة تموضع.
