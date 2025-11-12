https://sarabic.ae/20251112/العراق-المفوضية-العليا-للانتخابات-تعلن-النتائج-الأولية-للاقتراع-1107048024.html
العراق... المفوضية العليا للانتخابات تعلن النتائج الأولية للاقتراع
العراق... المفوضية العليا للانتخابات تعلن النتائج الأولية للاقتراع
سبوتنيك عربي
أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الانتخابية عملت بكفاءة عالية وانتخابات مجلس النواب في البلاد جرت بانسيابية عالية. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T17:38+0000
2025-11-12T17:38+0000
2025-11-12T17:38+0000
العراق
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106902240_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_827b89e69aa88da9b3cd3eecc95dc046.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن مفوضية الانتخابات النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، أن "عمليات العد والفرز مطابقة للإلكتروني بنسبة 100 بالمئة".وذكرت أن "عملنا كان حياديا ومهنيا ووقفنا على مسافة واحدة من جميع المرشحين"، موضحة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 56.11%، وبأن النتائج الأولية للانتخابات غير قابلة للطعون.وأفادت بأن المركز الأول بمحافظة بغداد احتله ائتلاف "الإعمار والتنمية" بـ411 ألفا و26 صوتا، فيما جاء حزب "تقدم" في المرتبة الثانية بمحافظة بغداد بحصوله على 284.109 أصوات و"دولة القانون" ثالثا.وأشارت إلى أنه "في محافظة نينوى حل بالمركز الأول الحزب الديمقراطي الكردستاني بحصوله على 189.120 صوتا، يليه "تقدم" و"الإعمار والتنمية" وائتلاف "إدارة الدولة" حل بالمرتبة الثالثة.فيما لفتت إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني جاء في المرتبة الأولى في محافظة أربيل بحصوله على 369.118 صوتا، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على المرتبة الثانية بحصوله على 97.301 صوت.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق قد قالت في بيان، أول أمس الاثنين، إن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20063773، وعدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8703 مراكز، فيما بلغ عدد محطات التصويت العام 39285 محطة في عموم البلاد".وجرت في العراق، الأحد الماضي، عملية الاقتراع الخاص بعناصر القوات العسكرية والنازحين للانتخابات التشريعية في البلاد، ومن جانبها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت أكثر من 82 في المئة.وتعد هذه الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ 2003، وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
https://sarabic.ae/20251111/رئيس-الوزراء-العراقي-نسبة-المشاركة-في-انتخابات-مجلس-النواب-تجاوزت-الـ55-بالمئة-1106996446.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106902240_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_283c52da76835920039c91f4a5383677.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, العالم العربي, الأخبار
العراق, العالم العربي, الأخبار
العراق... المفوضية العليا للانتخابات تعلن النتائج الأولية للاقتراع
أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الانتخابية عملت بكفاءة عالية وانتخابات مجلس النواب في البلاد جرت بانسيابية عالية.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن مفوضية الانتخابات النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، أن "عمليات العد والفرز مطابقة للإلكتروني بنسبة 100 بالمئة".
وذكرت أن "عملنا كان حياديا ومهنيا ووقفنا على مسافة واحدة من جميع المرشحين"، موضحة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية
بلغت 56.11%، وبأن النتائج الأولية للانتخابات غير قابلة للطعون.
وأفادت بأن المركز الأول بمحافظة بغداد احتله ائتلاف "الإعمار والتنمية" بـ411 ألفا و26 صوتا، فيما جاء حزب "تقدم" في المرتبة الثانية بمحافظة بغداد بحصوله على 284.109 أصوات و"دولة القانون" ثالثا.
وأشارت إلى أنه "في محافظة نينوى حل بالمركز الأول الحزب الديمقراطي الكردستاني بحصوله على 189.120 صوتا، يليه "تقدم" و"الإعمار والتنمية" وائتلاف "إدارة الدولة" حل بالمرتبة الثالثة.
فيما لفتت إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني جاء في المرتبة الأولى في محافظة أربيل بحصوله على 369.118 صوتا، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على المرتبة الثانية بحصوله على 97.301 صوت.
وكانت المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات بالعراق قد قالت في بيان، أول أمس الاثنين، إن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20063773، وعدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8703 مراكز، فيما بلغ عدد محطات التصويت العام 39285 محطة في عموم البلاد".
وجرت في العراق، الأحد الماضي، عملية الاقتراع الخاص بعناصر القوات العسكرية والنازحين للانتخابات التشريعية في البلاد، ومن جانبها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت أكثر من 82 في المئة.
وتعد هذه الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ 2003، وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.