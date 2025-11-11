عربي
https://sarabic.ae/20251111/رئيس-الوزراء-العراقي-نسبة-المشاركة-في-انتخابات-مجلس-النواب-تجاوزت-الـ55-بالمئة-1106996446.html
رئيس الوزراء العراقي: نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب تجاوزت الـ55 بالمئة
رئيس الوزراء العراقي: نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب تجاوزت الـ55 بالمئة
رئيس الوزراء العراقي: نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب تجاوزت الـ55 بالمئة

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء أمس الثلاثاء، أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية العراقية تجاوزت الـ55 في المئة.
القاهرة – سبوتنيك. وقال السوداني في منشور عبر منصة "إكس": "يسجّل شعبنا العراقي الكريم، خطوة أخرى نحو حماية نظامه الدستوري الديمقراطي، بتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب 55 بالمئة".
وأضاف أن "هذا الأمر هو نجاح مضاف على طريق استعادة ثقة المواطن الذي وضعناه في سلم الأولويات بمنهج عمل حكومتنا".
وتابع السوداني: "حرصنا على إحداث الفارق في ميدان العمل وتحقيق تطلعات المواطنين، قد حصدنا ثماره اليوم، ولله الحمد، من خلال هذه المشاركة الواعية والمسؤولة لشعبنا الكريم الذي يستحق التقدير والعرفان، وإليه يرجع كل الفضل في استمرار مسيرة العطاء، وتصاعد وتيرة الإنجاز والتطوّر والنهضة الاقتصادية في بلادنا".
وانطلقت صباح الثلاثاء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية العراقية، وأدلى السوداني، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة بغداد، في الساعة الأولى من الانتخابات.
ونقلت رئاسة الوزراء العراقية عن السوداني وصفه الانتخابات التشريعية بـ"اليوم التاريخي"، وتثمينه "للتضحيات" التي قدمت للحفاظ على المكتسبات الوطنية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق قد قالت في بيان، أول أمس الاثنين، إن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20063773، وعدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8703 مراكز، فيما بلغ عدد محطات التصويت العام 39285 محطة في عموم البلاد".
العراق يفتتح سباق انتخابات 2025 بعملية التصويت الخاص وسط إجراءات مشددة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
الانتخابات العراقية... تعزيز حضور بغداد في ظل التحولات الشرق أوسطية
18:29 GMT
وجرت في العراق، الأحد الماضي، عملية الاقتراع الخاص بعناصر القوات العسكرية والنازحين للانتخابات التشريعية في البلاد.
ومن جانبها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت أكثر من 82 بالمئة.
وكان نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق أول قيس المحمداوي قد أكد، الأحد الماضي، أن العملية الانتخابية تسير وفق الخطط المرسومة وبتنسيق وتعاون عال مع مفوضية الانتخابات .
وقال المحمداوي في تصريحات لـ"سبوتنيك" حول سير عملية الاقتراع الخاص إن "الانسيابية عالية، وقطاعاتنا أدت ما عليها بالتصويت الخاص، انضباط عالي جدا وإشراف ميداني من اللجان المشرفة والقادة والآمرين، مسرورين لهذا الأداء والتعاون الكبير مع مفوضية الانتخابات ومسرورين أكثر بنقل صورة العراق الحقيقية".
وأضاف أن "المواطنين يتنقلون بشكل طبيعي ولا يوجد حظر للتجوال وهذه الانتخابات فيها اختلافات كبيرة ونأمل أن يستمر هذا العمل وصولا إلى يوم الاقتراع العام ".
وتعد هذه الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ 2003، وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
