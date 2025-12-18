الاستخبارات العراقية تعلن تنفيذ عملية ناجحة في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251218/الاستخبارات-العراقية-تعلن-تنفيذ-عملية-ناجحة-في-سوريا-1108311462.html
الاستخبارات العراقية تعلن تنفيذ عملية ناجحة في سوريا
الاستخبارات العراقية تعلن تنفيذ عملية ناجحة في سوريا
سبوتنيك عربي
تمكنت الاستخبارات العراقية من تنفيذ عملية إنزال جوي ناجح في سوريا جرى خلاله إلقاء القبض على من وصفته بـ "هدفين مهمين" كانا مطلوبين للقضاء العراقي. 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T18:43+0000
2025-12-18T18:43+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1e/1047018453_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4c59a0c6cf3df789f186c7504dedb770.jpg
ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن خلية الإعلام الأمني أكدت القبض على الهدفين خلال عملية نفذتها "خلية الصقور" داخل الأراضي السورية.ولفتت إلى أن العملية تم تنفيذها بالتنسيق مع الجانب السوري وبدعم من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.وأوضحت الوكالة أن العملية تمت بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة العراقية عناصر من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن قوة محمولة جوا تمكنت من تنفيذ المهمة بنجاح.ولفتت إلى أن الهدفين كانا في إحدى المناطق شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن ذلك يثبت ويعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود ويسهم في حماية المصالح الوطنية.
https://sarabic.ae/20251216/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-ندعم-أمن-واستقرار-سوريا-وضرورة-الحفاظ-على-وحدتها-وسيادتها-1108228779.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1e/1047018453_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f826b4319cf4d62c59d164a59e1a6205.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم

الاستخبارات العراقية تعلن تنفيذ عملية ناجحة في سوريا

18:43 GMT 18.12.2025
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© Photo / Iraqi Security Cell
تابعنا عبر
تمكنت الاستخبارات العراقية من تنفيذ عملية إنزال جوي ناجح في سوريا جرى خلاله إلقاء القبض على من وصفته بـ "هدفين مهمين" كانا مطلوبين للقضاء العراقي.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن خلية الإعلام الأمني أكدت القبض على الهدفين خلال عملية نفذتها "خلية الصقور" داخل الأراضي السورية.
فوضى سوريا تدق أبواب العراق.. وجدار أمني لمنع الأسوأ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
مستشار الأمن القومي العراقي: ندعم أمن واستقرار سوريا.. وضرورة الحفاظ على وحدتها وسيادتها
16 ديسمبر, 12:56 GMT
ولفتت إلى أن العملية تم تنفيذها بالتنسيق مع الجانب السوري وبدعم من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأوضحت الوكالة أن العملية تمت بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة العراقية عناصر من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن قوة محمولة جوا تمكنت من تنفيذ المهمة بنجاح.
ولفتت إلى أن الهدفين كانا في إحدى المناطق شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن ذلك يثبت ويعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود ويسهم في حماية المصالح الوطنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала