الاستخبارات العراقية تعلن تنفيذ عملية ناجحة في سوريا
تمكنت الاستخبارات العراقية من تنفيذ عملية إنزال جوي ناجح في سوريا جرى خلاله إلقاء القبض على من وصفته بـ "هدفين مهمين" كانا مطلوبين للقضاء العراقي. 18.12.2025, سبوتنيك عربي
ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن خلية الإعلام الأمني أكدت القبض على الهدفين خلال عملية نفذتها "خلية الصقور" داخل الأراضي السورية.ولفتت إلى أن العملية تم تنفيذها بالتنسيق مع الجانب السوري وبدعم من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.وأوضحت الوكالة أن العملية تمت بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة العراقية عناصر من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن قوة محمولة جوا تمكنت من تنفيذ المهمة بنجاح.ولفتت إلى أن الهدفين كانا في إحدى المناطق شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن ذلك يثبت ويعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود ويسهم في حماية المصالح الوطنية.
