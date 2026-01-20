https://sarabic.ae/20260120/لافروف-مستمرون-في-اتصالاتنا-بين-إيران-وإسرائيل-لخفض-حدة-التوتر-1109430529.html
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن اتصالات جرت بين روسيا وإيران وإسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن عدم الاعتداء من جانب إسرائيل وإيران على بعضهما بعضا.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي لعرض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2025: "بما أن هذا قد تسرب إلى وسائل الإعلام، سأقول إن هذه الاتصالات قد بدأها محاورونا، الإسرائيليون والإيرانيون على حد سواء".وأشار إلى أن "المحاولات العلنية والمعلنة من قبل القوى الخارجية لزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في إيران، تمثل مصدر قلق بالغ".وأوضح أن روسيا "مهتمة بالمساعدة في تخفيف التوترات في جميع المجالات التي تصاعدت الآن والتي قمت بإدراجها، سواء كانت فنزويلا، وأود بشكل خاص تسليط الضوء على الوضع الإيراني".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، بأن "إسرائيل تبقى في حالة تأهّب قصوى تحسبًا لأي هجوم محتمل قد تشنه الولايات المتحدة ضد إيران".وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"عدم مهاجمة طهران، إلا أن حالة التأهّب لم تلغ، وسط متابعة دقيقة للتطورات".وفي عدد من المدن الإيرانية، تحوّلت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني يحذر واشنطن من اتخاذ خطوات عدائية ضد طهرانليبرمان يحذر من "هجوم إيراني": غياب الجاهزية الدفاعية الكافية
