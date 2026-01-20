https://sarabic.ae/20260120/لافروف-مستمرون-في-اتصالاتنا-بين-إيران-وإسرائيل-لخفض-حدة-التوتر-1109430529.html

لافروف: مستمرون في اتصالاتنا بين إيران وإسرائيل لخفض حدة التوتر

لافروف: مستمرون في اتصالاتنا بين إيران وإسرائيل لخفض حدة التوتر

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن اتصالات جرت بين روسيا وإيران وإسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن عدم الاعتداء من جانب إسرائيل وإيران على بعضهما بعضا. 20.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-20T11:08+0000

2026-01-20T11:08+0000

2026-01-20T11:08+0000

إيران

العالم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109429765_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_f21e5faa4b5c5981de0047bb3989e962.jpg

وقال لافروف في مؤتمر صحفي لعرض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2025: "بما أن هذا قد تسرب إلى وسائل الإعلام، سأقول إن هذه الاتصالات قد بدأها محاورونا، الإسرائيليون والإيرانيون على حد سواء".وأشار إلى أن "المحاولات العلنية والمعلنة من قبل القوى الخارجية لزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في إيران، تمثل مصدر قلق بالغ".وأوضح أن روسيا "مهتمة بالمساعدة في تخفيف التوترات في جميع المجالات التي تصاعدت الآن والتي قمت بإدراجها، سواء كانت فنزويلا، وأود بشكل خاص تسليط الضوء على الوضع الإيراني".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، بأن "إسرائيل تبقى في حالة تأهّب قصوى تحسبًا لأي هجوم محتمل قد تشنه الولايات المتحدة ضد إيران".وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"عدم مهاجمة طهران، إلا أن حالة التأهّب لم تلغ، وسط متابعة دقيقة للتطورات".وفي عدد من المدن الإيرانية، تحوّلت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني يحذر واشنطن من اتخاذ خطوات عدائية ضد طهرانليبرمان يحذر من "هجوم إيراني": غياب الجاهزية الدفاعية الكافية

https://sarabic.ae/20260120/لافروف-روسيا-لن-تسمح-بإعادة-تسليح-نظام-كييف--1109426225.html

https://sarabic.ae/20260117/تأجيل-أم-إلغاء-ما-أسباب-تراجع-ترامب-عن-قصف-إيران-وما-موقف-إسرائيل؟-1109347834.html

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, إسرائيل