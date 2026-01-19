عربي
أمساليوم
بث مباشر
تقرير: إسرائيل في حالة تأهب تحسبا لضربة أميركية على إيران
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "إسرائيل تظل في حالة تأهّب قصوى تحسبًا لأي هجوم محتمل قد تشنه الولايات المتحدة ضد إيران". 19.01.2026
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد حاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم مهاجمة طهران، إلا أن حالة التأهّب لم تُلغَ، وسط متابعة دقيقة للتطورات".وأشار التقرير إلى أن "نتنياهو أجرى خلال الأيام الأخيرة عدة مشاورات أمنية شملت الملف الإيراني، بالتزامن مع زيارة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه إيران".ونقلت المصادر الإسرائيلية عن المسؤولين أن الولايات المتحدة ما زالت تدرس احتمال تنفيذ هجوم على إيران، وذلك "ردًا على القمع العنيف الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الاحتجاجات الشعبية الواسعة في البلاد".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صرح بأن الصعوبات والضيق التي يواجهها الشعب الإيراني تعود في أحد أسبابها الرئيسية إلى العداء القديم والعقوبات غير الإنسانية التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها.وأكد بزشكيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أي تعرض للمرشد الأعلى يُعد بمثابة حرب شاملة ضد الشعب الإيراني.وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الأحد، في محافظة خوزستان، عن "اعتقال قادة وعناصر متورطة في أعمال الشغب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية".وأفادت الحرس الثوري، في بيان له، بأن هذه العملية جاءت بفضل المراقبة الدقيقة والتحرك السريع، واستنادًا إلى معلومات استخباراتية وفرتها قوات سرية بالتنسيق مع نائب الحرس الثوري في المحافظة، حيث تم تحديد هوية العناصر المتورطة وإلقاء القبض عليهم، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأوضح البيان، أن "المتهمين متورطون في أعمال إرهابية، شملت إراقة دماء أبرياء، وتخريب أماكن دينية مقدسة، من بينها ضريح الإمام زاده محمد في منطقة موسى الكاظم، إضافة إلى استهداف حسينيات ومساجد في عدد من مدن المحافظة".وأشارت العلاقات العامة للحرس الثوري، إلى "قيامهم بتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والإخلال بالأمن والنظام العام، وبث الخوف والهلع بين المواطنين".وأكدت أن "الأجهزة الأمنية ستواصل بحزم التصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار، مشددة على أن أمن المواطنين خط أحمر، وأن المتورطين سيُحالون إلى الجهات القضائية المختصة.وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال، السبت الماضي، إن "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يُعتبر مجرماً نتيجة الخسائر في الأرواح والأضرار والافتراءات الموجهة ضد الشعب الإيراني".وأكد خامنئي، في كلمة له، أن "الولايات المتحدة تسعى لاستعادة هيمنتها على إيران"، محملا ترامب مسؤولية "الخسائر والأضرار والاتهامات الباطلة الموجهة ضد إيران".وأضاف أن "إيران لن تُقاد إلى حرب، لكنها لن تتهاون مع المجرمين في الداخل"، مشيراً إلى أن عددًا كبيرًا من متزعمي وقادة أعمال الشغب والتخريب قد تم اعتقالهم.وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
تقرير: إسرائيل في حالة تأهب تحسبا لضربة أميركية على إيران

00:35 GMT 19.01.2026 (تم التحديث: 00:36 GMT 19.01.2026)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "إسرائيل تظل في حالة تأهّب قصوى تحسبًا لأي هجوم محتمل قد تشنه الولايات المتحدة ضد إيران".
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد حاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم مهاجمة طهران، إلا أن حالة التأهّب لم تُلغَ، وسط متابعة دقيقة للتطورات".
وأشار التقرير إلى أن "نتنياهو أجرى خلال الأيام الأخيرة عدة مشاورات أمنية شملت الملف الإيراني، بالتزامن مع زيارة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه إيران".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
إيران تتوعد أي دولة تصنف "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري كـ"منظمة إرهابية"
أمس, 12:45 GMT
ونقلت المصادر الإسرائيلية عن المسؤولين أن الولايات المتحدة ما زالت تدرس احتمال تنفيذ هجوم على إيران، وذلك "ردًا على القمع العنيف الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الاحتجاجات الشعبية الواسعة في البلاد".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صرح بأن الصعوبات والضيق التي يواجهها الشعب الإيراني تعود في أحد أسبابها الرئيسية إلى العداء القديم والعقوبات غير الإنسانية التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها.
وأكد بزشكيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أي تعرض للمرشد الأعلى يُعد بمثابة حرب شاملة ضد الشعب الإيراني.
وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الأحد، في محافظة خوزستان، عن "اعتقال قادة وعناصر متورطة في أعمال الشغب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
إعلام أمريكي يكشف تفاصيل "اللحظة الحاسمة" في قرار ترامب بشأن إيران
أمس, 09:47 GMT
وأفادت الحرس الثوري، في بيان له، بأن هذه العملية جاءت بفضل المراقبة الدقيقة والتحرك السريع، واستنادًا إلى معلومات استخباراتية وفرتها قوات سرية بالتنسيق مع نائب الحرس الثوري في المحافظة، حيث تم تحديد هوية العناصر المتورطة وإلقاء القبض عليهم، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح البيان، أن "المتهمين متورطون في أعمال إرهابية، شملت إراقة دماء أبرياء، وتخريب أماكن دينية مقدسة، من بينها ضريح الإمام زاده محمد في منطقة موسى الكاظم، إضافة إلى استهداف حسينيات ومساجد في عدد من مدن المحافظة".
وأشارت العلاقات العامة للحرس الثوري، إلى "قيامهم بتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والإخلال بالأمن والنظام العام، وبث الخوف والهلع بين المواطنين".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
تأجيل أم إلغاء.. ما أسباب تراجع ترامب عن قصف إيران وما موقف إسرائيل؟
17 يناير, 19:09 GMT
وأكدت أن "الأجهزة الأمنية ستواصل بحزم التصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار، مشددة على أن أمن المواطنين خط أحمر، وأن المتورطين سيُحالون إلى الجهات القضائية المختصة.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال، السبت الماضي، إن "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يُعتبر مجرماً نتيجة الخسائر في الأرواح والأضرار والافتراءات الموجهة ضد الشعب الإيراني".
وأكد خامنئي، في كلمة له، أن "الولايات المتحدة تسعى لاستعادة هيمنتها على إيران"، محملا ترامب مسؤولية "الخسائر والأضرار والاتهامات الباطلة الموجهة ضد إيران".
وأضاف أن "إيران لن تُقاد إلى حرب، لكنها لن تتهاون مع المجرمين في الداخل"، مشيراً إلى أن عددًا كبيرًا من متزعمي وقادة أعمال الشغب والتخريب قد تم اعتقالهم.
عراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
"نحن معكم مصيرنا واحد".. عراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن
17 يناير, 11:37 GMT
وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
