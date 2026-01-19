https://sarabic.ae/20260119/تقرير-إسرائيل-في-حالة-تأهب-تحسبا-لضربة-أميركية-على-إيران-1109380504.html

تقرير: إسرائيل في حالة تأهب تحسبا لضربة أميركية على إيران

تقرير: إسرائيل في حالة تأهب تحسبا لضربة أميركية على إيران

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "إسرائيل تظل في حالة تأهّب قصوى تحسبًا لأي هجوم محتمل قد تشنه الولايات المتحدة ضد إيران". 19.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-19T00:35+0000

2026-01-19T00:35+0000

2026-01-19T00:36+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101587544_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_0f936c1f58bdbe3c51f7e297ca2b3f2e.jpg

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد حاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم مهاجمة طهران، إلا أن حالة التأهّب لم تُلغَ، وسط متابعة دقيقة للتطورات".وأشار التقرير إلى أن "نتنياهو أجرى خلال الأيام الأخيرة عدة مشاورات أمنية شملت الملف الإيراني، بالتزامن مع زيارة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه إيران".ونقلت المصادر الإسرائيلية عن المسؤولين أن الولايات المتحدة ما زالت تدرس احتمال تنفيذ هجوم على إيران، وذلك "ردًا على القمع العنيف الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الاحتجاجات الشعبية الواسعة في البلاد".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صرح بأن الصعوبات والضيق التي يواجهها الشعب الإيراني تعود في أحد أسبابها الرئيسية إلى العداء القديم والعقوبات غير الإنسانية التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها.وأكد بزشكيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أي تعرض للمرشد الأعلى يُعد بمثابة حرب شاملة ضد الشعب الإيراني.وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الأحد، في محافظة خوزستان، عن "اعتقال قادة وعناصر متورطة في أعمال الشغب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية".وأفادت الحرس الثوري، في بيان له، بأن هذه العملية جاءت بفضل المراقبة الدقيقة والتحرك السريع، واستنادًا إلى معلومات استخباراتية وفرتها قوات سرية بالتنسيق مع نائب الحرس الثوري في المحافظة، حيث تم تحديد هوية العناصر المتورطة وإلقاء القبض عليهم، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأوضح البيان، أن "المتهمين متورطون في أعمال إرهابية، شملت إراقة دماء أبرياء، وتخريب أماكن دينية مقدسة، من بينها ضريح الإمام زاده محمد في منطقة موسى الكاظم، إضافة إلى استهداف حسينيات ومساجد في عدد من مدن المحافظة".وأشارت العلاقات العامة للحرس الثوري، إلى "قيامهم بتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والإخلال بالأمن والنظام العام، وبث الخوف والهلع بين المواطنين".وأكدت أن "الأجهزة الأمنية ستواصل بحزم التصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار، مشددة على أن أمن المواطنين خط أحمر، وأن المتورطين سيُحالون إلى الجهات القضائية المختصة.وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال، السبت الماضي، إن "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يُعتبر مجرماً نتيجة الخسائر في الأرواح والأضرار والافتراءات الموجهة ضد الشعب الإيراني".وأكد خامنئي، في كلمة له، أن "الولايات المتحدة تسعى لاستعادة هيمنتها على إيران"، محملا ترامب مسؤولية "الخسائر والأضرار والاتهامات الباطلة الموجهة ضد إيران".وأضاف أن "إيران لن تُقاد إلى حرب، لكنها لن تتهاون مع المجرمين في الداخل"، مشيراً إلى أن عددًا كبيرًا من متزعمي وقادة أعمال الشغب والتخريب قد تم اعتقالهم.وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

https://sarabic.ae/20260118/إيران-تتوعد-أي-دولة-تصنف-فيلق-القدس-التابع-للحرس-الثوري-كـمنظمة-إرهابية-1109363943.html

https://sarabic.ae/20260118/إعلام-أمريكي-يكشف-تفاصيل-اللحظة-الحاسمة-في-قرار-ترامب-بشأن-إيران-1109358508.html

https://sarabic.ae/20260117/تأجيل-أم-إلغاء-ما-أسباب-تراجع-ترامب-عن-قصف-إيران-وما-موقف-إسرائيل؟-1109347834.html

https://sarabic.ae/20260117/نحن-معكم-مصيرنا-واحد-عراقيون-يخرجون-بمسيرة-تضامن-مع-إيران-ضد-تهديدات-واشنطن--1109335072.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم