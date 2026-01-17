"نحن معكم مصيرنا واحد".. عراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260117/نحن-معكم-مصيرنا-واحد-عراقيون-يخرجون-بمسيرة-تضامن-مع-إيران-ضد-تهديدات-واشنطن--1109335072.html
"نحن معكم مصيرنا واحد".. عراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن
"نحن معكم مصيرنا واحد".. عراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن
سبوتنيك عربي
تحت شعار "نحن معكم مصيرنا واحد"، نظّم عراقيون وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في العاصمة العرقية بغداد، أمس الجمعة، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الإيراني في... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T11:37+0000
2026-01-17T11:52+0000
العراق
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
تضامن
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109334514_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5b8333baa0656e0d11da6c6fb6f8f801.jpg
وأفاد مراسل "سوتنيك" في العراق، بأن المشاركين في الوقفة حملوا الأعلام الإيرانية، وأعربوا عن رفضهم للمخططات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، كما أحرقوا العلمين الإسرائيلي والأمريكي.وأعرب أحد المشاركين في الوقفة، أسعد يونس، في حديث لـ"سبوتنيك"، عن تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا دعمه لمواقف المرجعية الدينية العليا في مواجهة ما وصفه بـ "العدوان الإسرائيلي" والتدخلات الأمريكية في المنطقة.وأضاف يونس: "الوقوف إلى جانب إيران يأتي انطلاقا من موقف مبدئي يرفض الاعتداءات على سيادة الدول، ويؤكد أهمية وحدة الموقف الإسلامي في مواجهة التحديات الإقليمية".وأشار إلى أن "العراق، كان ولا يزال جزءا من معادلة الدفاع عن قضايا المنطقة"، داعيا إلى "موقف موحد يرفض التصعيد ويؤكد حق الشعوب في الأمن والسيادة".بدوره، أكد أبو محمود الحسيني، مشارك في الوقفة، لـ"سبوتنيك"، "رفضه لما وصفه بمشاريع الاحتلال والهيمنة التي تستهدف تغيير هوية شعوب المنطقة ومعتقداتها الدينية".وأوضح الحسيني أن ما يجري اليوم يمثل، برأيه، "محاولة لفرض واقع سياسي وثقافي جديد على دول المنطقة"، مشددا على أن "المسلمين، بمختلف مذاهبهم وانتماءاتهم، يقفون صفا واحدا في الدفاع عن دينهم ومقدساتهم".وأضاف: "وحدة المسلمين، تشكل سدا منيعا أمام أي محاولات للسيطرة أو الإخضاع"، مؤكدا أن الالتفاف حول "المرجعية الدينية يعكس وعيا جماعيا بضرورة الحفاظ على الهوية الدينية ومواجهة التحديات الراهنة".إلى ذلك، أعرب المشارك في الوقفة حامد حسين، عن دعمه للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة ما وصفه بـ "العدوان الأمريكي والمساندة الإسرائيلية"، مؤكدا أن "هذا الموقف يأتي وفاء لما قدمته إيران للعراق في عام 2014 خلال الظروف الأمنية الصعبة التي مر بها البلد".ولفت حسين إلى أن "هذا الدعم يأتي في إطار التضامن والمساندة السياسية والشعبية، والتأكيد على العلاقات المشتركة بين الشعبين".
العراق
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109334514_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8e577180fb2b0c7950959634fe23ba50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, تضامن, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, تضامن, تقارير سبوتنيك, حصري

"نحن معكم مصيرنا واحد".. عراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن

11:37 GMT 17.01.2026 (تم التحديث: 11:52 GMT 17.01.2026)
© Sputnik . HASSAN NABILعراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن
عراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
تحت شعار "نحن معكم مصيرنا واحد"، نظّم عراقيون وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في العاصمة العرقية بغداد، أمس الجمعة، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الإيراني في مواجهة التهديدات الأمريكية.
وأفاد مراسل "سوتنيك" في العراق، بأن المشاركين في الوقفة حملوا الأعلام الإيرانية، وأعربوا عن رفضهم للمخططات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، كما أحرقوا العلمين الإسرائيلي والأمريكي.

كما رفع المشاركون شعارات التضامن، واستحضروا ذاكرة عام 2014، مؤكدين أن ما يجمع الشعوب في أوقات الشدة لا يمكن أن يُنسى، في مشهد يعكس غضبا، ووفاء، ورسالة سياسية واضحة مفادها أن الصراعات الحالية لم تعد بعيدة عن وجدان الشارع العراقي ولا عن حساباته.

وأعرب أحد المشاركين في الوقفة، أسعد يونس، في حديث لـ"سبوتنيك"، عن تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا دعمه لمواقف المرجعية الدينية العليا في مواجهة ما وصفه بـ "العدوان الإسرائيلي" والتدخلات الأمريكية في المنطقة.
وأضاف يونس: "الوقوف إلى جانب إيران يأتي انطلاقا من موقف مبدئي يرفض الاعتداءات على سيادة الدول، ويؤكد أهمية وحدة الموقف الإسلامي في مواجهة التحديات الإقليمية".
© Sputnik . HASSAN NABILعراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن
عراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
عراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن
© Sputnik . HASSAN NABIL
وأشار إلى أن "العراق، كان ولا يزال جزءا من معادلة الدفاع عن قضايا المنطقة"، داعيا إلى "موقف موحد يرفض التصعيد ويؤكد حق الشعوب في الأمن والسيادة".
بدوره، أكد أبو محمود الحسيني، مشارك في الوقفة، لـ"سبوتنيك"، "رفضه لما وصفه بمشاريع الاحتلال والهيمنة التي تستهدف تغيير هوية شعوب المنطقة ومعتقداتها الدينية".
© Sputnik . HASSAN NABILعراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن
عراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
عراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن
© Sputnik . HASSAN NABIL
وأوضح الحسيني أن ما يجري اليوم يمثل، برأيه، "محاولة لفرض واقع سياسي وثقافي جديد على دول المنطقة"، مشددا على أن "المسلمين، بمختلف مذاهبهم وانتماءاتهم، يقفون صفا واحدا في الدفاع عن دينهم ومقدساتهم".
وأضاف: "وحدة المسلمين، تشكل سدا منيعا أمام أي محاولات للسيطرة أو الإخضاع"، مؤكدا أن الالتفاف حول "المرجعية الدينية يعكس وعيا جماعيا بضرورة الحفاظ على الهوية الدينية ومواجهة التحديات الراهنة".
© Sputnik . HASSAN NABILعراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن
عراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
عراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن
© Sputnik . HASSAN NABIL
إلى ذلك، أعرب المشارك في الوقفة حامد حسين، عن دعمه للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة ما وصفه بـ "العدوان الأمريكي والمساندة الإسرائيلية"، مؤكدا أن "هذا الموقف يأتي وفاء لما قدمته إيران للعراق في عام 2014 خلال الظروف الأمنية الصعبة التي مر بها البلد".
وأضاف: "مشاركة العراقيين في التظاهرات التضامنية تعكس موقفا شعبيا يستند إلى مبدأ رد الوفاء بالوفاء"، مشيرا إلى أن "إيران وقفت إلى جانب العراق في وقت حرج، ولن يتخلى العراقيون عن دعمها عند الحاجة".
ولفت حسين إلى أن "هذا الدعم يأتي في إطار التضامن والمساندة السياسية والشعبية، والتأكيد على العلاقات المشتركة بين الشعبين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала