"نحن معكم مصيرنا واحد".. عراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن

تحت شعار "نحن معكم مصيرنا واحد"، نظّم عراقيون وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في العاصمة العرقية بغداد، أمس الجمعة، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الإيراني في... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

وأفاد مراسل "سوتنيك" في العراق، بأن المشاركين في الوقفة حملوا الأعلام الإيرانية، وأعربوا عن رفضهم للمخططات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، كما أحرقوا العلمين الإسرائيلي والأمريكي.وأعرب أحد المشاركين في الوقفة، أسعد يونس، في حديث لـ"سبوتنيك"، عن تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا دعمه لمواقف المرجعية الدينية العليا في مواجهة ما وصفه بـ "العدوان الإسرائيلي" والتدخلات الأمريكية في المنطقة.وأضاف يونس: "الوقوف إلى جانب إيران يأتي انطلاقا من موقف مبدئي يرفض الاعتداءات على سيادة الدول، ويؤكد أهمية وحدة الموقف الإسلامي في مواجهة التحديات الإقليمية".وأشار إلى أن "العراق، كان ولا يزال جزءا من معادلة الدفاع عن قضايا المنطقة"، داعيا إلى "موقف موحد يرفض التصعيد ويؤكد حق الشعوب في الأمن والسيادة".بدوره، أكد أبو محمود الحسيني، مشارك في الوقفة، لـ"سبوتنيك"، "رفضه لما وصفه بمشاريع الاحتلال والهيمنة التي تستهدف تغيير هوية شعوب المنطقة ومعتقداتها الدينية".وأوضح الحسيني أن ما يجري اليوم يمثل، برأيه، "محاولة لفرض واقع سياسي وثقافي جديد على دول المنطقة"، مشددا على أن "المسلمين، بمختلف مذاهبهم وانتماءاتهم، يقفون صفا واحدا في الدفاع عن دينهم ومقدساتهم".وأضاف: "وحدة المسلمين، تشكل سدا منيعا أمام أي محاولات للسيطرة أو الإخضاع"، مؤكدا أن الالتفاف حول "المرجعية الدينية يعكس وعيا جماعيا بضرورة الحفاظ على الهوية الدينية ومواجهة التحديات الراهنة".إلى ذلك، أعرب المشارك في الوقفة حامد حسين، عن دعمه للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة ما وصفه بـ "العدوان الأمريكي والمساندة الإسرائيلية"، مؤكدا أن "هذا الموقف يأتي وفاء لما قدمته إيران للعراق في عام 2014 خلال الظروف الأمنية الصعبة التي مر بها البلد".ولفت حسين إلى أن "هذا الدعم يأتي في إطار التضامن والمساندة السياسية والشعبية، والتأكيد على العلاقات المشتركة بين الشعبين".

