"نحن معكم مصيرنا واحد".. عراقيون يخرجون بمسيرة تضامن مع إيران ضد تهديدات واشنطن
11:37 GMT 17.01.2026 (تم التحديث: 11:52 GMT 17.01.2026)
© Sputnik . HASSAN NABIL
© Sputnik . HASSAN NABIL
تحت شعار "نحن معكم مصيرنا واحد"، نظّم عراقيون وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في العاصمة العرقية بغداد، أمس الجمعة، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الإيراني في مواجهة التهديدات الأمريكية.
وأفاد مراسل "سوتنيك" في العراق، بأن المشاركين في الوقفة حملوا الأعلام الإيرانية، وأعربوا عن رفضهم للمخططات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، كما أحرقوا العلمين الإسرائيلي والأمريكي.
كما رفع المشاركون شعارات التضامن، واستحضروا ذاكرة عام 2014، مؤكدين أن ما يجمع الشعوب في أوقات الشدة لا يمكن أن يُنسى، في مشهد يعكس غضبا، ووفاء، ورسالة سياسية واضحة مفادها أن الصراعات الحالية لم تعد بعيدة عن وجدان الشارع العراقي ولا عن حساباته.
وأعرب أحد المشاركين في الوقفة، أسعد يونس، في حديث لـ"سبوتنيك"، عن تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا دعمه لمواقف المرجعية الدينية العليا في مواجهة ما وصفه بـ "العدوان الإسرائيلي" والتدخلات الأمريكية في المنطقة.
وأضاف يونس: "الوقوف إلى جانب إيران يأتي انطلاقا من موقف مبدئي يرفض الاعتداءات على سيادة الدول، ويؤكد أهمية وحدة الموقف الإسلامي في مواجهة التحديات الإقليمية".
© Sputnik . HASSAN NABIL
© Sputnik . HASSAN NABIL
وأشار إلى أن "العراق، كان ولا يزال جزءا من معادلة الدفاع عن قضايا المنطقة"، داعيا إلى "موقف موحد يرفض التصعيد ويؤكد حق الشعوب في الأمن والسيادة".
بدوره، أكد أبو محمود الحسيني، مشارك في الوقفة، لـ"سبوتنيك"، "رفضه لما وصفه بمشاريع الاحتلال والهيمنة التي تستهدف تغيير هوية شعوب المنطقة ومعتقداتها الدينية".
© Sputnik . HASSAN NABIL
© Sputnik . HASSAN NABIL
وأوضح الحسيني أن ما يجري اليوم يمثل، برأيه، "محاولة لفرض واقع سياسي وثقافي جديد على دول المنطقة"، مشددا على أن "المسلمين، بمختلف مذاهبهم وانتماءاتهم، يقفون صفا واحدا في الدفاع عن دينهم ومقدساتهم".
وأضاف: "وحدة المسلمين، تشكل سدا منيعا أمام أي محاولات للسيطرة أو الإخضاع"، مؤكدا أن الالتفاف حول "المرجعية الدينية يعكس وعيا جماعيا بضرورة الحفاظ على الهوية الدينية ومواجهة التحديات الراهنة".
© Sputnik . HASSAN NABIL
© Sputnik . HASSAN NABIL
إلى ذلك، أعرب المشارك في الوقفة حامد حسين، عن دعمه للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة ما وصفه بـ "العدوان الأمريكي والمساندة الإسرائيلية"، مؤكدا أن "هذا الموقف يأتي وفاء لما قدمته إيران للعراق في عام 2014 خلال الظروف الأمنية الصعبة التي مر بها البلد".
وأضاف: "مشاركة العراقيين في التظاهرات التضامنية تعكس موقفا شعبيا يستند إلى مبدأ رد الوفاء بالوفاء"، مشيرا إلى أن "إيران وقفت إلى جانب العراق في وقت حرج، ولن يتخلى العراقيون عن دعمها عند الحاجة".
ولفت حسين إلى أن "هذا الدعم يأتي في إطار التضامن والمساندة السياسية والشعبية، والتأكيد على العلاقات المشتركة بين الشعبين".