إيران تتوعد أي دولة تصنف "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري كـ"منظمة إرهابية"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران تتوعد أي دولة تصنف "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري كـ"منظمة إرهابية"
إيران تتوعد أي دولة تصنف "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري كـ"منظمة إرهابية"
© x.com
تابعنا عبر
حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، من أن "تصنيف الأرجنتين أو أي دولة أخرى "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، سيقابل برد مناسب من جانب طهران".
وأكد في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن "الاتهامات الأوروبية والأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران "لا أساس لها من الصحة"، واصفا إياها بـ"الادعاءات الكاذبة".
كما نفى بقائي صحة التقارير التي تحدثت عن إعدام 800 شخص خلال الأحداث الأخيرة في إيران، معتبرا إياها "غير حقيقية وغير مسؤولة".
وقال بقائي إن مزاعم التعاطف والقلق الغربي بشأن حقوق الإنسان في إيران "كذب محض"، وفق تعبيره، مشددا على أن "ما يتم تداوله حول الإعدامات لا يستند إلى وقائع".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
إعلام أمريكي يكشف تفاصيل "اللحظة الحاسمة" في قرار ترامب بشأن إيران
09:47 GMT
وأضاف أن إيران ستواصل السعي لمحاسبة أمريكا على ما وصفه بـ"جرائمها بحق الشعب الإيراني" عبر الأطر الدولية، مؤكدا امتلاك الأجهزة الأمنية الإيرانية وثائق تثبت، بحسب قوله، الدعم العلني الأمريكي والإسرائيلي لأعمال العنف داخل إيران.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إغلاق أي سفارة أجنبية بشكل كامل في إيران.
وكان الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، أدرج، أمس السبت، "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، على قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما لاقى استحسان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر.
وأشار بيان رسمي صادر عن مكتب الرئيس الأرجنتيني، أن الفيلق متخصص في "التدريب على تنفيذ هجمات إرهابية في دول أخرى"، مضيفا أن الأرجنتين تُحمّله مسؤولية هجمات بوينس آيرس الإرهابية في تسعينيات القرن الماضي على السفارة الإسرائيلية ومركز "الجمعية الإسرائيلية المشتركة الأرجنتينية" اليهودي.
