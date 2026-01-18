إيران تتوعد أي دولة تصنف "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري كـ"منظمة إرهابية"
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
© x.com
حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، من أن "تصنيف الأرجنتين أو أي دولة أخرى "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، سيقابل برد مناسب من جانب طهران".
وأكد في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن "الاتهامات الأوروبية والأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران "لا أساس لها من الصحة"، واصفا إياها بـ"الادعاءات الكاذبة".
كما نفى بقائي صحة التقارير التي تحدثت عن إعدام 800 شخص خلال الأحداث الأخيرة في إيران، معتبرا إياها "غير حقيقية وغير مسؤولة".
📹 بقائی: ادعای حقوق بشری کشورهای اروپایی بیاعتبار است— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 18, 2026
آنها اگر صداقت داشتند تحریمهای دارویی و غذایی را برمیداشتند
صحبتهایی درباره اعدام ۸۰۰ نفر غیر واقعی است
خانم اسفندیاری جرمی مرتکب نشده و امیدواریم زودتر آزاد شوند
هیچ سفارتخانه ای در ایران تعطیل نشده است https://t.co/DKghqJSyfr pic.twitter.com/caGJvz8NgY
وقال بقائي إن مزاعم التعاطف والقلق الغربي بشأن حقوق الإنسان في إيران "كذب محض"، وفق تعبيره، مشددا على أن "ما يتم تداوله حول الإعدامات لا يستند إلى وقائع".
وأضاف أن إيران ستواصل السعي لمحاسبة أمريكا على ما وصفه بـ"جرائمها بحق الشعب الإيراني" عبر الأطر الدولية، مؤكدا امتلاك الأجهزة الأمنية الإيرانية وثائق تثبت، بحسب قوله، الدعم العلني الأمريكي والإسرائيلي لأعمال العنف داخل إيران.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إغلاق أي سفارة أجنبية بشكل كامل في إيران.
وكان الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، أدرج، أمس السبت، "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، على قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما لاقى استحسان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر.
Estados Unidos celebra la decisión de la Argentina, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista. Como una unidad clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la Fuerza Quds ha alimentado la violencia… https://t.co/LPUyoWYdvl— Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) January 18, 2026
وأشار بيان رسمي صادر عن مكتب الرئيس الأرجنتيني، أن الفيلق متخصص في "التدريب على تنفيذ هجمات إرهابية في دول أخرى"، مضيفا أن الأرجنتين تُحمّله مسؤولية هجمات بوينس آيرس الإرهابية في تسعينيات القرن الماضي على السفارة الإسرائيلية ومركز "الجمعية الإسرائيلية المشتركة الأرجنتينية" اليهودي.