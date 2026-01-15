https://sarabic.ae/20260115/البيت-الأبيض-نراقب-عن-كثب-الوضع-في-إيران-وكل-الخيارات-مطروحة-1109282481.html
البيت الأبيض: نراقب عن كثب الوضع في إيران وكل الخيارات مطروحة
البيت الأبيض: نراقب عن كثب الوضع في إيران وكل الخيارات مطروحة
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، مؤكدا أن "كافة الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة".كما أكدت ليفيت أن ترامب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكنها لم تكشف عن تفاصيل محادثتهما.واندلعت الاحتجاجات في إيران، في أواخر ديسمبر/ كانون الثاني 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا أول أمس الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران، إلى "مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة"، وفق تعبيره. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق".وتوعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة "في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه غير مطّلع على تقارير من هذا النوع.
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة".
وأضافت أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".
كما أكدت ليفيت أن ترامب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكنها لم تكشف عن تفاصيل محادثتهما.
واندلعت الاحتجاجات في إيران، في أواخر ديسمبر/ كانون الثاني 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات
"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا أول أمس الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران، إلى "مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة"، وفق تعبيره. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق".
وتوعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة "في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه غير مطّلع على تقارير من هذا النوع.