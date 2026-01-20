https://sarabic.ae/20260120/رئيس-لجنة-الأمن-القومي-بالبرلمان-الإيراني-يحذر-واشنطن-من-اتخاذ-خطوات-عدائية-ضد-طهران-1109411673.html

رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني يحذر واشنطن من اتخاذ خطوات عدائية ضد طهران

رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني يحذر واشنطن من اتخاذ خطوات عدائية ضد طهران

سبوتنيك عربي

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، على ضرورة أن تفكر الولايات المتحدة الأمريكية في عواقب أي هجوم على إيران. 20.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-20T00:50+0000

2026-01-20T00:50+0000

2026-01-20T00:51+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101996/58/1019965897_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_ba7f47d185b81985bf15375b21598a7e.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال عزيزي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن إيران الآن دولة أقوى وأكثر استعدادًا مما كانت عليه خلال حرب الأيام الإثني عشر مع إسرائيل في يونيو/ حزيران 2025، لافتا إلى أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في حالة تأهب قصوى، وقد ازدادت قوتها بشكل ملحوظ.وأضاف: "إذا أخطأت الولايات المتحدة مجددًا في حساباتها بناءً على معلومات تحليلية خاطئة قدّمتها إسرائيل، فسيتعين عليها بالتأكيد أن تُفكّر في العواقب".وكان البيت الأبيض، أعلن يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب، وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "كافة الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".فيما كشف تقرير يوم الخميس الماضي، أن 3 دول عربية أقنعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجنب شنّ هجوم على إيران، وأوضح مصدر لوسائل إعلام أمريكية، أن قطر والسعودية وسلطنة عمان، طلبت من ترامب "منح إيران فرصة"، وفق تعبيره.واندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني،وتحوّلت المظاهرات في عدة مدن إلى مواجهات مع الشرطة، وسط هتافات مناهضة للنظام، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من جانب القوات الأمنية والمحتجين على حد سواء.وفي 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت السلطات الإيرانية سيطرتها على الوضع، متهمة أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات".من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، المشاركين في الاحتجاجات إلى مواصلة تحركاتهم و"السيطرة على مؤسسات السلطة"، مؤكدا عبر منصته "تروث سوشيال" أن "المساعدة في الطريق"، وفق تعبيره.كما حذر ترامب من اتخاذ إجراءات صارمة في حال قامت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يطلع على تقارير تفيد بوقوع مثل هذه الإعدامات.

https://sarabic.ae/20260114/عراقجي-في-اتصال-مع-فيدان-وابن-زايد-عناصر-إرهابية-مدعومة-من-أمريكا-وإسرائيل-تحرض-على-العنف-في-إيران-1109220037.html

https://sarabic.ae/20260115/محلل-سياسي-عماني-لـسبوتنيك-التوتر-بين-أمريكا-وإيران-في-منطقة-الخليج-يشهد-تراجعا-1109278086.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم