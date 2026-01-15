https://sarabic.ae/20260115/محلل-سياسي-عماني-لـسبوتنيك-التوتر-بين-أمريكا-وإيران-في-منطقة-الخليج-يشهد-تراجعا-1109278086.html

محلل سياسي عماني لـ"سبوتنيك": التوتر بين أمريكا وإيران في منطقة الخليج يشهد تراجعا

محلل سياسي عماني لـ"سبوتنيك": التوتر بين أمريكا وإيران في منطقة الخليج يشهد تراجعا

أكد الكاتب والمحلل السياسي العماني، خميس بن عبيد القطيطي، أن التوتر الذي تشهده منطقة الخليج على خلفية الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ايران... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال الكاتب القطيطي لـ" سبوتنيك": "أعتقد أنه هناك تراجع في حالة احتدام المواجهة بين الطرفين، والولايات المتحدة أدركت أن هناك تداعيات كبيرة قد تتعرض لها المصالح الأمريكية في المنطقة وخاصة في القواعد الامريكية في الخليج العربي، مثل مراكز القيادة، والقطع البحرية الأمريكية، كذلك أيضا الحلقة الأضعف وهي الكيان الصهيوني الذي سيتعرض لضربات لموجعة ومؤلمة وقاتلة، قد تفوق ما تعرضت له في حرب الاثني عشر يوما"، وفق تعبيره.وأردف القطيطي: ""هذا العدوان سيضر بالأمن والسلم الدولي في المنطقة والعالم، بالإضافة لحركة الاقتصاد العالمي، وتأثر أسواق النفط، وكذلك ستضرر مصالح الولايات المتحدة الامريكية".وختم الكاتب خميس بن عبيد القطيطي حديثه: "بالنسبة للأوضاع والحياة العامة في دول الخليج العربية، الحياة فيها طبيعية، ولا يوجد هناك أي حراك غير طبيعي، ولا توجد أية مشاهد للاستعداد أو القلق التي تفرزه الأحداث الجارية"، مشيرا إلى أن دول الخليج تقرأ وتتابع المشهد، وتقف إلى جانب عدم تصعيد التوتر في منطقة الخليج.وفي السياق ذاته، كشف تقرير، اليوم الخميس، أن 3 دول عربية أقنعت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتجنب شنّ هجوم على إيران.واندلعت الاحتجاجات في إيران، في أواخر ديسمبر/ كانون الثاني 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

