واشنطن تفتتح خلية عمليات جديدة داخل قاعدة "العديد" في قطر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، افتتاح خلية عمليات جديدة للدفاع الجوي في قاعدة "العديد" الجوية في قطر، "في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون... 13.01.2026
وقالت "سنتكوم"، عبر منصة "إكس"، إن القيادة المركزية بالتعاون مع شركائها الإقليميين دشنت خلية تنسيق جديدة داخل قاعدة العديد، لتعزيز منظومة الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل في المنطقة.وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن مركز العمليات الجوية المشتركة في قطر، الذي أُنشئ قبل أكثر من 20 عاما، يضم حاليا ممثلين عن 17 دولة يعملون على تنسيق استخدام الأصول الجوية العسكرية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.يشار إلى أن الجيش الأمريكي أعلن، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، افتتاح مركز قيادة مشترك للدفاع الجوي مع قطر في قاعدة "العديد" الجوية.وتعد قاعدة "العديد" في قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، إذ تستوعب أكثر من 10 آلاف جندي، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، افتتاح خلية عمليات جديدة للدفاع الجوي في قاعدة "العديد" الجوية في قطر، "في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الدفاع الجوي والصاروخي بين أمريكا وشركائها في منطقة الشرق الأوسط"، بحسب بيان لها.
وقالت "سنتكوم"، عبر منصة "إكس"، إن القيادة المركزية بالتعاون مع شركائها الإقليميين دشنت خلية تنسيق جديدة داخل قاعدة العديد، لتعزيز منظومة الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل في المنطقة.
وأوضح البيان أن الخلية الجديدة، التي تحمل اسم "الخلية المشتركة لعمليات الدفاع الجوي في الشرق الأوسط" (MED-CDOC) تقع ضمن مركز العمليات الجوية المشتركة (CAOC)، وتضم عناصر من أمريكا ودول شريكة، وتهدف إلى "تعزيز التكامل وتنسيق الجهود الدفاعية بين الأطراف المعنية".
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن مركز العمليات الجوية المشتركة في قطر، الذي أُنشئ قبل أكثر من 20 عاما، يضم حاليا ممثلين عن 17 دولة يعملون على تنسيق استخدام الأصول الجوية العسكرية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
يشار إلى أن الجيش الأمريكي أعلن، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، افتتاح مركز قيادة مشترك للدفاع الجوي مع قطر
في قاعدة "العديد" الجوية.
وتعد قاعدة "العديد" في قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، إذ تستوعب أكثر من 10 آلاف جندي، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.