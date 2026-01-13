https://sarabic.ae/20260113/واشنطن-تفتتح-خلية-عمليات-جديدة-داخل-قاعدة-العديد-في-قطر-1109200053.html

واشنطن تفتتح خلية عمليات جديدة داخل قاعدة "العديد" في قطر

واشنطن تفتتح خلية عمليات جديدة داخل قاعدة "العديد" في قطر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، افتتاح خلية عمليات جديدة للدفاع الجوي في قاعدة "العديد" الجوية في قطر، "في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون... 13.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت "سنتكوم"، عبر منصة "إكس"، إن القيادة المركزية بالتعاون مع شركائها الإقليميين دشنت خلية تنسيق جديدة داخل قاعدة العديد، لتعزيز منظومة الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل في المنطقة.وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن مركز العمليات الجوية المشتركة في قطر، الذي أُنشئ قبل أكثر من 20 عاما، يضم حاليا ممثلين عن 17 دولة يعملون على تنسيق استخدام الأصول الجوية العسكرية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.يشار إلى أن الجيش الأمريكي أعلن، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، افتتاح مركز قيادة مشترك للدفاع الجوي مع قطر في قاعدة "العديد" الجوية.وتعد قاعدة "العديد" في قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، إذ تستوعب أكثر من 10 آلاف جندي، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

