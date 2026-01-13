واشنطن تفتتح خلية عمليات جديدة داخل قاعدة "العديد" في قطر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260113/واشنطن-تفتتح-خلية-عمليات-جديدة-داخل-قاعدة-العديد-في-قطر-1109200053.html
واشنطن تفتتح خلية عمليات جديدة داخل قاعدة "العديد" في قطر
واشنطن تفتتح خلية عمليات جديدة داخل قاعدة "العديد" في قطر
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، افتتاح خلية عمليات جديدة للدفاع الجوي في قاعدة "العديد" الجوية في قطر، "في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T14:56+0000
2026-01-13T14:56+0000
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093826955_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b296f201c862b2df2b9d35f6e69e5dc0.jpg
وقالت "سنتكوم"، عبر منصة "إكس"، إن القيادة المركزية بالتعاون مع شركائها الإقليميين دشنت خلية تنسيق جديدة داخل قاعدة العديد، لتعزيز منظومة الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل في المنطقة.وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن مركز العمليات الجوية المشتركة في قطر، الذي أُنشئ قبل أكثر من 20 عاما، يضم حاليا ممثلين عن 17 دولة يعملون على تنسيق استخدام الأصول الجوية العسكرية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.يشار إلى أن الجيش الأمريكي أعلن، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، افتتاح مركز قيادة مشترك للدفاع الجوي مع قطر في قاعدة "العديد" الجوية.وتعد قاعدة "العديد" في قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، إذ تستوعب أكثر من 10 آلاف جندي، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
https://sarabic.ae/20250627/120-ثانية-فاصلة-كشف-تفاصيل-ما-حدث-في-قاعدة-العديد-القطرية-لحظة-الهجوم-الإيراني-1102117542.html
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093826955_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_f5861fda891a498e435dd2d53fb93775.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

واشنطن تفتتح خلية عمليات جديدة داخل قاعدة "العديد" في قطر

14:56 GMT 13.01.2026
© AP Photoقاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر
قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، افتتاح خلية عمليات جديدة للدفاع الجوي في قاعدة "العديد" الجوية في قطر، "في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الدفاع الجوي والصاروخي بين أمريكا وشركائها في منطقة الشرق الأوسط"، بحسب بيان لها.
وقالت "سنتكوم"، عبر منصة "إكس"، إن القيادة المركزية بالتعاون مع شركائها الإقليميين دشنت خلية تنسيق جديدة داخل قاعدة العديد، لتعزيز منظومة الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل في المنطقة.
وأوضح البيان أن الخلية الجديدة، التي تحمل اسم "الخلية المشتركة لعمليات الدفاع الجوي في الشرق الأوسط" (MED-CDOC) تقع ضمن مركز العمليات الجوية المشتركة (CAOC)، وتضم عناصر من أمريكا ودول شريكة، وتهدف إلى "تعزيز التكامل وتنسيق الجهود الدفاعية بين الأطراف المعنية".
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن مركز العمليات الجوية المشتركة في قطر، الذي أُنشئ قبل أكثر من 20 عاما، يضم حاليا ممثلين عن 17 دولة يعملون على تنسيق استخدام الأصول الجوية العسكرية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
120 ثانية فاصلة... كشف تفاصيل ما حدث في قاعدة "العديد" القطرية لحظة الهجوم الإيراني
27 يونيو 2025, 06:19 GMT
يشار إلى أن الجيش الأمريكي أعلن، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، افتتاح مركز قيادة مشترك للدفاع الجوي مع قطر في قاعدة "العديد" الجوية.
وتعد قاعدة "العديد" في قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، إذ تستوعب أكثر من 10 آلاف جندي، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала