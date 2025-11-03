عربي
أمساليوم
بث مباشر
أمريكا وقطر تعلنان افتتاح مركز قيادة مشترك للدفاع الجوي في قاعدة "العديد"
أمريكا وقطر تعلنان افتتاح مركز قيادة مشترك للدفاع الجوي في قاعدة "العديد"
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/18/1102004857_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_57ed81f50f6dec6e8ad6bc6508ddc1b7.jpg
أمريكا وقطر تعلنان افتتاح مركز قيادة مشترك للدفاع الجوي في قاعدة "العديد"

20:42 GMT 03.11.2025
© Sputnikقاعدة العديد... أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
قاعدة العديد... أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، عن افتتاح مركز قيادة مشترك للدفاع الجوي مع قطر في قاعدة "العديد" الجوية.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة "إكس": "افتتحت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أول مركز قيادة ثنائي مشترك للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بالتعاون مع دولة قطر، في قاعدة العديد الجوية، في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)".
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، إن "العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة وقطر أقوى من أي وقت مضى"، لافتا إلى أن "مركز القيادة المشترك الجديد للدفاع الجوي سيسهم في تعزيز التعاون الأمني الإقليمي اليوم وفي الأشهر والسنوات القادمة".

من جانبها قالت وزارة الدفاع القطرية، في منشور على حسابها على منصة "إكس"، إن رئيس أركان القوات المسلحة القطرية جاسم المناعي، وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر افتتحا مركز القيادة المشترك للدفاع الجوي.

قاعدة العديد... أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
وسائط متعددة
قاعدة العديد... أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
24 يونيو, 12:27 GMT
وفي 22 حزيران/ يونيو الماضي، أغارت قاذفات استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران بقنابل خارقة للتحصينات، وفي اليوم التالي ردت إيران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية في قطر.
وأعقب ذلك إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما من صباح الثلاثاء 24 حزيران/يونيو الماضي، وذلك بعد نحو 12 يوما من القصف المتبادل.
وأكد ترامب، حينئذ، أن الولايات المتحدة نفذت "ضربات جوية ناجحة" على المنشآت النووية الرئيسية في إيران، قائلا إنها "دُمّرت تمامًا" جراء الضربات، لكن السلطات الإيرانية قلّلت من شأن تأثيرها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي على منشآت نووية إيرانية
21 يونيو, 23:58 GMT
وخلافا لتصريحات ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إيران اقتربت من امتلاك سلاح نووي، خلصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران لم تكن تسعى بنشاط لتصنيع سلاح نووي على الأقل في الوقت الحالي، بل كانت بعيدة بمقدار 3 سنوات عن هذا الهدف، حسبما نقلت وسائل اعلام أمريكية عن مصادر مطلعة.
من جانبها، أعربت روسيا عن قلقها إزاء الوضع في الشرق الأوسط، ودعت إيران وإسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل الانتقال لاحقا إلى مسار سياسي ودبلوماسي سلمي لتسوية الأزمة الراهنة، كما أبدت روسيا استعدادها للتوسط في حل النزاع بين إيران وإسرائيل إذا لزم الأمر.
إيران ترد على القصف الأمريكي ببدء عملية عسكرية ضد قاعدة العديد في قطر
