https://sarabic.ae/20251103/أمريكا-وقطر-تعلنان-افتتاح-مركز-قيادة-مشترك-للدفاع-الجوي-في-قاعدة-العديد-1106706176.html

أمريكا وقطر تعلنان افتتاح مركز قيادة مشترك للدفاع الجوي في قاعدة "العديد"

أمريكا وقطر تعلنان افتتاح مركز قيادة مشترك للدفاع الجوي في قاعدة "العديد"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، عن افتتاح مركز قيادة مشترك للدفاع الجوي مع قطر في قاعدة "العديد" الجوية. 03.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-03T20:42+0000

2025-11-03T20:42+0000

2025-11-03T20:42+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

قطر

أخبار ايران اليوم

قاعدة العديد العسكرية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/18/1102004857_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_57ed81f50f6dec6e8ad6bc6508ddc1b7.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة "إكس": "افتتحت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أول مركز قيادة ثنائي مشترك للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بالتعاون مع دولة قطر، في قاعدة العديد الجوية، في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)".وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، إن "العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة وقطر أقوى من أي وقت مضى"، لافتا إلى أن "مركز القيادة المشترك الجديد للدفاع الجوي سيسهم في تعزيز التعاون الأمني الإقليمي اليوم وفي الأشهر والسنوات القادمة".وفي 22 حزيران/ يونيو الماضي، أغارت قاذفات استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران بقنابل خارقة للتحصينات، وفي اليوم التالي ردت إيران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية في قطر.وأعقب ذلك إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما من صباح الثلاثاء 24 حزيران/يونيو الماضي، وذلك بعد نحو 12 يوما من القصف المتبادل.وخلافا لتصريحات ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إيران اقتربت من امتلاك سلاح نووي، خلصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران لم تكن تسعى بنشاط لتصنيع سلاح نووي على الأقل في الوقت الحالي، بل كانت بعيدة بمقدار 3 سنوات عن هذا الهدف، حسبما نقلت وسائل اعلام أمريكية عن مصادر مطلعة.من جانبها، أعربت روسيا عن قلقها إزاء الوضع في الشرق الأوسط، ودعت إيران وإسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل الانتقال لاحقا إلى مسار سياسي ودبلوماسي سلمي لتسوية الأزمة الراهنة، كما أبدت روسيا استعدادها للتوسط في حل النزاع بين إيران وإسرائيل إذا لزم الأمر.إيران ترد على القصف الأمريكي ببدء عملية عسكرية ضد قاعدة العديد في قطر

https://sarabic.ae/20250624/قاعدة-العديد-أكبر-قاعدة-عسكرية-أمريكية-في-الشرق-الأوسط-1102006044.html

https://sarabic.ae/20250621/ترامب-يعلن-تنفيذ-هجوم-أمريكي-على-منشآت-نووية-إيرانية-1101920856.html

الولايات المتحدة الأمريكية

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار ايران اليوم, قاعدة العديد العسكرية