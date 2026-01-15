خبير: واشنطن تريد جعل إيران "ليبيا ثانية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260115/خبير-واشنطن-تريد-جعل-إيران-ليبيا-ثانية-1109260092.html
خبير: واشنطن تريد جعل إيران "ليبيا ثانية"
خبير: واشنطن تريد جعل إيران "ليبيا ثانية"
سبوتنيك عربي
صرح فؤاد إيزادي، عالم السياسة بجامعة طهران، بأن "المواجهة العسكرية ضد إيران، أمر لا مفر منه"، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل، "تحاولان تكرار السيناريو الليبي في... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T09:36+0000
2026-01-15T09:37+0000
إيران
أخبار إيران
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg
وقال إيزادي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نعم، الصراع العسكري حتمي، كما تعلمون، هاجمت الولايات المتحدة إيران، في يونيو(حزيران) من العام 2025، وقُتل أكثر من 1200 جندي في البلاد".وأضاف: "ما تزال الولايات المتحدة والكيان الصهيوني (إسرائيل) يمتلكان نزعة حربية، فقد هاجما إيران مرة وفشلا في تحقيق أهدافهما (إسقاط الحكومة الإيرانية الحالية)، وترامب، في نهاية المطاف، سيبقى رئيسًا لثلاث سنوات أخرى، لذلك لديهما خطط وسيناريوهات أخرى لتحقيق أهدافهما، وقد بدأ تنفيذ بعضها في الأسبوعين الماضيين، من خلال إثارة الفوضى والاضطرابات في إيران".وأردف إيزادي: "إنهم (الولايات المتحدة وإسرائيل) يريدون تكرار التجربة الليبية في إيران، ومهاجمة إيران بأسلوب ليبيا ذاته تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان، لكن هناك فرقان جوهريان بين إيران وليبيا (خلال حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي)".وأضاف عالم السياسة بجامعة طهران: "الفرق الثاني هو أن الشعب الإيراني رأى التجربة الليبية، وأدرك أن الأمريكيين لا يكترثون إطلاقًا بحقوق الإنسان، إذ سمحوا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص".وأشار الخبير الإيراني أيضًا إلى احتمال قيام الولايات المتحدة، أثناء إجلائها لقواتها العسكرية من بعض القواعد في الدول المجاورة لإيران، بشنّ غارات جوية صاروخية باستخدام غواصاتها، كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الغربية، وقال إيزادي: "نعم، تمتلك الولايات المتحدة هذه القدرة أيضًا، مع ذلك، سيكون من الخطأ الفادح أن تُقدم على مهاجمة إيران مجددًا".وبرر إيزادي ذلك بأن "السلطات الإيرانية قررت الردّ بجدية أكبر هذه المرة (على أي تحرك عدائي)، لذا فإن أي هجوم أمريكي من هذا القبيل على إيران لن يؤدي إلا إلى حرب شاملة واسعة النطاق، وإذا أراد الأمريكيون تكرار خطأ يونيو 2025، فسيتعين عليهم دفع ثمن باهظ هذه المرة".الولايات المتحدة تطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن حول الوضع في إيران
https://sarabic.ae/20260115/انتهاء-فترة-الإغلاق-الجوي-في-إيران-وتعليق-حالة-تأهب-القاذفات-الأمريكية-1109256689.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_109:0:1849:1305_1920x0_80_0_0_40fbfe80b652dbc227e86e44c6e5cee8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, حصري, تقارير سبوتنيك
إيران, أخبار إيران, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير: واشنطن تريد جعل إيران "ليبيا ثانية"

09:36 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 09:37 GMT 15.01.2026)
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifardالعاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifard
تابعنا عبر
حصري
صرح فؤاد إيزادي، عالم السياسة بجامعة طهران، بأن "المواجهة العسكرية ضد إيران، أمر لا مفر منه"، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل، "تحاولان تكرار السيناريو الليبي في إيران"، على حد قوله.
وقال إيزادي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نعم، الصراع العسكري حتمي، كما تعلمون، هاجمت الولايات المتحدة إيران، في يونيو(حزيران) من العام 2025، وقُتل أكثر من 1200 جندي في البلاد".
وأضاف: "ما تزال الولايات المتحدة والكيان الصهيوني (إسرائيل) يمتلكان نزعة حربية، فقد هاجما إيران مرة وفشلا في تحقيق أهدافهما (إسقاط الحكومة الإيرانية الحالية)، وترامب، في نهاية المطاف، سيبقى رئيسًا لثلاث سنوات أخرى، لذلك لديهما خطط وسيناريوهات أخرى لتحقيق أهدافهما، وقد بدأ تنفيذ بعضها في الأسبوعين الماضيين، من خلال إثارة الفوضى والاضطرابات في إيران".
وأردف إيزادي: "إنهم (الولايات المتحدة وإسرائيل) يريدون تكرار التجربة الليبية في إيران، ومهاجمة إيران بأسلوب ليبيا ذاته تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان، لكن هناك فرقان جوهريان بين إيران وليبيا (خلال حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي)".

وتابع: "الفرق الأول هو أن الحكومة الليبية (بقيادة القذافي) نشأت نتيجة انقلاب عسكري، بينما الحكومة الإيرانية متجذرة بعمق في الثورة الإسلامية، التعبير السلمي عن إرادة الشعب الإيراني".

نافذة في طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
انتهاء فترة الإغلاق الجوي في إيران وتعليق حالة تأهب القاذفات الأمريكية
06:42 GMT
وأضاف عالم السياسة بجامعة طهران: "الفرق الثاني هو أن الشعب الإيراني رأى التجربة الليبية، وأدرك أن الأمريكيين لا يكترثون إطلاقًا بحقوق الإنسان، إذ سمحوا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص".

وتابع إيزادي: "لذلك، فإن المعرفة السياسية للإيرانيين، في ضوء التجربة الليبية، تتجاوز ما كان موجودًا في ليبيا".

وأشار الخبير الإيراني أيضًا إلى احتمال قيام الولايات المتحدة، أثناء إجلائها لقواتها العسكرية من بعض القواعد في الدول المجاورة لإيران، بشنّ غارات جوية صاروخية باستخدام غواصاتها، كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الغربية، وقال إيزادي: "نعم، تمتلك الولايات المتحدة هذه القدرة أيضًا، مع ذلك، سيكون من الخطأ الفادح أن تُقدم على مهاجمة إيران مجددًا".
وبرر إيزادي ذلك بأن "السلطات الإيرانية قررت الردّ بجدية أكبر هذه المرة (على أي تحرك عدائي)، لذا فإن أي هجوم أمريكي من هذا القبيل على إيران لن يؤدي إلا إلى حرب شاملة واسعة النطاق، وإذا أراد الأمريكيون تكرار خطأ يونيو 2025، فسيتعين عليهم دفع ثمن باهظ هذه المرة".
الولايات المتحدة تطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن حول الوضع في إيران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала