انتهاء فترة الإغلاق الجوي في إيران وتعليق حالة تأهب القاذفات الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260115/انتهاء-فترة-الإغلاق-الجوي-في-إيران-وتعليق-حالة-تأهب-القاذفات-الأمريكية-1109256689.html
انتهاء فترة الإغلاق الجوي في إيران وتعليق حالة تأهب القاذفات الأمريكية
انتهاء فترة الإغلاق الجوي في إيران وتعليق حالة تأهب القاذفات الأمريكية
سبوتنيك عربي
بدأت بعض الرحلات الجوية، اليوم الخميس، بالاتجاه نحو العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد أن انتهت فترة التمديد، التي فرضتها السلطات الإيرانية لإغلاق مجالها الجوي. 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T06:42+0000
2026-01-15T06:42+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
إيران
واشنطن
طيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096569504_0:20:1024:596_1920x0_80_0_0_b6589f299a0901e7417d456a84cef5d9.jpg
وكشف موقع "فلايت رادار 24"، المتخصص في تتبع حركة الطيران، أن فترة إغلاق المجال الجوي الإيراني انتهت.وأشار مسؤول أمريكي إلى أن "حالة التأهب، التي أُعلن عنها للقاذفات الأمريكية الموجّهة، ردًا على التطورات المتعلقة بإيران، قد تم تعليقها"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.كما أصدرت إيران إشعارا بإغلاق كامل مجالها الجوي، بحسب الموقع، مشيرًا إلى أن "الحظر سار لمدة تزيد قليلا عن ساعتين، ولا يشمل سوى بعض الرحلات الجوية الدولية".تاكر كارلسون: الضربات الأمريكية ضد إيران "باتت وشيكة"
https://sarabic.ae/20260115/تاكر-كارلسون-الضربات-الأمريكية-ضد-إيران-باتت-وشيكة-1109254443.html
إيران
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096569504_60:0:969:682_1920x0_80_0_0_7abec92a0a1fa70bb1f78afb49e25e1e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, إيران, واشنطن, طيران
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, إيران, واشنطن, طيران

انتهاء فترة الإغلاق الجوي في إيران وتعليق حالة تأهب القاذفات الأمريكية

06:42 GMT 15.01.2026
© Photo / Unsplash/ Elise Zimmermanنافذة في طائرة ركاب
نافذة في طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Photo / Unsplash/ Elise Zimmerman
تابعنا عبر
بدأت بعض الرحلات الجوية، اليوم الخميس، بالاتجاه نحو العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد أن انتهت فترة التمديد، التي فرضتها السلطات الإيرانية لإغلاق مجالها الجوي.
وكشف موقع "فلايت رادار 24"، المتخصص في تتبع حركة الطيران، أن فترة إغلاق المجال الجوي الإيراني انتهت.
وأشار مسؤول أمريكي إلى أن "حالة التأهب، التي أُعلن عنها للقاذفات الأمريكية الموجّهة، ردًا على التطورات المتعلقة بإيران، قد تم تعليقها"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.
الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
تاكر كارلسون: الضربات الأمريكية ضد إيران "باتت وشيكة"
04:42 GMT

ويوم أمس الأربعاء، أفاد مكتب "سبوتنيك" في إيران، استنادًا إلى بيانات موقع "فلايت رادار 24"، بأن سماء طهران خالية ولا توجد أي طائرات أجنبية تحلق في الأجواء، وقد ألغت شركات الطيران الإيرانية عددًا محدودًا من رحلاتها في الوقت الراهن.

كما أصدرت إيران إشعارا بإغلاق كامل مجالها الجوي، بحسب الموقع، مشيرًا إلى أن "الحظر سار لمدة تزيد قليلا عن ساعتين، ولا يشمل سوى بعض الرحلات الجوية الدولية".
تاكر كارلسون: الضربات الأمريكية ضد إيران "باتت وشيكة"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала