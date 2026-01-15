https://sarabic.ae/20260115/انتهاء-فترة-الإغلاق-الجوي-في-إيران-وتعليق-حالة-تأهب-القاذفات-الأمريكية-1109256689.html
انتهاء فترة الإغلاق الجوي في إيران وتعليق حالة تأهب القاذفات الأمريكية
انتهاء فترة الإغلاق الجوي في إيران وتعليق حالة تأهب القاذفات الأمريكية
سبوتنيك عربي
بدأت بعض الرحلات الجوية، اليوم الخميس، بالاتجاه نحو العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد أن انتهت فترة التمديد، التي فرضتها السلطات الإيرانية لإغلاق مجالها الجوي. 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T06:42+0000
2026-01-15T06:42+0000
2026-01-15T06:42+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
إيران
واشنطن
طيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096569504_0:20:1024:596_1920x0_80_0_0_b6589f299a0901e7417d456a84cef5d9.jpg
وكشف موقع "فلايت رادار 24"، المتخصص في تتبع حركة الطيران، أن فترة إغلاق المجال الجوي الإيراني انتهت.وأشار مسؤول أمريكي إلى أن "حالة التأهب، التي أُعلن عنها للقاذفات الأمريكية الموجّهة، ردًا على التطورات المتعلقة بإيران، قد تم تعليقها"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.كما أصدرت إيران إشعارا بإغلاق كامل مجالها الجوي، بحسب الموقع، مشيرًا إلى أن "الحظر سار لمدة تزيد قليلا عن ساعتين، ولا يشمل سوى بعض الرحلات الجوية الدولية".تاكر كارلسون: الضربات الأمريكية ضد إيران "باتت وشيكة"
https://sarabic.ae/20260115/تاكر-كارلسون-الضربات-الأمريكية-ضد-إيران-باتت-وشيكة-1109254443.html
إيران
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096569504_60:0:969:682_1920x0_80_0_0_7abec92a0a1fa70bb1f78afb49e25e1e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, إيران, واشنطن, طيران
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, إيران, واشنطن, طيران
انتهاء فترة الإغلاق الجوي في إيران وتعليق حالة تأهب القاذفات الأمريكية
بدأت بعض الرحلات الجوية، اليوم الخميس، بالاتجاه نحو العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد أن انتهت فترة التمديد، التي فرضتها السلطات الإيرانية لإغلاق مجالها الجوي.
وكشف موقع "فلايت رادار 24"، المتخصص في تتبع حركة الطيران، أن فترة إغلاق المجال الجوي الإيراني انتهت.
وأشار مسؤول أمريكي إلى أن "حالة التأهب، التي أُعلن عنها للقاذفات الأمريكية الموجّهة
، ردًا على التطورات المتعلقة بإيران، قد تم تعليقها"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.
ويوم أمس الأربعاء، أفاد مكتب "سبوتنيك" في إيران، استنادًا إلى بيانات موقع "فلايت رادار 24"، بأن سماء طهران خالية ولا توجد أي طائرات أجنبية تحلق في الأجواء، وقد ألغت شركات الطيران الإيرانية عددًا محدودًا من رحلاتها في الوقت الراهن.
كما أصدرت إيران إشعارا بإغلاق كامل مجالها الجوي، بحسب الموقع، مشيرًا إلى أن "الحظر سار لمدة تزيد قليلا عن ساعتين، ولا يشمل سوى بعض الرحلات الجوية الدولية".