إعلام: الولايات المتحدة تشن غارات على أكثر من 35 هدفا في سوريا
إعلام: الولايات المتحدة تشن غارات على أكثر من 35 هدفا في سوريا
أفادت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مسؤول عسكري أمريكي، أن الولايات المتحدة شنت غارات على أكثر من 35 هدفاً في سوريا في إطار غاراتها على تنظيم داعش... 11.01.2026
وفي وقت سابق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية، بالتعاون مع القوات الشريكة، نفذت غارات على داعش في سوريا.وأشارت الصحيفة إلى إطلاق أكثر من 90 قذيفة موجهة بدقة على أكثر من 35 هدفاً.كما لفتت إلى مشاركة أكثر من 20 طائرة في الغارات، من بينها مقاتلات قاذفة من طراز إف-15إي، وطائرات هجومية من طراز إيه-10، وطائرات دعم جوي من طراز إيه سي-130جيه، وطائرات مسيرة من طراز إم كيو-9. وشاركت أيضاً مقاتلات أردنية من طراز إف-16 في العملية.
إعلام: الولايات المتحدة تشن غارات على أكثر من 35 هدفا في سوريا
00:10 GMT 11.01.2026 (تم التحديث: 00:48 GMT 11.01.2026)
أفادت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مسؤول عسكري أمريكي، أن الولايات المتحدة شنت غارات على أكثر من 35 هدفاً في سوريا في إطار غاراتها على تنظيم داعش الإرهابي(المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).
وفي وقت سابق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية، بالتعاون مع القوات الشريكة، نفذت غارات على داعش في سوريا.
كما لفتت إلى مشاركة أكثر من 20 طائرة في الغارات، من بينها مقاتلات قاذفة من طراز إف-15إي، وطائرات هجومية من طراز إيه-10، وطائرات دعم جوي من طراز إيه سي-130جيه، وطائرات مسيرة من طراز إم كيو-9. وشاركت أيضاً مقاتلات أردنية من طراز إف-16 في العملية.