إعلام: الولايات المتحدة تشن غارات على أكثر من 35 هدفا في سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مسؤول عسكري أمريكي، أن الولايات المتحدة شنت غارات على أكثر من 35 هدفاً في سوريا في إطار غاراتها على تنظيم داعش
الجيش الأمريكي
أخبار سوريا اليوم
العالم
وفي وقت سابق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية، بالتعاون مع القوات الشريكة، نفذت غارات على داعش في سوريا.وأشارت الصحيفة إلى إطلاق أكثر من 90 قذيفة موجهة بدقة على أكثر من 35 هدفاً.كما لفتت إلى مشاركة أكثر من 20 طائرة في الغارات، من بينها مقاتلات قاذفة من طراز إف-15إي، وطائرات هجومية من طراز إيه-10، وطائرات دعم جوي من طراز إيه سي-130جيه، وطائرات مسيرة من طراز إم كيو-9. وشاركت أيضاً مقاتلات أردنية من طراز إف-16 في العملية.
الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العالم
تابعنا عبر
أفادت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مسؤول عسكري أمريكي، أن الولايات المتحدة شنت غارات على أكثر من 35 هدفاً في سوريا في إطار غاراتها على تنظيم داعش الإرهابي(المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).
وفي وقت سابق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية، بالتعاون مع القوات الشريكة، نفذت غارات على داعش في سوريا.
وأشارت الصحيفة إلى إطلاق أكثر من 90 قذيفة موجهة بدقة على أكثر من 35 هدفاً.
صورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة "دقيقة" في سوريا
8 أكتوبر 2025, 08:10 GMT
كما لفتت إلى مشاركة أكثر من 20 طائرة في الغارات، من بينها مقاتلات قاذفة من طراز إف-15إي، وطائرات هجومية من طراز إيه-10، وطائرات دعم جوي من طراز إيه سي-130جيه، وطائرات مسيرة من طراز إم كيو-9. وشاركت أيضاً مقاتلات أردنية من طراز إف-16 في العملية.
