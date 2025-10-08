https://sarabic.ae/20251008/الجيش-الأمريكي-يعلن-تنفيذ-ضربة-دقيقة-في-سوريا-1105748845.html

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة "دقيقة" في سوريا

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة "دقيقة" في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربة في سوريا أسفرت عن مقتل مخطط هجمات رفيع المستوى مرتبط بتنظيم القاعدة. 08.10.2025

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على منصة "إكس"، أن قواتها نفذت ضربة دقيقة في سوريا بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أسفرت عن مقتل محمد عبد الوهاب الأحمد، الذي يعد مخطط هجمات رفيع المستوى وعضوا في جماعة أنصار الإسلام، وهي جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة.وأكدت القيادة المركزية أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لاستهداف القيادات الإرهابية وتعطيل قدراتها على التخطيط والتنفيذ، مشيرة إلى أن الأحمد كان يشكل تهديدا مباشرا على الأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية. يأتي هذا بعدما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الجمعة، مقتل أحد أبرز قيادات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان صادر لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق، نجاح قواته في القضاء على عمر عبد القادر بسام المكنى "عبد الرحمن الحلبي"، أحد أبرز قيادات "داعش" الإرهابي.وأوضح البيان العراقي أنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وإسناد قيادة العمليات المشتركة وإشراف رئيس الجهاز، نعلن القضاء على "عبد الرحمن الحلبي" وذلك في عملية جرت فجر يوم الجمعة داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي".وأكد البيان العراقي أن "المجرم "الحلبي" يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يسمى "الولايات البعيدة"، بالإضافة إلى ضلوعه المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة، تم إحباطها بجهود استخبارية دقيقة".وبحسب البيان، جاءت العملية النوعية ثمرة متابعة استخبارية دقيقة ودعم قضائي عراقي استمرت لعدة أشهر، تمكن خلالها جهاز مكافحة الإرهاب العراقي من تحديد تحركات الهدف ومكان تواجده، ليتم تنفيذ الضربة الجوية من قبل قوات التحالف الدولي ليتم تحييده نهائيا.وتمثل الضربة خسارة استراتيجية كبرى للعصابات الإرهابية في العراق، حيث يأتي القضاء على "الحلبي" بعد سلسلة من العمليات الناجحة خلال الشهرين الماضيين، أسفرت عن قتل أكثر من ستة قياديين من الصف الأول لتنظيم "داعش".وتابع البيان العراقي أن "جهاز مكافحة الإرهاب يعاهد شعبنا العزيز بأننا مستمرون في حماية العراق والمنطقة من شرور الإرهاب، وملاحقة فلول داعش أينما وجدوا، حتى اجتثاثهم بالكامل وتجفيف منابع فكرهم المنحرف".

