الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة "دقيقة" في سوريا

عربي
السيسي يدعو ترامب للحضور إلى مصر لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251008/الجيش-الأمريكي-يعلن-تنفيذ-ضربة-دقيقة-في-سوريا-1105748845.html
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة "دقيقة" في سوريا
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة "دقيقة" في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربة في سوريا أسفرت عن مقتل مخطط هجمات رفيع المستوى مرتبط بتنظيم القاعدة. 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T08:10+0000
2025-10-08T08:10+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103767/09/1037670968_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_6d59fc02ce156836c9fe2a855675ea9b.jpg
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على منصة "إكس"، أن قواتها نفذت ضربة دقيقة في سوريا بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أسفرت عن مقتل محمد عبد الوهاب الأحمد، الذي يعد مخطط هجمات رفيع المستوى وعضوا في جماعة أنصار الإسلام، وهي جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة.وأكدت القيادة المركزية أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لاستهداف القيادات الإرهابية وتعطيل قدراتها على التخطيط والتنفيذ، مشيرة إلى أن الأحمد كان يشكل تهديدا مباشرا على الأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية. يأتي هذا بعدما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الجمعة، مقتل أحد أبرز قيادات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان صادر لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق، نجاح قواته في القضاء على عمر عبد القادر بسام المكنى "عبد الرحمن الحلبي"، أحد أبرز قيادات "داعش" الإرهابي.وأوضح البيان العراقي أنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وإسناد قيادة العمليات المشتركة وإشراف رئيس الجهاز، نعلن القضاء على "عبد الرحمن الحلبي" وذلك في عملية جرت فجر يوم الجمعة داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي".وأكد البيان العراقي أن "المجرم "الحلبي" يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يسمى "الولايات البعيدة"، بالإضافة إلى ضلوعه المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة، تم إحباطها بجهود استخبارية دقيقة".وبحسب البيان، جاءت العملية النوعية ثمرة متابعة استخبارية دقيقة ودعم قضائي عراقي استمرت لعدة أشهر، تمكن خلالها جهاز مكافحة الإرهاب العراقي من تحديد تحركات الهدف ومكان تواجده، ليتم تنفيذ الضربة الجوية من قبل قوات التحالف الدولي ليتم تحييده نهائيا.وتمثل الضربة خسارة استراتيجية كبرى للعصابات الإرهابية في العراق، حيث يأتي القضاء على "الحلبي" بعد سلسلة من العمليات الناجحة خلال الشهرين الماضيين، أسفرت عن قتل أكثر من ستة قياديين من الصف الأول لتنظيم "داعش".وتابع البيان العراقي أن "جهاز مكافحة الإرهاب يعاهد شعبنا العزيز بأننا مستمرون في حماية العراق والمنطقة من شرور الإرهاب، وملاحقة فلول داعش أينما وجدوا، حتى اجتثاثهم بالكامل وتجفيف منابع فكرهم المنحرف".
https://sarabic.ae/20250514/وزراء-خارجية-أمريكا-وتركيا-وسوريا-يجتمعون-غدا-في-أنطاليا-1100536658.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103767/09/1037670968_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_77ac635d3828994ab1616790161cadda.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة "دقيقة" في سوريا

08:10 GMT 08.10.2025
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربة في سوريا أسفرت عن مقتل مخطط هجمات رفيع المستوى مرتبط بتنظيم القاعدة.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على منصة "إكس"، أن قواتها نفذت ضربة دقيقة في سوريا بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أسفرت عن مقتل محمد عبد الوهاب الأحمد، الذي يعد مخطط هجمات رفيع المستوى وعضوا في جماعة أنصار الإسلام، وهي جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأكدت القيادة المركزية أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لاستهداف القيادات الإرهابية وتعطيل قدراتها على التخطيط والتنفيذ، مشيرة إلى أن الأحمد كان يشكل تهديدا مباشرا على الأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية.
يأتي هذا بعدما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الجمعة، مقتل أحد أبرز قيادات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان صادر لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق، نجاح قواته في القضاء على عمر عبد القادر بسام المكنى "عبد الرحمن الحلبي"، أحد أبرز قيادات "داعش" الإرهابي.
وأوضح البيان العراقي أنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وإسناد قيادة العمليات المشتركة وإشراف رئيس الجهاز، نعلن القضاء على "عبد الرحمن الحلبي" وذلك في عملية جرت فجر يوم الجمعة داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي".
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
وزراء خارجية أمريكا وتركيا وسوريا يجتمعون الخميس في أنطاليا
14 مايو, 14:38 GMT
وأكد البيان العراقي أن "المجرم "الحلبي" يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يسمى "الولايات البعيدة"، بالإضافة إلى ضلوعه المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة، تم إحباطها بجهود استخبارية دقيقة".
وبحسب البيان، جاءت العملية النوعية ثمرة متابعة استخبارية دقيقة ودعم قضائي عراقي استمرت لعدة أشهر، تمكن خلالها جهاز مكافحة الإرهاب العراقي من تحديد تحركات الهدف ومكان تواجده، ليتم تنفيذ الضربة الجوية من قبل قوات التحالف الدولي ليتم تحييده نهائيا.
وتمثل الضربة خسارة استراتيجية كبرى للعصابات الإرهابية في العراق، حيث يأتي القضاء على "الحلبي" بعد سلسلة من العمليات الناجحة خلال الشهرين الماضيين، أسفرت عن قتل أكثر من ستة قياديين من الصف الأول لتنظيم "داعش".
وتابع البيان العراقي أن "جهاز مكافحة الإرهاب يعاهد شعبنا العزيز بأننا مستمرون في حماية العراق والمنطقة من شرور الإرهاب، وملاحقة فلول داعش أينما وجدوا، حتى اجتثاثهم بالكامل وتجفيف منابع فكرهم المنحرف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала