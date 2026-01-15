https://sarabic.ae/20260115/الولايات-المتحدة-تطلب-جلسة-عاجلة-لمجلس-الأمن-حول-الوضع-في-إيران-1109252833.html

الولايات المتحدة تطلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن حول الوضع في إيران

سبوتنيك عربي

طلبت الولايات المتحدة عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في إيران، يوم الخميس 15 يناير/كانون الثاني الساعة 23:00 بتوقيت موسكو. 15.01.2026, سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

ترامب

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108944944_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_c3cc210c439638d923652a06f8dc9be2.jpg

وقال مصدر في المجلس لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة طلبت عقد الجلسة"، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي اقترح عقدها في الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (23:00 بتوقيت موسكو).ولم يعلن رئيس مجلس الأمن لشهر يناير/كانون الثاني (الصومال) بعد رسميًا عن تحديد موعد الجلسة.واندلعت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير/كانون الثاني، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، في 12 يناير/كانون الثاني أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران إلى مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب على منصة "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق".كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه غير مطلع على تقارير من هذا النوع.

