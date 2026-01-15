https://sarabic.ae/20260115/وزير-خارجية-إيران-لا-إعدامات-اليوم-أو-غدا-1109251771.html

وزير الخارجية الإيراني: لا إعدامات اليوم أو غدا

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء، إنه لن تكون هناك أي "إعدامات اليوم أو غدًا"، على الرغم من التهديدات السابقة من طهران بتسريع محاكمات... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أكد عراقجي أن عشر أيام من التظاهرات السلمية احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية في إيران تلتها ثلاثة أيام من أعمال العنف، بحسب قوله، التي نفذتها إسرائيل، وأن الهدوء قد عاد إلى البلاد.وأضاف: "يمكنني أن أؤكد لكم، أنا واثق من أنه لا توجد خطة للإعدام".واندلعت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر 2025 بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، في 12 يناير أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران إلى مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب على منصة "تروث سوشيال" أن "المساعدة في الطريق".كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه غير مطلع على تقارير من هذا النوع.

