محلل قطري لـ"سبوتنيك": إخلاء قاعدة العديد إجراء احترازي والدوحة تضغط لتجنيب المنطقة خيار الحرب

أكد الدكتور علي الهيل، الخبير السياسي القطري، أن إخلاء قاعدة "العديد" الجوية في دولة قطر يعد أمرا روتينيا تتبعه الولايات المتحدة في كافة قواعدها العسكرية حول... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

قطر

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم العربي

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093826955_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b296f201c862b2df2b9d35f6e69e5dc0.jpg

وأوضح الخبير في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه القاعدة ليست استثناءً من الإجراءات الاحترازية التي تُتخذ عالميًا حينما تزداد حدة المخاطر، خاصة وأن التوتر في المنطقة لا يزال قائمًا.وقال الهيل إن دولة قطر تؤمن بشكل راسخ بأن التفاوض والحوار يمثلان أفضل الحلول للتصدي للأزمات والمشكلات الدولية، وتفادي ويلات الحروب، مشيرا إلى أن ما يعلن في السياسة غالبا ما يكون غطاءً لأمور أخرى غير معلنة، حيث تظل كافة الاحتمالات واردة في ظل الظروف الراهنة.وأضاف أن قطر والمملكة العربية السعودية بذلتا جهودا وضغوطا لتلافي ضربة عسكرية كان يعتقد أنها ستشن مؤخرا على إيران، لافتا إلى وجود تراجع ملحوظ في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بعد تصريحاته التي أشار فيها إلى توقف العنف وتراجع حدة التصدي للمتظاهرين في إيران، وهو ما اعتبره الهيل مؤشرا على تغيير في النبرة الأمريكية تجاه التصعيد.وأشار المحلل القطري إلى أن الدوحة والرياض توليان أهمية قصوى لضمان أمن وأمان المنطقة باعتبارها المصدر الرئيسي للسلع الاستراتيجية المتمثلة في النفط والغاز، مؤكدا أن الاستقرار الاقتصادي والجذب الاستثماري لا يمكن تحقيقهما إلا بوجود استقرار سياسي وأمني شامل، وهو ما يفسر الحرص على تجنب أي ضربات جوية قد تطال إيران.وشدد على أن الحلول الأمنية والعسكرية لا تعالج الأزمات بل تزيد من تعقيدها، مشدداً على أن التحاور هو السبيل الوحيد لإبعاد شبح الحروب عن المنطقة، وأن الخطوات المتخذة حاليا تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية الضرورية في أوقات الأزمات التي يصعب التنبؤ بنهايتها.وأكدت السلطات القطرية إجلاء بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية الأمريكية الواقعة على أراضيها، وذلك استجابة للتطورات الجارية في المنطقة.صرح المكتب الإعلامي الدولي لدولة قطر، تعليقا على التقارير الإعلامية المتعلقة بسحب بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية "بأن هذه الإجراءات اتخذت استجابة للتصعيد الحالي للوضع في المنطقة... وتواصل قطر اتخاذ تدابير لحماية مواطنيها والمقيمين الأجانب في البلاد، ولا سيما من خلال ضمان أمن البنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية".في وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة دبلوماسيين، أن عددا من الأفراد العسكريين قد صدرت إليهم أوامر بمغادرة قاعدة العديد الأمريكية في قطر بحلول مساء الأربعاء، حيث تم إجلاء بعض الأفراد في يونيو/حزيران من العام الماضي، تحسبا لضربات أمريكية على إيران.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الثلاثاء، افتتاح خلية عمليات جديدة للدفاع الجوي في قاعدة "العديد" الجوية في قطر، "في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الدفاع الجوي والصاروخي بين أمريكا وشركائها في منطقة الشرق الأوسط"، بحسب بيان لها.

قطر

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

