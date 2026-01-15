محلل قطري لـ"سبوتنيك": إخلاء قاعدة العديد إجراء احترازي والدوحة تضغط لتجنيب المنطقة خيار الحرب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
حصري
أكد الدكتور علي الهيل، الخبير السياسي القطري، أن إخلاء قاعدة "العديد" الجوية في دولة قطر يعد أمرا روتينيا تتبعه الولايات المتحدة في كافة قواعدها العسكرية حول العالم خلال فترات التوتر.
وأوضح الخبير في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه القاعدة ليست استثناءً من الإجراءات الاحترازية التي تُتخذ عالميًا حينما تزداد حدة المخاطر، خاصة وأن التوتر في المنطقة لا يزال قائمًا.
وقال الهيل إن دولة قطر تؤمن بشكل راسخ بأن التفاوض والحوار يمثلان أفضل الحلول للتصدي للأزمات والمشكلات الدولية، وتفادي ويلات الحروب، مشيرا إلى أن ما يعلن في السياسة غالبا ما يكون غطاءً لأمور أخرى غير معلنة، حيث تظل كافة الاحتمالات واردة في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف أن قطر والمملكة العربية السعودية بذلتا جهودا وضغوطا لتلافي ضربة عسكرية كان يعتقد أنها ستشن مؤخرا على إيران، لافتا إلى وجود تراجع ملحوظ في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بعد تصريحاته التي أشار فيها إلى توقف العنف وتراجع حدة التصدي للمتظاهرين في إيران، وهو ما اعتبره الهيل مؤشرا على تغيير في النبرة الأمريكية تجاه التصعيد.
قاعدة العديد... أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
قطر تعلن مغادرة أفراد من قاعدة "العديد" الأمريكية بسبب التوترات الإقليمية
أمس, 15:00 GMT
وأشار المحلل القطري إلى أن الدوحة والرياض توليان أهمية قصوى لضمان أمن وأمان المنطقة باعتبارها المصدر الرئيسي للسلع الاستراتيجية المتمثلة في النفط والغاز، مؤكدا أن الاستقرار الاقتصادي والجذب الاستثماري لا يمكن تحقيقهما إلا بوجود استقرار سياسي وأمني شامل، وهو ما يفسر الحرص على تجنب أي ضربات جوية قد تطال إيران.
وشدد على أن الحلول الأمنية والعسكرية لا تعالج الأزمات بل تزيد من تعقيدها، مشدداً على أن التحاور هو السبيل الوحيد لإبعاد شبح الحروب عن المنطقة، وأن الخطوات المتخذة حاليا تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية الضرورية في أوقات الأزمات التي يصعب التنبؤ بنهايتها.
وأكدت السلطات القطرية إجلاء بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية الأمريكية الواقعة على أراضيها، وذلك استجابة للتطورات الجارية في المنطقة.
صرح المكتب الإعلامي الدولي لدولة قطر، تعليقا على التقارير الإعلامية المتعلقة بسحب بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية "بأن هذه الإجراءات اتخذت استجابة للتصعيد الحالي للوضع في المنطقة... وتواصل قطر اتخاذ تدابير لحماية مواطنيها والمقيمين الأجانب في البلاد، ولا سيما من خلال ضمان أمن البنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية".
قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
واشنطن تفتتح خلية عمليات جديدة داخل قاعدة "العديد" في قطر
13 يناير, 14:56 GMT
في وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة دبلوماسيين، أن عددا من الأفراد العسكريين قد صدرت إليهم أوامر بمغادرة قاعدة العديد الأمريكية في قطر بحلول مساء الأربعاء، حيث تم إجلاء بعض الأفراد في يونيو/حزيران من العام الماضي، تحسبا لضربات أمريكية على إيران.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الثلاثاء، افتتاح خلية عمليات جديدة للدفاع الجوي في قاعدة "العديد" الجوية في قطر، "في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الدفاع الجوي والصاروخي بين أمريكا وشركائها في منطقة الشرق الأوسط"، بحسب بيان لها.
