الكرملين: دميترييف يعتزم لقاء ممثلي الوفد الأمريكي في دافوس

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس... 20.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، يمكنني أن أؤكد أن لديه (ديمترييف) بالفعل مثل هذه الخطط مع بعض ممثلي الوفد الأمريكي".وأشار إلى أن دميترييف يتبادل المعلومات مع الجانب الأمريكي بشأن التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.وقال بيسكوف: "موسكو ليست على علم بالمناقشات الجارية بين الأوكرانيين والأوروبيين، لكننا نعلم ما نريده، ويعلم كل من الأمريكيين والأوكرانيين هذا الأمر جيدًا".وبشأن "مجلس السلام" في قطاع غزة، أضاف المتحدث باسم الكرملين: "لا نعرف حتى الآن جميع تفاصيل هذه المبادرة لهذا المجلس. هل تقتصر على غزة فقط، أم أنها تشمل سياقًا أوسع؟ ما تزال هناك أسئلة كثيرة. نأمل أن نتلقى إجابات خلال اتصالاتنا مع الأمريكيين".وفي وقت سابق، أكد تقارير أمريكية أن كيريل دميترييف، سيلتقي مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لإجراء مباحثات حول الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة الأوكرانية.ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سنويًا، وهو ملتقى يجمع رواد الأعمال والقادة العالميين وكبار الاقتصاديين. ويُعقد هذا العام في الفترة من 19 إلى 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحت شعار "روح الحوار".ترامب يؤكد دعوة بوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزةخبير: يد روسيا ممدودة دائما للسلام وترحب بأي دولة تسعى إلى تحقيق التوازن الدولي

