بث مباشر.. لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025
الكرملين: دميترييف يعتزم لقاء ممثلي الوفد الأمريكي في دافوس
الكرملين: دميترييف يعتزم لقاء ممثلي الوفد الأمريكي في دافوس
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T09:52+0000
2026-01-20T10:08+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109426844_0:196:2945:1852_1920x0_80_0_0_4238c644e43124335dfe7843e78b176f.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، يمكنني أن أؤكد أن لديه (ديمترييف) بالفعل مثل هذه الخطط مع بعض ممثلي الوفد الأمريكي".وأشار إلى أن دميترييف يتبادل المعلومات مع الجانب الأمريكي بشأن التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.وقال بيسكوف: "موسكو ليست على علم بالمناقشات الجارية بين الأوكرانيين والأوروبيين، لكننا نعلم ما نريده، ويعلم كل من الأمريكيين والأوكرانيين هذا الأمر جيدًا".وبشأن "مجلس السلام" في قطاع غزة، أضاف المتحدث باسم الكرملين: "لا نعرف حتى الآن جميع تفاصيل هذه المبادرة لهذا المجلس. هل تقتصر على غزة فقط، أم أنها تشمل سياقًا أوسع؟ ما تزال هناك أسئلة كثيرة. نأمل أن نتلقى إجابات خلال اتصالاتنا مع الأمريكيين".وفي وقت سابق، أكد تقارير أمريكية أن كيريل دميترييف، سيلتقي مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لإجراء مباحثات حول الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة الأوكرانية.ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سنويًا، وهو ملتقى يجمع رواد الأعمال والقادة العالميين وكبار الاقتصاديين. ويُعقد هذا العام في الفترة من 19 إلى 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحت شعار "روح الحوار".ترامب يؤكد دعوة بوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزةخبير: يد روسيا ممدودة دائما للسلام وترحب بأي دولة تسعى إلى تحقيق التوازن الدولي
https://sarabic.ae/20260115/دميترييف-يعلق-على-تصريحات-ميرتس-بشأن-روسيا--1109277183.html
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، سيلتقي مع ممثلي الوفد الأمريكي في دافوس.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، يمكنني أن أؤكد أن لديه (ديمترييف) بالفعل مثل هذه الخطط مع بعض ممثلي الوفد الأمريكي".

ولم يؤكد بيسكوف، إن كان ديميترييف سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في دافوس.

وأشار إلى أن دميترييف يتبادل المعلومات مع الجانب الأمريكي بشأن التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.

وأوضح أن روسيا الاتحادية تدعم استئناف العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيسكوف: "موسكو ليست على علم بالمناقشات الجارية بين الأوكرانيين والأوروبيين، لكننا نعلم ما نريده، ويعلم كل من الأمريكيين والأوكرانيين هذا الأمر جيدًا".
وبشأن "مجلس السلام" في قطاع غزة، أضاف المتحدث باسم الكرملين: "لا نعرف حتى الآن جميع تفاصيل هذه المبادرة لهذا المجلس. هل تقتصر على غزة فقط، أم أنها تشمل سياقًا أوسع؟ ما تزال هناك أسئلة كثيرة. نأمل أن نتلقى إجابات خلال اتصالاتنا مع الأمريكيين".
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
دميترييف يعلق على تصريحات ميرتس بشأن روسيا
15 يناير, 16:56 GMT
وفي وقت سابق، أكد تقارير أمريكية أن كيريل دميترييف، سيلتقي مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لإجراء مباحثات حول الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة الأوكرانية.

ويوم أمس الاثنين، قال مراسل "أكسيوس" باراك رافيد، عبر حسابه على منصة "إكس"، نقلًا عن مصدر مطّلع، إن "مبعوث (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، كيريل دميترييف، سيلتقي غدا (الثلاثاء) في دافوس، مع مبعوثي الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لمناقشة خطة السلام الأمريكية".

ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سنويًا، وهو ملتقى يجمع رواد الأعمال والقادة العالميين وكبار الاقتصاديين. ويُعقد هذا العام في الفترة من 19 إلى 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحت شعار "روح الحوار".
ترامب يؤكد دعوة بوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
خبير: يد روسيا ممدودة دائما للسلام وترحب بأي دولة تسعى إلى تحقيق التوازن الدولي
